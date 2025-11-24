Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса

24 ноября 2025 10:33
Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса

В канун Нового года даже самые черствые сердца открываются чуду, не говоря уже о романтиках, для которых рождественский период — воистину волшебная пора. Погрузиться в праздничную атмосферу позволят греющие душу новогодние мелодрамы.

Рождество в Калифорнии (2020)

Кто сказал, что рождественская атмосфера невозможна без елки и снега? Главный герой не совсем типичной рождественской комедии – привлекательный парень Джозеф, отправившийся по заданию начальника в Калифорнию, чтобы уговорить несговорчивого владельца ранчо продать его под склады. Однако там он знакомится с дочкой хозяина Келли, любовь к которой меняет его планы.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Рождество в Калифорнии

Рождество на льду (2020)

Кортни Беннет – бывшая фигуристка, заведующая городским катком, на котором ежегодно устраивают карнавал для детей. Под очередное Рождество выясняется, что мэр собирается закрыть каток из-за недостатка финансирования. Однако на помощь Кортни приходит еще один любитель ледового спорта – хоккеист.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Рождество на льду

Рождество на двоих (2019)

В британском ромкоме мать драконов Эмилия Кларк исполнила роль пережившей череду неудач работницы магазина рождественских подарков, чью жизнь меняет встреча с очаровательным мужчиной Томом, который кажется слишком идеальным, чтобы быть реальным.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Рождество на двоих

Рождество с бывшим (2025)

Кейт и Эверетт не любят говорить, что они в разводе, хотя оба сознательно решили разойтись. Несмотря на это, герои настроены в последний раз вместе провести рождественские каникулы ради двоих своих детей. Что может пойти не так? В планы экс-супругов вмешиваются новые страсти и старые чувства.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Рождество с бывшим

Добро пожаловать на Рождество (2018)

Девушка Мэдисон отправляется в уютный городок под названием Рождество, чтобы выбрать место для нового лыжного курорта. Знакомясь с городом и проникаясь его уникальной атмосферой, она постепенно начинает сомневаться в правильности этой идеи.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Добро пожаловать на Рождество

Как раз под Рождество (2015)

Главная героиня находится перед нелегким выбором: уехать в другую страну, чтобы строить карьеру, или остаться в родном городе и выйти замуж за мужчину мечты. Под Рождество она сталкивается с загадочным Извозчиком, который переносит ее на три года вперед и показывает разные варианты ее судьбы.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Как раз под Рождество

Рождественская ночь в Барселоне (2015)

Если вы любите рождественские альманахи наподобие «Реальной любви», обязательно посмотрите испанскую мелодраму о том, как в рождественскую ночь происходят самые настоящие чудеса, и каждый обретает то, что ищет. Несколько разрозненных историй объединяются атмосферой праздника и волшебства.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Рождественская ночь в Барселоне

Тариф Новогодний (2008)

Решив поздравить с Новым годом незнакомца и набрав случайный номер, Андрей знакомится с Аленой, которая только-только рассталась с молодым человеком. Между героями возникает симпатия, однако когда они пытаются встретиться, выясняется, что они живут в разном времени.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Тариф Новогодний

Снежный ангел (2007)

Каждый Новый год главная героиня уезжает в Питер, где проводит праздники в одиночестве. Однако очередная поездка срывается из-за того, что девушка вынуждена присматривать за маленькой дочерью хозяйки квартиры. Девочка кардинально меняет жизнь героини, ведь именно благодаря ей происходят невероятные знакомства и совпадения.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Снежный ангел

Отпуск по обмену (2006)

Англичанка Айрис безнадежно влюблена в мужчину своей мечты. Американка Аманда под Рождество узнает о том, что ее парень ей изменяет. Женщины решают обменяться домами на праздники, чтобы окунуться в иную жизнь и привести мысли в порядок вдали от дома, однако обеих ждут приятные сюрпризы.

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Отпуск по обмену

Бойфренд на Рождество (2004)

Будучи подростком, Холли Грант загадала на Рождество хорошего парня. Но вот прошло много лет, а Холли гораздо больше интересует ее работа, чем романтические отношения, которые у девушки никак не клеятся. Пока однажды на ее пороге не появляется мужчина, готовый стать тем самым «бойфрендом на Рождество».

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Бойфренд на Рождество

Интуиция (2001)

Случайно столкнувшись под Рождество, Джонатан и Сара решают испытать судьбу. Он пишет свой номер телефона на банкноте, которую тут же разменивает, а она – на форзаце книги, которую сдает букинисту. Если судьбе будет угодно, они встретятся вновь, хотя с каждым годом надежды на это тают. Но чего только не бывает под Рождество!

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
Интуиция
Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше