Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса

В канун Нового года даже самые черствые сердца открываются чуду, не говоря уже о романтиках, для которых рождественский период — воистину волшебная пора. Погрузиться в праздничную атмосферу позволят греющие душу новогодние мелодрамы.

Кто сказал, что рождественская атмосфера невозможна без елки и снега? Главный герой не совсем типичной рождественской комедии – привлекательный парень Джозеф, отправившийся по заданию начальника в Калифорнию, чтобы уговорить несговорчивого владельца ранчо продать его под склады. Однако там он знакомится с дочкой хозяина Келли, любовь к которой меняет его планы.

Рождество в Калифорнии

Кортни Беннет – бывшая фигуристка, заведующая городским катком, на котором ежегодно устраивают карнавал для детей. Под очередное Рождество выясняется, что мэр собирается закрыть каток из-за недостатка финансирования. Однако на помощь Кортни приходит еще один любитель ледового спорта – хоккеист.

Рождество на льду

В британском ромкоме мать драконов Эмилия Кларк исполнила роль пережившей череду неудач работницы магазина рождественских подарков, чью жизнь меняет встреча с очаровательным мужчиной Томом, который кажется слишком идеальным, чтобы быть реальным.

Рождество на двоих

Кейт и Эверетт не любят говорить, что они в разводе, хотя оба сознательно решили разойтись. Несмотря на это, герои настроены в последний раз вместе провести рождественские каникулы ради двоих своих детей. Что может пойти не так? В планы экс-супругов вмешиваются новые страсти и старые чувства.

Рождество с бывшим

Девушка Мэдисон отправляется в уютный городок под названием Рождество, чтобы выбрать место для нового лыжного курорта. Знакомясь с городом и проникаясь его уникальной атмосферой, она постепенно начинает сомневаться в правильности этой идеи.

Добро пожаловать на Рождество

Главная героиня находится перед нелегким выбором: уехать в другую страну, чтобы строить карьеру, или остаться в родном городе и выйти замуж за мужчину мечты. Под Рождество она сталкивается с загадочным Извозчиком, который переносит ее на три года вперед и показывает разные варианты ее судьбы.

Как раз под Рождество

Если вы любите рождественские альманахи наподобие «Реальной любви», обязательно посмотрите испанскую мелодраму о том, как в рождественскую ночь происходят самые настоящие чудеса, и каждый обретает то, что ищет. Несколько разрозненных историй объединяются атмосферой праздника и волшебства.

Рождественская ночь в Барселоне

Решив поздравить с Новым годом незнакомца и набрав случайный номер, Андрей знакомится с Аленой, которая только-только рассталась с молодым человеком. Между героями возникает симпатия, однако когда они пытаются встретиться, выясняется, что они живут в разном времени.

Тариф Новогодний

Каждый Новый год главная героиня уезжает в Питер, где проводит праздники в одиночестве. Однако очередная поездка срывается из-за того, что девушка вынуждена присматривать за маленькой дочерью хозяйки квартиры. Девочка кардинально меняет жизнь героини, ведь именно благодаря ей происходят невероятные знакомства и совпадения.

Снежный ангел

Англичанка Айрис безнадежно влюблена в мужчину своей мечты. Американка Аманда под Рождество узнает о том, что ее парень ей изменяет. Женщины решают обменяться домами на праздники, чтобы окунуться в иную жизнь и привести мысли в порядок вдали от дома, однако обеих ждут приятные сюрпризы.

Отпуск по обмену

Будучи подростком, Холли Грант загадала на Рождество хорошего парня. Но вот прошло много лет, а Холли гораздо больше интересует ее работа, чем романтические отношения, которые у девушки никак не клеятся. Пока однажды на ее пороге не появляется мужчина, готовый стать тем самым «бойфрендом на Рождество».

Бойфренд на Рождество

Случайно столкнувшись под Рождество, Джонатан и Сара решают испытать судьбу. Он пишет свой номер телефона на банкноте, которую тут же разменивает, а она – на форзаце книги, которую сдает букинисту. Если судьбе будет угодно, они встретятся вновь, хотя с каждым годом надежды на это тают. Но чего только не бывает под Рождество!