Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пойдет главный фестиваль поп-культуры в России Comic Con Игромир. Организаторы представили вторую часть кинопрограммы, которая необычайно богата на примечательные события.

12 декабря:

авторская анимация от канала 2x2

презентация мультфильма «Чарли Чудо-пес»

13 декабря:

14 декабря:

Кроме того, на Comic Con Игромир пройдут презентации сериала «Майор Гром. Игра против правил» и мистического фэнтези «Тайный город», встреча с актерским составом фильма «Левша», эксклюзивные отрывки из сериала «Дети перемен. Новый сезон» и финального сезона «Вампиров средней полосы», эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни» и зрительская премьера новых эпизодов «Киберслава».