Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

28 ноября 2025 15:54
Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

«Фурия», «Возвращение в Сайлент Хилл», «Король и Шут. Навсегда» и многое другое.

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пойдет главный фестиваль поп-культуры в России Comic Con Игромир. Организаторы представили вторую часть кинопрограммы, которая необычайно богата на примечательные события.

12 декабря:

  • авторская анимация от канала 2x2
  • презентация мультфильма «Чарли Чудо-пес»

13 декабря:

14 декабря:

Кроме того, на Comic Con Игромир пройдут презентации сериала «Майор Гром. Игра против правил» и мистического фэнтези «Тайный город», встреча с актерским составом фильма «Левша», эксклюзивные отрывки из сериала «Дети перемен. Новый сезон» и финального сезона «Вампиров средней полосы», эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни» и зрительская премьера новых эпизодов «Киберслава».

Фото: Пресс-служба фестиваля Comic Con Игромир
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше