Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пойдет главный фестиваль поп-культуры в России Comic Con Игромир. Организаторы представили вторую часть кинопрограммы, которая необычайно богата на примечательные события.
12 декабря:
- авторская анимация от канала 2x2
- презентация мультфильма «Чарли Чудо-пес»
13 декабря:
- презентация сериала «Фурия»
- презентация фильма «Сектор Газа»
- премьера двух эпизодов сериала «Принц Галактики»
- презентация приключенческого фэнтези «Последний богатырь. Колобок»
- презентация фильма «Красавица»
- презентация фантастической комедии «Космическая собака Лида»
- презентация фэнтези «Сказка о царе Салтане»
- презентация проекта «Отель “У погибшего альпиниста”»
- презентация и показ документального фильма «БДЫЩ!»
14 декабря:
- встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном
- показ мистического триллера «Ловушка для кролика»
- показ фильма «Агент времени: Глава Инду. Фильм»
- презентация хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
- презентация фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кроме того, на Comic Con Игромир пройдут презентации сериала «Майор Гром. Игра против правил» и мистического фэнтези «Тайный город», встреча с актерским составом фильма «Левша», эксклюзивные отрывки из сериала «Дети перемен. Новый сезон» и финального сезона «Вампиров средней полосы», эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни» и зрительская премьера новых эпизодов «Киберслава».