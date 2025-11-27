Кому смотреть семейный фильм «Маша и Медведи»

Идти, тем кто любит:
-
Современные версии народных сказок — фильм переносит волшебных героев в нашу повседневность;
-
Легкое семейное кино о взаимовыручке и вере в чудеса;
-
Актерские работы знакомой нам по роли в «Сватах» Людмилы Артемьевой — здесь она играет бабушку Маши.
Можно пропустить, если:
-
Любите запутанные сюжеты и неожиданные повороты — здесь все по-сказочному просто и понятно;
-
Ждете экшен и сложные спецэффекты;
-
Хотите увидеть классическую версию сказки, которая не отступает от оригинала.
Что это за фильм?
Четырнадцатилетняя Маша (Виталия Корниенко) вместе с младшим братом Ваней (Мирон Проворов) на лето приезжает к бабушке. От местных ребят герои узнают, что неподалеку находится волшебный лес, в котором живут сказочные существа, а вода из родника способна менять облик человека. Маша и Ваня не верят этим рассказам, но когда мальчик пьет заколдованную воду и превращается в козленка, девочке придется отправиться в непростое путешествие, чтобы спасти брата.
Для кого это кино?
-
Для тех, кто хочет провести время с детьми;
-
Для тех, кто даже во взрослом возрасте любит сказки;
-
Для тех, кто хочет вспомнить загадки Лесовика и обмануть Кикимору.
Отзывы зрителей:
-
«“Маша и Медведи” — увлекательное и красивое кино для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Фильм создан по классической формуле погружения современных детей в сказку и не претендует на стилистическое новаторство. Герои проходят череду испытаний, учатся преодолевать трудности и ценить друг друга» (Катерина Гришина, «Okkoлокино»).
-
«Кино увлекательное, динамичное и веселое. Именно такими и должны быть хорошие сказки, которые запросто поднимают настроение» (отзыв пользователя «Кинопоиска»).
-
«Сюжет интересный, обыгран оригинально и находчиво. Это не очередная занудная пересъемка классики, а фильм с интересным и самодостаточным сюжетом» (отзыв пользователя сайта Афиша).
Если не это — вот альтернатива:
-
«Одна дома 3» — новогодняя приключенческая комедия о девочке, которая спасает маму от похитителей. Тоже Виталия Корниенко в главной роли.
-
«Письмо Деду Морозу» — комедия о том, как неожиданно сбываются детские желания уже давно взрослого и серьезного юриста Петра Безуглова. Сказка о вере в чудо, но с точки зрения взрослого.
-
«Горыныч» — сказка о моряке, внезапно попавшем в волшебное царство. В главной роли — Александр Петров.
Если понравился фильм:
-
«Приключения Паддингтона» (2014) — забавные приключения медвежонка, который приехал в Лондон, чтобы найти семью и стать настоящим джентльменом.
-
«Последний богатырь» (2017) — экстрасенс-шарлатан попадает в сказочную страну Белогорье, где узнает, что на самом деле он сын Ильи Муромца.
-
«Баба Яга спасает мир» (2023) — современный школьник помогает Бабе Яге спасти Сказочный лес и победить Кощея.