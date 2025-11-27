Кому смотреть семейный фильм «Маша и Медведи»

Что если однажды услышанные нами в детстве сказки вдруг оживут? Как разрушить действие злых чар и одолеть опасных противников? Как получить в союзники трех медведей и спасти близкого человека? Узнаем вместе с героиней семейной сказки « Маша и Медведи »!

Идти, тем кто любит:

Современные версии народных сказок — фильм переносит волшебных героев в нашу повседневность;

Легкое семейное кино о взаимовыручке и вере в чудеса;

Актерские работы знакомой нам по роли в «Сватах» Людмилы Артемьевой — здесь она играет бабушку Маши.

Можно пропустить, если:

Любите запутанные сюжеты и неожиданные повороты — здесь все по-сказочному просто и понятно;

Ждете экшен и сложные спецэффекты;

Хотите увидеть классическую версию сказки, которая не отступает от оригинала.

Что это за фильм?

Четырнадцатилетняя Маша (Виталия Корниенко) вместе с младшим братом Ваней (Мирон Проворов) на лето приезжает к бабушке. От местных ребят герои узнают, что неподалеку находится волшебный лес, в котором живут сказочные существа, а вода из родника способна менять облик человека. Маша и Ваня не верят этим рассказам, но когда мальчик пьет заколдованную воду и превращается в козленка, девочке придется отправиться в непростое путешествие, чтобы спасти брата.

Для кого это кино?

Для тех, кто хочет провести время с детьми;

Для тех, кто даже во взрослом возрасте любит сказки;

Для тех, кто хочет вспомнить загадки Лесовика и обмануть Кикимору.

Отзывы зрителей:

«“Маша и Медведи” — увлекательное и красивое кино для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Фильм создан по классической формуле погружения современных детей в сказку и не претендует на стилистическое новаторство. Герои проходят череду испытаний, учатся преодолевать трудности и ценить друг друга» (Катерина Гришина, «Okkoлокино»).

«Кино увлекательное, динамичное и веселое. Именно такими и должны быть хорошие сказки, которые запросто поднимают настроение» (отзыв пользователя «Кинопоиска»).

«Сюжет интересный, обыгран оригинально и находчиво. Это не очередная занудная пересъемка классики, а фильм с интересным и самодостаточным сюжетом» (отзыв пользователя сайта Афиша).

Если не это — вот альтернатива:

«Одна дома 3» — новогодняя приключенческая комедия о девочке, которая спасает маму от похитителей. Тоже Виталия Корниенко в главной роли. «Письмо Деду Морозу» — комедия о том, как неожиданно сбываются детские желания уже давно взрослого и серьезного юриста Петра Безуглова. Сказка о вере в чудо, но с точки зрения взрослого. «Горыныч» — сказка о моряке, внезапно попавшем в волшебное царство. В главной роли — Александр Петров.

