Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark

Телевизионная сеть Hallmark славится своими фильмами для семейной аудитории. Особое место в каталоге компании занимают ромкомы и мелодрамы на тему Рождества. Подобрали для вас самые лучшие новогодние картины от Hallmark.

Синоптик Тед Купер возвращается в родной город на праздники и по работе. Там он вновь встречается с доктором Хоуп Миллер, в которую был влюблен в старшей школе. Вскоре Тед попадает к Хоуп на прием, поскольку получил травму. Кажется, что они вот-вот станут счастливой парой, но случается досадное недоразумение. Тед теряет телефон, а Хоуп думает, что он встречается с другой.

Счастливого Рождества, Тед Купер!

Впереди маячит еще одно скучное Рождество, проведенное в одиночестве. Однако эта гнетущая перспектива рассеивается вспышкой искр, когда острожная работница библиотеки случайно сталкивается с неприветливым агентом ФБР в ходе миссии по спасению Сердца Рождества.

Рождественский спектакль

Лучшие друзья Тони и Бри проработали вместе в одном и том же магазинчике открыток больше лет, чем следовало, поскольку у обоих теперь проблемы с тем, чтобы стать на подлинный жизненный путь. Во время праздничного периода Тони и Бри решают сбросить бремя наскучившей рутины. Притворившись другими людьми, они вносят переполох в рождественские вечеринки, воспользовавшись конфиденциальными приглашениями, имеющимся в их магазине.

Рождественские краши

Молли – одинокая владелица пекарни, под Рождество познакомившаяся с отцом-одиночкой Джошем, который недавно переехал в их город после смерти жены. Между героями возникает симпатия, однако сможет ли она привести к чему-то большему?

Доставить к Рождеству

В канун праздников журналистка Джулия возвращается в родной город в поисках вдохновения. Там она узнает, что ее друг детства построил в городе гигантский снежный лабиринт, который может привести героиню к личному счастью.

Дивная романтика зимы

Вместе с университетскими друзьями Хлоя отправляется в поездку в Исландию, где встречает своего бывшего Чарли. Кажется, оба они не рады этой неожиданной встрече, однако со временем герои начинают понимать, что, возможно, все еще испытывают друг к другу симпатию.

Любовь в Исландии

После смерти своего дяди Челси получает в наследство его дом в Вейле. В городе девушка знакомится с харизматичным молодым человеком Оуэном, который, желая привлечь в Вейл туристов, предлагает Челси принять участие в организации Штрудель-Феста.

Зима в Вейле

Свадьба сестры Дженни проходит в необычном отеле, напоминающем сказочный ледяной замок. Атмосферу волшебства дополняет знакомство Дженни с очаровательным шафером, который кажется девушке ее судьбой. Но вот незадача: у парня уже есть возлюбленная.

Зимний замок

Молодая девушка Уиллоу возвращается в родной город, чтобы помочь сестре с организацией свадьбы, которая пройдет в отеле, когда-то принадлежавшем семье Уиллоу. Теперь отелем владеет отец-одиночка Дэвид, с которым найти общий язык будет далеко не просто.

Рождество в Блу Ридж Маунтин

Не только от любви до ненависти один шаг, но и наоборот. Организатор мероприятий Элизабет Беннет вступает в непримиримый конфликт с владельцем усадьбы, в которой должно пройти торжество. Однако очень скоро герои поймут, что их взаимная неприязнь куда-то улетучивается.

Рождество в Пемберли

Что может быть хуже, чем влюбиться в пассию лучшего друга? Когда главный герой понимает, что испытывает к девушке своего друга больше, чем просто симпатию, перед ним встает непростая дилемма: любовь или дружба?

Идеальный подарок на Рождество

Когда Эмма узнает, что власти решили прекратить финансирование ежегодного фестиваля ледяных скульптур в ее родном городке, девушка решает во что бы то ни стало спасти милую сердцу традицию.

Рождественский фестиваль льда

Амбициозная карьеристка Кристина больше всего на свете мечтает стать управляющей нового крупного магазина в Париже. Для этого ей надо приложить все усилия и украсить витрину к Рождеству. Однако с самого начала все идет не по плану.

Моя рождественская мечта

После того как по досадной оплошности был не вовремя включен прямой эфир и вся страна услышала, как телезвезда Кейт Харпер ругает Рождество, ее карьера находится под угрозой. Мэр небольшого городка в Северной Дакоте приглашает девушку в гости, чтобы доказать ей, что рождественский дух действительно существует.

Вернуть Рождество

Главная героиня режиссерского дебюта Мэрайи Кэри – учительница музыки, которая решает помочь недавно переехавшей в их город девочке написать рождественскую песню, способную растрогать слушателей.

Рождественская мелодия

Мечтающая стать шеф-поваром девушка Келли вместе со своим другом детства Дэвидом решает принять участие в ежегодном рождественском конкурсе ледяных скульптур, чтобы обойти серьезного соперника – ее босса.

Ледяная скульптура Рождества

Когда врач Лорен Брунелл под Рождество отправляется по распределению в маленький городок на Аляску, ей кажется, что сложно представить более глухое и богом забытое место. Однако именно там Лорен предстоит встретить свою судьбу.

Засекреченное Рождество

Закари – пожарный, уверенный в том, что длительные серьезные отношения не для него. После того как герой приютил у себя бездомного рыжего кота, он знакомится с девушкой-ветеринаром, которая, как и он, не готова к серьезным чувствам, однако скоро молодые люди поймут, что у жизни на них свои планы.

Девять жизней Рождества

С каждым годом люди все меньше и меньше верят в чудеса и уже практически не отмечают Рождество. Это грозит волшебному городу Санта-Клауса исчезновением. Только маленький мальчик Кевин может спасти его и вернуть людям дух Рождества.

Чудо Рождества

Энни Клаус – дочь самого настоящего Санта-Клауса. Чтобы понять, хочет ли она в дальнейшем продолжить дело отца, девушка на год оставляет его резиденцию и отправляется жить жизнью обычного человека.

Все рождественские фильмы Hallmark