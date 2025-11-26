Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark

Меню
26 ноября 2025 11:48
Телевизионная сеть Hallmark славится своими фильмами для семейной аудитории. Особое место в каталоге компании занимают ромкомы и мелодрамы на тему Рождества. Подобрали для вас самые лучшие новогодние картины от Hallmark.

Счастливого Рождества, Тед Купер! (2025)

Синоптик Тед Купер возвращается в родной город на праздники и по работе. Там он вновь встречается с доктором Хоуп Миллер, в которую был влюблен в старшей школе. Вскоре Тед попадает к Хоуп на прием, поскольку получил травму. Кажется, что они вот-вот станут счастливой парой, но случается досадное недоразумение. Тед теряет телефон, а Хоуп думает, что он встречается с другой.

Рождественский спектакль (2024)

Впереди маячит еще одно скучное Рождество, проведенное в одиночестве. Однако эта гнетущая перспектива рассеивается вспышкой искр, когда острожная работница библиотеки случайно сталкивается с неприветливым агентом ФБР в ходе миссии по спасению Сердца Рождества.

Рождественские краши (2024)

Лучшие друзья Тони и Бри проработали вместе в одном и том же магазинчике открыток больше лет, чем следовало, поскольку у обоих теперь проблемы с тем, чтобы стать на подлинный жизненный путь. Во время праздничного периода Тони и Бри решают сбросить бремя наскучившей рутины. Притворившись другими людьми, они вносят переполох в рождественские вечеринки, воспользовавшись конфиденциальными приглашениями, имеющимся в их магазине.

Доставить к Рождеству (2020)

Молли – одинокая владелица пекарни, под Рождество познакомившаяся с отцом-одиночкой Джошем, который недавно переехал в их город после смерти жены. Между героями возникает симпатия, однако сможет ли она привести к чему-то большему?

Дивная романтика зимы (2020)

В канун праздников журналистка Джулия возвращается в родной город в поисках вдохновения. Там она узнает, что ее друг детства построил в городе гигантский снежный лабиринт, который может привести героиню к личному счастью.

Любовь в Исландии (2020)

Вместе с университетскими друзьями Хлоя отправляется в поездку в Исландию, где встречает своего бывшего Чарли. Кажется, оба они не рады этой неожиданной встрече, однако со временем герои начинают понимать, что, возможно, все еще испытывают друг к другу симпатию.

Зима в Вейле (2020)

После смерти своего дяди Челси получает в наследство его дом в Вейле. В городе девушка знакомится с харизматичным молодым человеком Оуэном, который, желая привлечь в Вейл туристов, предлагает Челси принять участие в организации Штрудель-Феста.

Зимний замок (2019)

Свадьба сестры Дженни проходит в необычном отеле, напоминающем сказочный ледяной замок. Атмосферу волшебства дополняет знакомство Дженни с очаровательным шафером, который кажется девушке ее судьбой. Но вот незадача: у парня уже есть возлюбленная.

Рождество в Блу Ридж Маунтин (2019)

Молодая девушка Уиллоу возвращается в родной город, чтобы помочь сестре с организацией свадьбы, которая пройдет в отеле, когда-то принадлежавшем семье Уиллоу. Теперь отелем владеет отец-одиночка Дэвид, с которым найти общий язык будет далеко не просто.

Рождество в Пемберли (2018)

Не только от любви до ненависти один шаг, но и наоборот. Организатор мероприятий Элизабет Беннет вступает в непримиримый конфликт с владельцем усадьбы, в которой должно пройти торжество. Однако очень скоро герои поймут, что их взаимная неприязнь куда-то улетучивается.

Идеальный подарок на Рождество (2017)

Что может быть хуже, чем влюбиться в пассию лучшего друга? Когда главный герой понимает, что испытывает к девушке своего друга больше, чем просто симпатию, перед ним встает непростая дилемма: любовь или дружба?

Рождественский фестиваль льда (2017)

Когда Эмма узнает, что власти решили прекратить финансирование ежегодного фестиваля ледяных скульптур в ее родном городке, девушка решает во что бы то ни стало спасти милую сердцу традицию.

Моя рождественская мечта (2016)

Амбициозная карьеристка Кристина больше всего на свете мечтает стать управляющей нового крупного магазина в Париже. Для этого ей надо приложить все усилия и украсить витрину к Рождеству. Однако с самого начала все идет не по плану.

Вернуть Рождество (2016)

После того как по досадной оплошности был не вовремя включен прямой эфир и вся страна услышала, как телезвезда Кейт Харпер ругает Рождество, ее карьера находится под угрозой. Мэр небольшого городка в Северной Дакоте приглашает девушку в гости, чтобы доказать ей, что рождественский дух действительно существует.

Рождественская мелодия (2015)

Главная героиня режиссерского дебюта Мэрайи Кэри – учительница музыки, которая решает помочь недавно переехавшей в их город девочке написать рождественскую песню, способную растрогать слушателей.

Ледяная скульптура Рождества (2015)

Мечтающая стать шеф-поваром девушка Келли вместе со своим другом детства Дэвидом решает принять участие в ежегодном рождественском конкурсе ледяных скульптур, чтобы обойти серьезного соперника – ее босса.

Засекреченное Рождество (2014)

Когда врач Лорен Брунелл под Рождество отправляется по распределению в маленький городок на Аляску, ей кажется, что сложно представить более глухое и богом забытое место. Однако именно там Лорен предстоит встретить свою судьбу.

Девять жизней Рождества (2014)

Закари – пожарный, уверенный в том, что длительные серьезные отношения не для него. После того как герой приютил у себя бездомного рыжего кота, он знакомится с девушкой-ветеринаром, которая, как и он, не готова к серьезным чувствам, однако скоро молодые люди поймут, что у жизни на них свои планы.

Чудо Рождества (2014)

С каждым годом люди все меньше и меньше верят в чудеса и уже практически не отмечают Рождество. Это грозит волшебному городу Санта-Клауса исчезновением. Только маленький мальчик Кевин может спасти его и вернуть людям дух Рождества.

Годичный отпуск Энни Клаус (2011)

Энни Клаус – дочь самого настоящего Санта-Клауса. Чтобы понять, хочет ли она в дальнейшем продолжить дело отца, девушка на год оставляет его резиденцию и отправляется жить жизнью обычного человека.

Все рождественские фильмы Hallmark

Арина Виногородская
