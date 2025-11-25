Историю вершат не только мужчины: 8 киновоплощений сильных женских личностей

История — это не только хроника мужских побед. Все чаще кинематограф обращается к судьбам великих женщин, чья сила духа, ум и решительность меняли ход событий. От королевских дворов до научных лабораторий — эти женщины ломали стереотипы и прокладывали путь другим. Рассказываем о восьми фильмах и сериалах во главе именно с такими героинями.

Молодая британская принцесса Виктория Евгения Баттенбергская, которую близкие зовут просто Эна, покидает родину, чтобы выйти замуж за короля Испании Альфонсо III. Но сказка обрывается в день свадьбы: на молодоженов совершено покушение, в котором Эна чудом выживает. С этого момента ее жизнь превращается в испытание на прочность. Впереди — враждебность двора, трагические болезни детей, предательства близких и суровые вихри кровавого XX века.

Образ королевы, с достоинством принявшей все удары судьбы, воплотила звезда испанского кино Кимберли Телл, звезда сериала «Иерро». А роль ее супруга, короля Альфонсо III, сыграл Хоан Амаргос.

Потрясающая история Ли Миллер — фотомодели, музы Пикассо, которая в годы Второй мировой войны бросила вызов судьбе и стала военным корреспондентом. Ее камера запечатлела самые трагические и переломные моменты эпохи: от высадки в Нормандии до шокирующих кадров освобождения Дахау.

«Великая» стала полнометражным дебютом оператора Эллен Курас. С исполнительницей главной роли Кейт Уинслет Керас уже работала на съемках культового «Вечного сияния чистого разума» и исторической мелодрамы «Версальский роман», где выступила в качестве оператора.

Пронзительная биографическая драма от Маржан Сатрапи, номинантки на «Оскар» за «Персеполис», с Розамунд Пайк в роли гениальной ученой Марии Склодовской-Кюри. Фильм охватывает основные моменты ее жизни, от встречи с Пьером Кюри до получения Нобелевской премии, перемежаясь с событиями будущего, на которые так или иначе повлияло открытие радиоактивности: ядерные бомбардировки и авария на Чернобыльской АЭС.

Белая принцесса (2017, 1 сезон)

Продолжение нашумевшего сериала «Белая королева» о Войне Алой и Белой розы. В центре сюжета — Елизавета Йоркская. Ее брак с Генрихом VII Тюдором должен был положить конец многолетней междоусобице, но может ли один союз остановить волну интриг? Личное счастье королевы находится под постоянной угрозой из-за козней родственников и яростной неприязни ее влиятельной свекрови, леди Маргариты Бофорт.

Роль Елизаветы исполнила звезда «Убивая Еву» Джоди Комер, а ее грозную соперницу, Маргариту, сыграла Мишель Фэйрли из «Игры престолов».

Виктория (2016, 3 сезона)

История британской королевы Виктории, давшей название той самой знаменитой викторианской эпохе, с завидной регулярностью попадает на экраны. Сериал 2016 года посвящен ранним годам правления Виктории, когда совсем еще юная восемнадцатилетняя девушка взошла на престол. Ей предстоят долгие годы у власти, которые станут золотым веком Британской империи, а пока — первые сомнения, страхи и сложная наука совмещать управление страной с заботами о муже и детях.

Главную роль исполнила Дженна Коулман, знакомая зрителям по культовому сериалу «Доктор Кто».

Фильм, удостоенный трех номинаций на «Оскар», от режиссера Теда Мелфи («Святой Винсент»). Это вдохновляющая история трех ученых-афроамериканок — Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Воган, — которые работали в НАСА в разгар космической гонки 1960-х. Ежедневно сталкиваясь с унизительными расовыми и гендерными предрассудками, они, тем не менее, своими вычислениями обеспечили успех первых американских космических миссий, заслужив наконец признание.

В главных ролях — блистательное трио: Тараджи П. Хенсон («Империя»), Октавия Спенсер («Прислуга») и Жанель Моне («Лунный свет»).

Номинированная на «Золотой глобус» драма Тима Бертона с Эми Адамс и Кристофом Вальцем. Талантливая художница Маргарет Ульбрих выходит замуж за пейзажиста Уолтера Кина, и вскоре муж начинает выставлять ее работы под своим именем, чтобы их было легче продать. Необычные картины, на которых изображены странные дети с большими глазами, пользуются неожиданным успехом. Но чем популярнее становятся работы, тем большую жестокость проявляет Уолтер. Фильм рассказывает о мужестве женщины, решившей положить конец обману и вернуть себе право быть автором своих картин.

Драма Вернера Херцога с Николь Кидман, Джеймсом Франко и Робертом Паттинсоном. Гертруда Белл — наследница солидного состояния и выпускница Оксфорда — отправляется в Тегеран, где влюбляется в молодого дипломата. Не получив от родителей согласия на брак и пережив личную трагедию, Гертруда решает посвятить свою жизнь изучению Востока и впоследствии становится одной из самых ярких фигур своего времени: писательницей, разведчицей, археологом, соратницей легендарного Лоуренса Аравийского.

