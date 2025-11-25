Историю вершат не только мужчины: 8 киновоплощений сильных женских личностей

Эна, королева Испании (2024, 1 сезон)
Молодая британская принцесса Виктория Евгения Баттенбергская, которую близкие зовут просто Эна, покидает родину, чтобы выйти замуж за короля Испании Альфонсо III. Но сказка обрывается в день свадьбы: на молодоженов совершено покушение, в котором Эна чудом выживает. С этого момента ее жизнь превращается в испытание на прочность. Впереди — враждебность двора, трагические болезни детей, предательства близких и суровые вихри кровавого XX века.
Образ королевы, с достоинством принявшей все удары судьбы, воплотила звезда испанского кино Кимберли Телл, звезда сериала «Иерро». А роль ее супруга, короля Альфонсо III, сыграл Хоан Амаргос. Самостоятельно оценить игру актеров, а также другие достоинства сериала можно, посмотрев его в стриминге кино viju.
Великая (2024)
Потрясающая история Ли Миллер — фотомодели, музы Пикассо, которая в годы Второй мировой войны бросила вызов судьбе и стала военным корреспондентом. Ее камера запечатлела самые трагические и переломные моменты эпохи: от высадки в Нормандии до шокирующих кадров освобождения Дахау.
«Великая» стала полнометражным дебютом оператора Эллен Курас. С исполнительницей главной роли Кейт Уинслет Керас уже работала на съемках культового «Вечного сияния чистого разума» и исторической мелодрамы «Версальский роман», где выступила в качестве оператора.
Опасный элемент (2019)
Пронзительная биографическая драма от Маржан Сатрапи, номинантки на «Оскар» за «Персеполис», с Розамунд Пайк в роли гениальной ученой Марии Склодовской-Кюри. Фильм охватывает основные моменты ее жизни, от встречи с Пьером Кюри до получения Нобелевской премии, перемежаясь с событиями будущего, на которые так или иначе повлияло открытие радиоактивности: ядерные бомбардировки и авария на Чернобыльской АЭС.
Белая принцесса (2017, 1 сезон)
Продолжение нашумевшего сериала «Белая королева» о Войне Алой и Белой розы. В центре сюжета — Елизавета Йоркская. Ее брак с Генрихом VII Тюдором должен был положить конец многолетней междоусобице, но может ли один союз остановить волну интриг? Личное счастье королевы находится под постоянной угрозой из-за козней родственников и яростной неприязни ее влиятельной свекрови, леди Маргариты Бофорт.
Роль Елизаветы исполнила звезда «Убивая Еву» Джоди Комер, а ее грозную соперницу, Маргариту, сыграла Мишель Фэйрли из «Игры престолов».
Виктория (2016, 3 сезона)
История британской королевы Виктории, давшей название той самой знаменитой викторианской эпохе, с завидной регулярностью попадает на экраны. Сериал 2016 года посвящен ранним годам правления Виктории, когда совсем еще юная восемнадцатилетняя девушка взошла на престол. Ей предстоят долгие годы у власти, которые станут золотым веком Британской империи, а пока — первые сомнения, страхи и сложная наука совмещать управление страной с заботами о муже и детях.
Главную роль исполнила Дженна Коулман, знакомая зрителям по культовому сериалу «Доктор Кто».
Скрытые фигуры (2017)
Фильм, удостоенный трех номинаций на «Оскар», от режиссера Теда Мелфи («Святой Винсент»). Это вдохновляющая история трех ученых-афроамериканок — Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Воган, — которые работали в НАСА в разгар космической гонки 1960-х. Ежедневно сталкиваясь с унизительными расовыми и гендерными предрассудками, они, тем не менее, своими вычислениями обеспечили успех первых американских космических миссий, заслужив наконец признание.
В главных ролях — блистательное трио: Тараджи П. Хенсон («Империя»), Октавия Спенсер («Прислуга») и Жанель Моне («Лунный свет»).
Большие глаза (2014)
Номинированная на «Золотой глобус» драма Тима Бертона с Эми Адамс и Кристофом Вальцем. Талантливая художница Маргарет Ульбрих выходит замуж за пейзажиста Уолтера Кина, и вскоре муж начинает выставлять ее работы под своим именем, чтобы их было легче продать. Необычные картины, на которых изображены странные дети с большими глазами, пользуются неожиданным успехом. Но чем популярнее становятся работы, тем большую жестокость проявляет Уолтер. Фильм рассказывает о мужестве женщины, решившей положить конец обману и вернуть себе право быть автором своих картин.
Королева пустыни (2015)
Драма Вернера Херцога с Николь Кидман, Джеймсом Франко и Робертом Паттинсоном. Гертруда Белл — наследница солидного состояния и выпускница Оксфорда — отправляется в Тегеран, где влюбляется в молодого дипломата. Не получив от родителей согласия на брак и пережив личную трагедию, Гертруда решает посвятить свою жизнь изучению Востока и впоследствии становится одной из самых ярких фигур своего времени: писательницей, разведчицей, археологом, соратницей легендарного Лоуренса Аравийского.
