У храма красного лотоса: 8 выдающихся фильмов и сериалов в жанре уся

Во времена упадка династии Южная Сун, когда империя рушится под натиском врагов и предательством министров, два верных воина — Го Сяотянь и Ян Тесинь — решают скрепить свой союз браком детей. Но их планам не суждено сбыться: оба гибнут от рук недоброжелателей. В это смутное время появляется могущественный даосский мастер Цю Чуцзи. Он клянется разыскать потомков павших героев, чтобы передать им секреты легендарных боевых искусств. Его цель — не просто месть, а воспитание нового поколения воинов, способных вернуть в Поднебесную утраченную справедливость.

«Легенда о героях» — сериал, основанный на знаменитом китайском романе писателя Цзинь Юна. Как и первоисточник, экранизация выдержана в жанре уся — гибриде приключенческого фэнтези и боевика на тему восточных единоборств. На выходе получился зрелищный сериал, который порадует зрителей эффектными поединками, ярким визуалом и масштабными декорациями.

Пойдем, выпьем со мной

Когда банда головорезов похищает молодого чиновника, власти соглашаются на их дерзкое требование — обмен заложника на плененного главаря. Но тайную миссию по его спасению поручают воительнице, известной как Золотая Ласточка. Она бесстрашно вступает в бой, но враг берет верх, ранив ее отравленным оружием. Казалось бы, все потеряно, но судьба посылает ей союзника в лице нищего, скрывающего невероятное боевое мастерство.

«Пойдем, выпьем со мной» — классический гонконгский фильм 1966 года, заложивший основы жанра. Картина представляет собой смесь из китайских мифов, американских вестернов и японских лент о самураях. Ставка делается на сложные и вместе с тем грациозные поединки, вокруг которых выстраивался весь сюжет. Постановкой боевых сцен занимался театральный актер Хань Инцзэ, использовавший для их реализации тросы из пекинской оперы — в дальнейшем ключевой атрибут всех уся. Именно «Пойдем выпьем со мной» породил уникальную профессию «экшен-хореограф» и ввел моду на поражающие воображение драки, напоминающие танцевальные номера (недаром главную роль исполнила не знающая кунг-фу балерина Чэн Пэйпэй).

Ку Шэнь-Чай умен и талантлив, но ввиду своей безынициативности влачит жалкое существование в старом форте. Его рутинная жизнь неожиданно прерывается, когда по соседству селится прекрасная, но очень странная девушка по имени мисс Ян. Ее замкнутость и загадочное поведение будоражат любопытство Ку и заставляют его обратить на нее внимание.

После успеха «Пойдем, выпьем со мной» в Гонконге случился уся-бум. Экран наводнили ленты о мастерах боевых искусств, то взмывающих в воздух, то бегающих по стенам, нарушая все мыслимые законы физики. Сформировав канон, режиссер Кинг Ху покинул Гонконг и отправился поднимать кинематограф Тайваня, развив и усовершенствовав свои идеи в картине «Касание дзен». Его фильм не только стал вершиной уся на тот момент, но и получил приз в Каннах, обеспечив жанру международное признание.

Легендарный мастер Ли Мубай пускается в погоню за похищенным магическим клинком из зеленой стали. Его путь лежит навстречу старому врагу — могущественному наемному убийце, который, пробыв долгое время в тени, вновь заявил о себе, бросив вызов всему миру боевых искусств.

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» — копродукция Гонконга с Китаем, возникшая сразу после возвращения британской колонии в «родную гавань». В нем сыграли Чоу Юнь-Фат и Мишель Йео — главные гонконгские экшен-звезды 80-90-х, исполнившие здесь одни из своих лучших ролей. Картина Энга Ли сенсационно взяла четыре «Оскара» и вернула полузабытый жанр в моду. Однако теперь уся-бум случился уже во всем мире, включая США: художественные приемы органично вписались в голливудскую модель боевика и стали его неотъемлемыми атрибутами.

Древний Китай разорен междоусобными войнами. Амбициозный царь, желающий любой ценой объединить Поднебесную и короновать себя, становится мишенью для трех самых грозных наемников своего времени. Единственным, кто может противостоять этой триаде смерти, оказывается безвестный боец, взявший на себя миссию по охране монарха.

«Герой» — исторический боевик, появившийся на волне триумфа «Крадущегося тигра, затаившегося дракона». Фильм Чжана Имоу тоже стал мировым хитом и быстро получил статус эталона уся. Его главное достоинство — по-настоящему новаторская хореография боев. Это неудивительно: сцены ставил легендарный Чэн Сяодун, а исполняли их лучшие экшен-звезды Китая и Гонконга — Джет Ли, Мэгги Чун, Тони Люн и Донни Йен. Актеры работают на пределе, демонстрируя невероятную пластику и выносливость, а роскошные природные локации только усиливают впечатление. В итоге получился безукоризненный эпос, покоривший даже тех, кто обычно равнодушен к уся.

В 859 году, на закате династии Тан, империя погружается в хаос. В это смутное время появляются благородные разбойники, которые грабят богатых, чтобы помочь бедным. Императорская полиция безуспешно пытается выйти на след их тайного общества, пока один настойчивый агент не находит зацепку — девушку, которая может быть дочерью их лидера.

«Дом летающих кинжалов» окончательно закрепил за Чжаном Имоу статус непревзойденного мастера уся и ключевого китайского режиссера XXI века. На этот раз он смешивает исторический боевик, костюмную мелодраму и детектив, выстраивая повествование так, что каждая новая сцена меняет угол зрения и заставляет по-новому воспринимать предыдущие. Фэнтезийности стало меньше, напряжения — больше. Подобно «Герою», «Дом летающих кинжалов» давно вошел в число классики — не только китайской, но и мировой.

В 1930-х Шанхай поделен между бандами, и самые жестокие из них — «Топоры». Один самонадеянный юнец, желая прославиться, учиняет разгром в бедном Свинарном переулке, назвавшись членом банды. Его поступок неожиданно развязывает войну между грозными «Топорами» и жителями трущоб, которые, как выясняется, являются скрытыми мастерами кунг-фу.

В 2004 году Стивен Чоу после успеха «Убойного футбола» снял не менее остроумные «Разборки в стиле кунг-фу». С одной стороны, это пародия на уся, высмеивающая каноны, с другой — любовное признание жанру.

Мистер Вампир

При перезахоронении священник обнаруживает, что покойник — вампир: тело не разложилось, а ногти стали синими. Мертвец сбегает, и священник вместе с двумя помощниками пускается в погоню. Один из них уже заражен укусом, а второй умеет общаться с призраками, что делает эту охоту еще опаснее и страннее.

Напоследок рекомендуем полузабытого «Мистера Вампира» — причудливый гибрид уся, кунг-фу боевика и комедийного хоррора. Сюжет вдохновлен национальными мифами о вампирах, которые здесь напоминают скорее «Зловещих мертвецов», нежели «Дракулу». Картина порадует как поклонников экшенов с выверенной хореографией, так и ценителей ужастиков категории Б.

