В Москве состоится третья «viju ночь эмоций»

В этот раз темой была избрана любовь во всех ее проявлениях.

19 ноября в 20:00 в кинотеатре «Иллюзион» пройдет очередная «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. За время своего существования это событие стало неотъемлемой частью культурной жизни столицы. В этот раз темой была избрана любовь — к близким, к себе, а также к окружающему миру. Посетители получат шанс с иного ракурса взглянуть на сцены из классических фильмов, а приглашенные эксперты, в числе которых кинокритики, психолог и сексолог, раскроют заявленную тему с новой точки зрения.

Не стоит ждать сентиментальных моментов, слез счастья и счастливого финала. «viju ночь эмоций: всё о любви» подарит глубокую и многостороннюю дискуссию о разных аспектах этого сложного чувства — от созидательных и гармоничных отношений до разрушительных и абьюзивных.

Программа мероприятия будет состоять из так называемых «эмоциональных сетов». Это будут отрывки из разных фильмов, в которых герои испытывают широчайший диапазон переживаний. При этом тематика не ограничится только романтической любовью. Внимание также будет уделено любви между родителями и детьми, а также любви к себе.

В качестве спикеров на «viju ночь эмоций: всё о любви» выступят:

психолог, EMDR-терапевт, специалист в области психосоматики и недирективного гипноза Максим Коваленко ;

; кинокритик, куратор фестивалей и основатель компании Midnight Егор Москвитин ;

; главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов ;

; сексолог и консультант в сфере сексуальных и семейных отношений Татьяна Коломыцева.