Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве состоится третья «viju ночь эмоций»

В Москве состоится третья «viju ночь эмоций»

12 ноября 2025 13:23
В Москве состоится третья «viju ночь эмоций»

В этот раз темой была избрана любовь во всех ее проявлениях.

19 ноября в 20:00 в кинотеатре «Иллюзион» пройдет очередная «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. За время своего существования это событие стало неотъемлемой частью культурной жизни столицы. В этот раз темой была избрана любовь — к близким, к себе, а также к окружающему миру. Посетители получат шанс с иного ракурса взглянуть на сцены из классических фильмов, а приглашенные эксперты, в числе которых кинокритики, психолог и сексолог, раскроют заявленную тему с новой точки зрения.

Не стоит ждать сентиментальных моментов, слез счастья и счастливого финала. «viju ночь эмоций: всё о любви» подарит глубокую и многостороннюю дискуссию о разных аспектах этого сложного чувства — от созидательных и гармоничных отношений до разрушительных и абьюзивных.

Программа мероприятия будет состоять из так называемых «эмоциональных сетов». Это будут отрывки из разных фильмов, в которых герои испытывают широчайший диапазон переживаний. При этом тематика не ограничится только романтической любовью. Внимание также будет уделено любви между родителями и детьми, а также любви к себе.

В качестве спикеров на «viju ночь эмоций: всё о любви» выступят:

  • психолог, EMDR-терапевт, специалист в области психосоматики и недирективного гипноза Максим Коваленко;
  • кинокритик, куратор фестивалей и основатель компании Midnight Егор Москвитин;
  • главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов;
  • сексолог и консультант в сфере сексуальных и семейных отношений Татьяна Коломыцева.

19 ноября, кинотеатр «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15). Регистрация на «viju ночь эмоций» обязательна по ссылке: https://vijuplus.tv/. Участие бесплатное. Сбор гостей в 19:00.

Фото: viju
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года Читать дальше 5 декабря 2025
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать дальше 1 декабря 2025
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать дальше 1 декабря 2025
Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах Читать дальше 30 ноября 2025
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать дальше 27 ноября 2025
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Читать дальше 27 ноября 2025
Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше