Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой

Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти своего отца, который исчез за полярным кругом, пытаясь добраться до легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Во время захватывающего путешествия главного героя ждут встречи с волшебными существами и настоящие чудеса.

Мальчик по имени Рождество

Бен только недавно переехал в новый городок, где чувствует себя одиноко и неуютно, к тому же родители заняты своими проблемами и совсем не обращают внимания на мальчика. Незадолго до Рождества Бен видит, как с неба падает самый настоящий Санта-Клаус, и это становится началом его удивительного путешествия.

Когда Санта упал на Землю

Однажды Санта-Клаус получает в подарок белого игрушечного щенка, которого оживляет Волшебная Сосулька. Щенок Санта Лапус становится лучшим другом волшебника и вместе с ним готовится к празднику. Однако в очередное Рождество случается беда: волшебный кристалл Санты похитили, а Санта Лапус потерялся. Его находит живущая в приюте девочка Куин, которой теперь предстоит помочь щенку вернуться к своему хозяину.

В поисках Санта Лапуса

Актер-неудачник Пол Мадденс работает учителем в начальной школе и больше всего на свете ненавидит Рождество, ведь когда-то именно накануне праздника его бросила девушка и уехала строить карьеру в Голливуд. В очередное Рождество Полу поручают заняться школьной рождественской постановкой, а тут еще и по нелепости пущенный слух превращает жизнь Пола в сплошную проблему!

Лучшее Рождество!

По воле случая пятеро щенков попадают из родного Фэрнфилда на Аляску, где знакомятся с лайкой Шастой. Хозяин Шасты, Адам, мечтает принять участие в гонках на собачьих упряжках, и теперь ему наконец-то выпадает такая возможность, ведь у Шасты появилось пятеро новых друзей.

Снежная пятерка

Кто из нас не думал о том, как было бы здорово когда-нибудь наткнуться на сумку с миллионом долларов? Брайану и Мэри везет: когда Рождество, кажется, находится под угрозой срыва из-за переезда, безденежья и мелких неурядиц, ребята находят в торговом центре сумку с миллионом. Однако не все так просто: двое мошенников хотят во что бы то ни стало заполучить ее и начинают погоню за героями.

Миллион на Рождество

Крису всего восемь, а он уже перестал верить в Санта-Клауса. Но как возможно остаться скептиком, если в канун Рождества прямо перед твоим домом останавливается волшебный экспресс, обещающий отвезти тебя прямиком во владения Санты? Крис отправляется в удивительное путешествие, во время которого встретит верных друзей и заново обретет веру в чудо.

Полярный экспресс​​​​​​

Девятилетняя Линда живет в сиротском приюте и больше всего на свете мечтает обрести семью. В канун Рождества храбрая девочка решает, что бессмысленно сидеть сложа руки в ожидании чуда, и самостоятельно отправляется на поиски родителей. Чего только не бывает под Рождество, и, возможно, мечте героини суждено-таки сбыться.

Требуется папа на Рождество

Спрятавшись в мешке Санта-Клауса, любопытный мальчишка отправляется во владения Санта-Клауса, где эльфы дают ему имя Бадди и растят как одного из них. Однако годы идут, и становится очевидно, что слишком уж герой отличается от них, чтобы быть настоящим эльфом. Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы разыскать своего настоящего отца и найти свое место в жизни.

Эльф

Накануне Рождества маленькая Инна теряет в метро свою любимую игрушку-медвежонка. Девочка расстроена, однако в праздничные дни возможно любое чудо, и мишка, совершив свое необычное путешествие, в конечном итоге вернется в руки хозяйки.

Маленькая рождественская сказка

Больше всего на свете Итон и Хэлли хотят, чтобы их родители снова были вместе. Дети придумывают план по их воссоединению, однако на пути у них встают трудности, в том числе в лице нового жениха мамы. Тогда ребята решают обратиться за помощью к самому Санта-Клауса, ведь кто, как не он, способен совершить настоящее чудо.

Все, что я хочу на Рождество

Помните, о каких подарках вы мечтали в детстве? Игрушки, сладости, семейная поездка? А вот девятилетний Ральф мечтает о самой настоящей пневматической винтовке. Родители мальчика в ужасе и ни за что не соглашаются купить желаемое, и тогда Ральф решает обратиться к самому Санта-Клаусу.