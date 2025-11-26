Что смотреть в кино на этой неделе

Что: Триллер Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс.

О чем: Молодожены Грейс и Джексон перебираются из Нью-Йорка в глушь, чтобы наслаждаться тихой семейной жизнью. Однако после рождения ребенка идиллия рушится, и Грейс начинает подозревать мужа в измене.

Почему зайдет: Сильные актерские работы, стильный визуал и непростые вопросы об обратной стороне брака и материнства.

Кому понравится: Любителям психологических драм, которые делают ставку не на сюжет, а на персонажей.

Что: Фантастический хоррор со звездой «Карточного домика» Кейт Мара.

О чем: Женщина-астронавт Сэм Уокер возвращается на Землю, но во время приземления ее капсула повреждается и девушка получает ранения. Сэм отправляют на карантин, чтобы она восстановилась и пришла в себя. Но выздоровление затягивается, и Сэм подозревает, что принесла с собой из космоса что-то зловещее.

Почему зайдет: Камерная история, которая цепляет детальной проработкой мира и персонажей. А финальный поворот позволяет взглянуть на историю с другого ракурса.

Кому понравится: Фанатам хорроров с тягучей и пугающей атмосферой.

Что: Драмеди Николая Хомерики («Синдром дракона») с Егором Корешковым, Александрой Власовой и Олесей Иванченко.

О чем: Супруги-актеры Артем и Алена Савельевы много лет работают на Новый год Снегурочкой и Дедом Морозом. Но приближается их последний спектакль — пара решила развестись. По роковой случайности героев запирают в гримерке с тикающей бомбой. У них есть совсем немного времени, чтобы понять, как выбраться, и разобраться в своих чувствах.

Почему зайдет: Создатели поднимают важные и сложные вопросы о браке и личностных кризисах без пафоса и назидания.

Кому понравится: Любителям фильмов о героях в ограниченном пространстве в крайне нестандартной ситуации.

Что: Южнокорейский фильм ужасов со звездой сериала «Торжество мести» Сон Хе-гё.

О чем: Католическая монахиня сестра Юния хочет провести обряд экзорцизма над мальчиком, одержимым могущественным демоном. Она обращается за помощью к другой монахине, сестре Микаэле, способной видеть духов.

Почему зайдет: Спин-офф самого кассового корейского фильма ужасов «Черные священники», который смешивает приемы классических хорроров с азиатской мифологией.

Кому понравится: Тем, кому нравятся фильмы о потусторонних сущностях в духе «Астрала» и «Омена».

Что: Семейная комедия с Натальей Орейро и Антоном Филиппенко.

О чем: Сын успешного юриста Петра Безуглова находит письма, который его отец в детстве писал Деду Морозу. Мальчик отправляет их через волшебный почтовый ящик, и все детские мечты Безуглова вдруг воплощаются в реальность. Чтобы остановить возникший хаос, Петр должен отправить в рискованное путешествие.

Почему зайдет: Легкая и добрая история о семейных ценностях и вере в чудо.

Кому понравится: Тем, кто хочет приятно провести вечер вместе с семьей.

Что: Военная комедия Александра Жигалкина («Олдскул»).

О чем: Действие происходит в 1944 году. После ранения летчика-истребителя Ивана Поливанова отправляют руководить ложным аэродромом, задача которого — отвлекать противника. Там Поливанов устанавливает новые порядки, чтобы улучшить работу аэродрома. А еще принимается за ремонт разбившегося истребителя «МиГ».

Почему зайдет: С помощью нетипичного для военного кино сюжета и комедийной интонации авторы говорят о вечных вопросах: дружбе, любви, смелости и верности.

Кому зайдет: Тем, кто хочет посмотреть необычное воодушевляющее кино о стойкости и изобретательности.

Что: Комедия с резиденткой проекта «Женский Stand Up» Варварой Щербаковой.

О чем: Антон и Света Лебедевы решают развестись, но для этого им нужно отправиться в далекий северный городок Нежногорье, где они когда-то поженились. Сопровождать их в путешествии вызываются взбалмошные соседи с маленьким сынишкой.

Почему зайдет: Забавная история о том, как полезно иногда «перезагрузить» отношения, чтобы по-новому взглянуть на любимого человека.

Кому понравится: Тем, кто хочет зарядиться позитивом и новогодним настроением.

Что: Мультфильм для всей семьи в духе «Гринча: похитителя Рождества».

О чем: Эльф Йойо всю жизнь мечтал работать на фабрике Санты, но когда его мечта наконец исполнилась, его ждало разочарование. Завод полностью автоматизирован, магия праздника бесследно исчезла, а самого Санту давно никто не видел. Когда коварная хакерша Кибер Скрудж угрожает взломать систему безопасности фабрики и испортить праздник, Йойо вместе с друзьями решает дать ей отпор.

Почему зайдет: Классическая рождественская история сталкивается с актуальными вопросами современности.

Кому понравится: Тем, кто уже закупился мандаринами, включил плейлист с новогодними песнями и украсил квартиру гирляндами.

Что: Мелодрама с Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Метином Акдюльгером («Великолепный век. Империя Кесем»).

О чем: В новогоднюю ночь далекого 1998 года в детской больнице познакомились Бильге и Джан. Судьба разводит юных влюбленных, но спустя годы герои вновь встречаются. Она — успешный юрист, он — археолог с мировым именем, и кажется, что больше их ничего не связывает. Но загаданное когда-то желание непременно сбудется.

Почему зайдет: Обаятельный и легкий фильм в духе ромкомов нулевых, который вернет веру в любовь и неслучайные случайности.

Кому понравится: Романтиком, которые верят в любовь, пронесенную сквозь года.

Что: Продолжение семейной комедии о девочке Стефании, которая дает отпор грабителям и мошенникам.

О чем: В канун Нового года злоумышленники похищают маму Стефании и в качестве выкупа требуют исчезнувшие когда-то из семьи алмазы. Стефания собирает друзей, чтобы придумать, как спасти маму и наказать преступников.

Почему зайдет: Фильм для всей семьи с нотками авантюрной комедии.

Кому понравится: Тем, кто хочет подарить детям новогоднюю сказку и зарядиться хорошим настроением.

Что: Комедийный боевик, главную роль в котором исполнила Сиерра МакКормик («Американские истории ужасов»).

О чем: Падчерица влиятельного сенатора Брэдли Уинера Мэри Сью — та еще головная боль: бунтарка, тусовщица и прожигательница жизни. Чтобы спасти свою репутацию, Уинер решает заказать убийство Мэри Сью. Но девушка неожиданно для себя самой убивает киллера и встает на тропу мести.

Почему зайдет: Ироничное переосмысление персонажа Мэри Сью — неуязвимой героини с нереалистичными достоинствами и везением.

Кому понравится: Тем, кто соскучился по зрелищным абсурдным боевикам в стиле Дэвида Литча.

Что: Историческая драма с Аугустом Дилем («Мастер и Маргарита») и Йонасом Дасслером («Золотая перчатка»).

О чем: Немецкий теолог Дитрих Бонхёффер присоединяется к заговору против Гитлера. Чтобы выполнить свои задачи и втереться в доверию к фюреру, герою предстоит сделать нелегкий выбор между собственными моральными принципами и спасением миллионов жизней.

Почему зайдет: Основанная на реальных событиях история за авторством сценариста «Чуда на Гудзоне» Тодда Комарники.

Кому понравится: Тем, кто любит вдохновляющие истории о силе духа.