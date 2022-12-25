Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании

Спору нет, четвертая фаза MCU была довольно слабой, пока под конец не стала и вовсе чудовищной. Тем не менее этот конвейер позора все-таки выдал нам парочку удачных фильмов и сериалов, и один из них – «Соколиный глаз». Запоздавший как минимум на пару лет сольник Клинта Бартона оказался смесью супергероики и уютного рождественского кино, причем неожиданно удачной. Славная история о необходимости разбираться со своим прошлым, чтобы однажды добраться до светлого будущего, – это ли не истинно рождественский сюжет? А дуэт Флоренс Пью и Хейли Стайнфелд в ролях Елены Беловой и Кейт Бишоп и вовсе оказался одним из самых удачных после ухода оригинальной шестерки.

Соколиный глаз

Формально завершающий четвертую фазу (тут можно выдохнуть с облегчением) рождественский спешел «Стражей Галактики» своим очаровательным идиотизмом не уступает и фильмам. И не удивительно, ведь написал и снял его тоже Джеймс Ганн. В спешеле истинный смысл Рождества пытаются постичь Дракс и Мантис, в процессе успевая покутить в лос-анджелесском клубе, повздорить с местной полицией и организовать похищение Кевина Бейкона в качестве подарка Питеру. По-детски глупый, щедро сдобренный пасхалками и источающий праздничную теплоту спецвыпуск может одинаково очаровать как фанатов франшизы, так и случайно наткнувшегося на него зрителя.

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

Клиника (эпизод «Мой собственный персональный Иисус») (2001-2010)

Вообще, у «Клиники» рождественских эпизодов было немало, и все по-своему хороши, но «Мой собственный персональный Иисус» – это, во-первых, кладезь классических моментов сериала: доктор Кокс в образе Гринча, выкрикивающий «Мужские стринги!» с целью разрядить обстановку Джей Ди и пастор Тёрк. А во-вторых, это один из самых удачных примеров, как сценаристы «Клиники» умели в идеальных пропорциях смешивать смех с суровой реальностью. «Мой собственный персональный Иисус» говорит о важности веры и том, как порой тяжело ее сохранять, настолько трогательно, что даже самый черствый человек наверняка растрогается. К тому же этот эпизод практически лишен помпезности и аляповатости рождественских эпизодов других сериалов, которые порой только портят их.

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Клиника

Слова тут, кажется, излишни, потому что «Кошмар перед Рождеством» о скелете, переживающем творческий кризис, уже давно стал новогодней классикой для зрителей во всем мире. В самом лучшем смысле странный и почти лишенный стандартных бело-красно-зеленых декораций фильм Генри Селика всегда выгодно выделяется на фоне довольно однотипного рождественского кино, даже несмотря на свой довольно мрачный мотив о том, что не всегда можно стать кем угодно и добиться чего угодно. Но с такими убойными песнями, как «Взять Санта-Клауса» и «Уги-Буги», которые можно растаскивать на цитаты, даже эта безнадежность не особо угнетает.

Кошмар перед Рождеством

Да, мы решили, что «Железный человек – 3» вполне может считаться рождественским фильмом, и нет, не только потому, что его события разворачиваются накануне зимних праздников. Если присмотреться, то тут нетрудно заметить отголоски «Рождественской песни» Диккенса: посттравматический синдром доводит Тони до того, что он начинает отталкивать всех своих близких; его прошлое приходит по его душу в лице Олдрича Киллиана, с которым Старк в свое время обошелся попросту подло; а главное, метаморфозы, происходящие с Тони на протяжении всего фильма, по своему масштабу не имеют равных во франшизе и очень напоминают перемены в Скрудже. Поэтому мы ответственно заявляем, что «Железного человека – 3» однозначно стоит пересматривать при нехватке новогоднего настроения.

Железный человек – 3

Сложно сказать, сколько существует киношных вариаций на тему «Рождественской песни» Диккенса – от угнетающих драм до анимационных мюзиклов. Но «Рождественская история» Земекиса точно занимает среди них особое место: викторианский слог его героев и зловещая атмосфера, которая под конец может напугать, пожалуй, даже взрослого, роднит мультфильм с первоисточником, а персонажи, в которых легко узнать всеобщих любимчиков Джима Керри, Гэри Олдмана и Колина Ферта, «омолаживают» старую историю. Да, сегодня рисовка этого мультфильма может показаться устаревшей, хотя для своего времени она и была инновационной, – все же это одна из лучших экранизаций классики Диккенса.

Рождественская история

Приготовление и начало (2009)

Если в праздники хочется посмотреть что-то веселое, но не отнимающее минимум полтора часа времени, то короткометражка «Приготовление и начало» – отличный вариант. Здесь Рождество встречается с фильмом «Миссия: Невыполнима»: главные герои «Приготовления и начала» – эльфы из одноименного подразделения «корпорации» Санты, единственная задача которых – подготовить дома к прилету Клауса. Подобно шпионам они пользуются очками ночного видения, крюками для спуска по дымоходу и массой других примочек. Мультфильм очень забавно описывает все предприятие Санты как самый обычный офис: тут есть свои отделы, своя система мотивации сотрудников и борьба за удобные парковочные места. Но даже при этом волшебство остается неотъемлемой частью грядущего праздника.

Приготовление и начало

Ослик (1978)

Малоизвестная, но невероятно трогательная короткометражка, вообще-то, не совсем про Рождество – скорее про то, что ему предшествовало. Это история о 9-летнем мальчике и его старом ослике, которому было суждено обрести нового хозяина в лице Иосифа и отвезти его жену в Назарет. Возможно, кому-то покажется странным, что сценарий диснеевского мультфильма отталкивается от библейского сюжета, но вообще это отличное напоминание о реальной сути Рождества, которая заключается не в подарках, украшенных ёлках и Санта-Клаусе. А еще посмотреть «Ослика» стоит тем, кто соскучился по старой доброй 2D-анимации вроде «Котов-аристократов» или «Приключений Винни».

Ослик

ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск (2020)

Сделанный на потеху фанатам-знатокам вселенной «Звездный войн» спешел хорош именно тем, что кишит отсылками к канону. Не будем вдаваться в сюжетные подробности, но тут Рэй получает артефакт, позволяющий ей путешествовать во времени и пространстве. Невооруженным глазом тут заметна невероятная любовь создателей буквально к каждому фильму и сериалу франшизы и их осведомленность. Тут вам и коронный «ну, привет» Оби-Вана, и два Дарта Вейдера, выясняющих, кто из них больший Дарт Вейдер, и обиженный толчком в шахту реактора Палпатин. Весь этот хаос происходит на фоне Дня жизни – местного аналога Рождества: По пытается организовать вечеринку на Кашиике, но подготовка идет не по плану.

ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск

Ностальгия по киноклассике 90-х и начала нулевых сегодня стала неотъемлемой частью всей индустрии – отсюда и бесконечное множество спин-оффов, приквелов и продолжений из разряда «20 лет спустя». Так случилось и с франшизой «Санта-Клаус», в которой случайно убивший прежнего бородача Тим Аллен был вынужден занять его место. В этот раз ему придется искать себе преемника: он теряет пышные формы Санты, его магия становится все менее стабильной, да и семейные дела за последние годы он забросил. «Санта-Клаусы» подобен старой и потрепанной новогодней игрушке: ты годами вешал ее на елку, и то ли по привычке, то ли от ностальгии избавиться от нее не поднимается рука.