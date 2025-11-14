Да-да, мы к вам обращаемся: как и зачем в кино используется слом четвертой стены

Представьте: вы с увлечением смотрите фильм, следите за сюжетными перипетиями, как вдруг герой поворачивается к вам и, глядя прямо в камеру, произносит реплику так, словно видит вас через экран. Это — слом четвертой стены. Прием, который разрушает иллюзию киномира, чтобы создать уникальную связь между персонажем и зрителем. Зачем режиссеры идут на этот рискованный шаг и какие изменения прием претерпел от театральных подмостков до блокбастеров Marvel?

Что такое четвертая стена и зачем ее ломать?

Термин пришел в кино из театра, где три стены — это декорации сцены, а четвертая — невидимая граница, отделяющая актеров от зала. Постепенно это понятие стали использовать и в других видах искусства: литературе, кино, компьютерных играх, комиксах. В кино эту стену олицетворяет сам экран. Ее слом — это любой момент, когда персонаж демонстрирует, что он понимает, что является вымышленным героем, или напрямую обращается к аудитории. Парадокс приема в том, что, разрушая иллюзию кино, он может погрузить в нее еще глубже. Прямой контакт заставляет нас поверить, что герой доверяет именно нам, что сейчас он расскажет что-то сокровенное, не предназначенное для лишних ушей.

Краткая история: от Шекспира до Дэдпула

Корни приема можно отыскать в еще античном театре и пьесах Шекспира, чьи герои часто обращались к публике с монологами — такие реплики называются апарт. В кино одним из пионеров приема стал герой фильма «Воры и охотники» (1930) братьев Маркс Граучо, который, подойдя к камере, делился со зрителями своими замечаниями. Революционно использовал слом четвертой стены Жан-Люк Годар в фильме «На последнем дыхании». Герой Жан-Поля Бельмондо поворачивается к камере и произносит: «Если вы не любите море, если вы не любите горы, если вы не любите город, катитесь к черту!». Далее на протяжении фильма он не раз будет возвращаться в этому приему.

«На последнем дыхании» (1960)

Особенно прием прижился в комедиях. Каноничным примером стала комедия Джона Хьюза «Выходной день Ферриса Бьюллера», где главный герой то и дело болтает со зрителями, а после финальных титров говорит: «Вы ещё здесь? Всё кончилось! Идите домой!». Вуди Аллен в «Энни Холл» (1977) довел прием до абсурда, введя в кадр философа Маршалла Маклюэна, который поправляет персонажа, неверно цитирующего его.

В советском кинематографе тоже есть яркие примеры слома четвертой стены: от пионера, объявляющего в финале «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», что «кино уже кончилось», до афериста Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича» с его советом хранить деньги в сберкассе.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)

Зачем ломать четвертую стену?

Со временем прием перестал быть сугубо развлекательным элементом и превратился в мощный драматургический инструмент. С его помощью режиссерам удается создать атмосферу интимности и вызвать у зрителя ощущение особой, почти дружеской связи с персонажем. Главная героиня «Дряни» регулярно делится со зрителями своими переживаниями или отпускает едкие замечания в адрес происходящего. А Фрэнк Андервуд из «Карточного домика» практически делает зрителей соучастниками своих преступлений, посвящая их в свои циничные планы и подчеркивая их роль в своем моральном падении: «О, не отрицайте, вам это понравилось. Вам не нужно, чтобы я что-то отстаивал. Вам нужно, чтобы я просто стоял. Был сильным, был человеком дела».

«Дрянь» (2016–2019)

Несколько иначе слом четвертой стены работает в ситкомах, как бы подчеркивая комедийность ситуации и призывая зрителей посмеяться на ней вместе с персонажами. Самый яркий пример здесь — культовый «Офис», в котором общение героев со зрителями напрямую связано с жанром мокьюментари. Слом четвертой стены усиливает комедийный эффект, когда герои дают оценку или ищут поддержки у зрителей и членов съемочной группы.

«Офис» (2005–2013)

Парадоксальным образом разрушение иллюзии кино может работать не только на «расслабление» зрителя, но и на создание напряжения и страха. Мастерски использовал этот прием Михаэль Ханеке в «Забавных играх», где герой Арно Фриша издевательски говорит прямо в камеру «Вам бы, наверное, уже хотелось закончить смотреть этот фильм?», а в какой-то момент берет пульт и отматывает кино на несколько минут назад, лишая главных героев возможности спастись. По словам Ханеке, эти приемом он хотел продемонстрировать манипулятивную природу кинематографа.

«Забавные игры» (1997)

В последние годы слом четвертой стены все чаще становится не просто приемом, умело расставляющим акценты, а основой нарратива. В адаптации Дэдпула, который регулярно ломал четвертую стену в комиксах и обращался к читателям, создатели стремились сохранить эту особенность, поэтому Райан Рейнольдс больше 30 раз говорит в камеру, возводя этот прием в абсолют и создавая особую атмосферу абсурда.

«Дэдпул» (2016)

Как еще сломать четвертую стену?

Обращение к зрителям — не единственно возможный вариант слома четвертой стены в кино. Например, так же работает соседство реальных персонажей с вымышленными, как, например, в «Симпсонах» или «Космическом джеме». А иногда герой может начать спорить с закадровым голосом, как в пародийной комедии «Джордж из джунглей». Исчерпывает это прием Эрик Киссак в своей пародирующей вестерны короткометражке «Стрелок», в которой посетители салуна устраивают кровавую перестрелку из-за всеведущего рассказчика, комментирующего мысли каждого из присутствующих.

«Стрелок» (2013)

Интересным примером адаптации приема является «Шерлок». После прыжка героя Бенедикта Камбербэтча с крыши здания фанаты стали строить многочисленные теории, как он выжил, и создатели ввели в сюжет сериала фан-клуб Шерлока, стерев грань между реальность и вымыслом.

«Шерлок» (2010–2017)

В умелых руках слом четвертой стены создает истории с глубоким эмоциональным подключением и заставляет зрителя не просто поверить в происходящее на экране, а стать настоящим соавтором произведения.