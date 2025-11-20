Американские новогодние фильмы, которые вы еще не смотрели

Меню
20 ноября 2025 20:46
Если вам вдруг надоело пересматривать под Новый год «Гарри Поттера», «Одного дома» и ассоциирующиеся с зимними праздниками фильмы, то можно дать шанс некоторым другим, менее известным картинам с рождественской атмосферой.

  1. Боже. Как. Смешно (2025)

Клэр Клостер — то самое связующее звено, которое скрепляет ее хаотичную, но очаровательную семью в праздничный сезон. Никто не украшает холл так, как Клэр, — от идеально глазированного печенья до тщательно упакованных подарков. Но в этом году, когда ее взрослые дети и неуравновешенный муж погружаются в собственные драмы, они совершают одну роковую ошибку: забывают о маме. К тому времени, как они понимают, что она пропала, Клэр уже отправляется в собственное праздничное приключение, и оно не связано с готовкой, уборкой или координацией чьего-либо хаоса. Пока члены семейства пытается найти ее и спасти свое Рождество, Клэр заново открывает для себя, что значат праздники, когда ты наконец можешь поставить себя на первое место.

  1. Скорей бы Рождество (2020)

Накануне Рождества пиар-агент Дарси узнает, что не получит ожидаемое вознаграждение. Она отправляется в Нью-Йорк на организацию рождественского бала, во время которой знакомится с вице-президентом по коммуникации Гленном и его командой, как будто бы сошедшей со страниц «Волшебника страны Оз».

Скорей бы Рождество

  1. Рождество на двоих (2019)

Молодая девушка Кейт в исполнении Эмилии Кларк работает в магазине рождественских подарков и уже не надеется на то, что ее жизнь изменится к лучшему. В прошлом она пережила череду неурядиц и серьезных проблем, но все меняется, когда она знакомится с привлекательным мужчиной, который выглядит слишком идеальным, чтобы быть реальным.

Рождество на двоих

  1. Как раз под Рождество (2015)

Главная героиня стоит перед непростым выбором: уехать в другую страну и строить карьеру или остаться и выйти замуж за мужчину мечты. В канун Рождества она встречает таинственного Извозчика, который переносит ее на три года вперед, показывая разные варианты развития ее судьбы.

Как раз под Рождество

  1. Рождество с Холли (2012)

После того как мать Холли погибла в автокатастрофе, девочка не говорит ни слова. Ее дядя – владелец кофейни Марк – решает сменить обстановку и съездить с девочкой к семье брата. Там он знакомится с владелицей магазина игрушек Мэгги, которая недавно рассталась с молодым человеком.

Рождество с Холли

  1. Рождественский коттедж (2008)

Биографическая драма о знаменитом художнике Томасе Кинкейде, который, чтобы помочь матери расплатиться с долгами, в канун Рождества принимает судьбоносное решение начать писать картины на продажу.

Рождественский коттедж

  1. Четыре Рождества (2008)

Комедия с Винсом Воном и Риз Уизерспун о двух влюбленных, которые решают встретить Рождество со своими родителями. Однако ситуация осложняется тем, что у обоих родители в разводе, и теперь героям нужно успеть аж на четыре праздника.

Четыре Рождества

  1. Ноэль (2004)

Рождественская драма о том, как причудливо переплетаются судьбы нескольких незнакомых друг с другом людей. Поссорившаяся со своим женихом красавица, издательница, ухаживающая за больной матерью, владелец кафе, тяжело переживающий смерть жены – всем им предстоит обрести простое человеческое счастье.

Ноэль

  1. Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус (2004)

Ник – сын самого настоящего Санта-Клауса. Чтобы «вступить в должность», ему необходимо жениться. И как удачно, что под Рождество он знакомится с матерью-одиночкой Бет, которой Ник может вернуть веру в чудо и добро!

Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус

  1. Пережить Рождество (2004)

После расставания с девушкой карьерист Дрю, по совету психолога, отправляется в дом, где провел детство. В доме уже давно живет другая семья, однако Дрю всерьез намерен провести рождественские праздники там, поэтому решает заплатить новым жильцам солидную сумму, чтобы те согласились стать его семьей на праздники.

Пережить Рождество

  1. Интуиция (2001)

Джонатан и Сара случайно встретились под Рождество, однако у каждого из них уже есть возлюбленный. Герои решают испытать судьбу: она пишет свой номер в книге, которую сдает букинисту, а он – на купюре, которую тут же разменивает. Если судьбе будет угодно, они встретятся даже спустя годы.

Интуиция

  1. Санта-Клаус (1994)

Продавец игрушек Скотт случайно сталкивает с крыши старичка, который оказывается не кем иным как Санта-Клаусом. Любопытный герой садится в его сани и переносится во владения Санты, где его уговаривают на время подменить волшебника, раз уж сам он не может развести детишкам подарки.

Санта-Клаус

  1. Квартира (1960)

Романтическая трагикомедия Билли Уайлдера о нью-йоркском бухгалтере, который, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, время от времени одалживает своим коллегам и начальнику ключи от своей холостяцкой квартиры для встреч с женщинами. Проблемы начинаются, когда герой влюбляется в любовницу босса. Запутанные отношения в конечном итоге обретут свою определенность в канун Нового года.

Квартира

  1. Праздничный роман (1949)

Мать-одиночка Конни работает тайным покупателем и под Рождество покупает игрушечную железную дорогу. В магазине она знакомится с обаятельным продавцом, встреча с которым может изменить ее жизнь.

Праздничный роман

  1. Эта замечательная жизнь (1946)

Провинциальный банкир Джордж Бейли хочет покончить с собой в канун Рождества, но спасение приходит в лице его ангела-хранителя. Для ангела спасти жизнь подопечного – не просто важная миссия, но и способ прийти к желаемой цели, ведь тогда он, наконец, сможет получить крылья. Ангел решает показать Джорджу что было бы, если бы того никогда не существовало.

Эта замечательная жизнь
Арина Виногородская
