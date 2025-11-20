Американские новогодние фильмы, которые вы еще не смотрели

-
Боже. Как. Смешно (2025)
Клэр Клостер — то самое связующее звено, которое скрепляет ее хаотичную, но очаровательную семью в праздничный сезон. Никто не украшает холл так, как Клэр, — от идеально глазированного печенья до тщательно упакованных подарков. Но в этом году, когда ее взрослые дети и неуравновешенный муж погружаются в собственные драмы, они совершают одну роковую ошибку: забывают о маме. К тому времени, как они понимают, что она пропала, Клэр уже отправляется в собственное праздничное приключение, и оно не связано с готовкой, уборкой или координацией чьего-либо хаоса. Пока члены семейства пытается найти ее и спасти свое Рождество, Клэр заново открывает для себя, что значат праздники, когда ты наконец можешь поставить себя на первое место.
-
Скорей бы Рождество (2020)
Накануне Рождества пиар-агент Дарси узнает, что не получит ожидаемое вознаграждение. Она отправляется в Нью-Йорк на организацию рождественского бала, во время которой знакомится с вице-президентом по коммуникации Гленном и его командой, как будто бы сошедшей со страниц «Волшебника страны Оз».
-
Рождество на двоих (2019)
Молодая девушка Кейт в исполнении Эмилии Кларк работает в магазине рождественских подарков и уже не надеется на то, что ее жизнь изменится к лучшему. В прошлом она пережила череду неурядиц и серьезных проблем, но все меняется, когда она знакомится с привлекательным мужчиной, который выглядит слишком идеальным, чтобы быть реальным.
-
Как раз под Рождество (2015)
Главная героиня стоит перед непростым выбором: уехать в другую страну и строить карьеру или остаться и выйти замуж за мужчину мечты. В канун Рождества она встречает таинственного Извозчика, который переносит ее на три года вперед, показывая разные варианты развития ее судьбы.
-
Рождество с Холли (2012)
После того как мать Холли погибла в автокатастрофе, девочка не говорит ни слова. Ее дядя – владелец кофейни Марк – решает сменить обстановку и съездить с девочкой к семье брата. Там он знакомится с владелицей магазина игрушек Мэгги, которая недавно рассталась с молодым человеком.
-
Рождественский коттедж (2008)
Биографическая драма о знаменитом художнике Томасе Кинкейде, который, чтобы помочь матери расплатиться с долгами, в канун Рождества принимает судьбоносное решение начать писать картины на продажу.
-
Четыре Рождества (2008)
Комедия с Винсом Воном и Риз Уизерспун о двух влюбленных, которые решают встретить Рождество со своими родителями. Однако ситуация осложняется тем, что у обоих родители в разводе, и теперь героям нужно успеть аж на четыре праздника.
-
Ноэль (2004)
Рождественская драма о том, как причудливо переплетаются судьбы нескольких незнакомых друг с другом людей. Поссорившаяся со своим женихом красавица, издательница, ухаживающая за больной матерью, владелец кафе, тяжело переживающий смерть жены – всем им предстоит обрести простое человеческое счастье.
Ник – сын самого настоящего Санта-Клауса. Чтобы «вступить в должность», ему необходимо жениться. И как удачно, что под Рождество он знакомится с матерью-одиночкой Бет, которой Ник может вернуть веру в чудо и добро!
-
Пережить Рождество (2004)
После расставания с девушкой карьерист Дрю, по совету психолога, отправляется в дом, где провел детство. В доме уже давно живет другая семья, однако Дрю всерьез намерен провести рождественские праздники там, поэтому решает заплатить новым жильцам солидную сумму, чтобы те согласились стать его семьей на праздники.
-
Интуиция (2001)
Джонатан и Сара случайно встретились под Рождество, однако у каждого из них уже есть возлюбленный. Герои решают испытать судьбу: она пишет свой номер в книге, которую сдает букинисту, а он – на купюре, которую тут же разменивает. Если судьбе будет угодно, они встретятся даже спустя годы.
-
Санта-Клаус (1994)
Продавец игрушек Скотт случайно сталкивает с крыши старичка, который оказывается не кем иным как Санта-Клаусом. Любопытный герой садится в его сани и переносится во владения Санты, где его уговаривают на время подменить волшебника, раз уж сам он не может развести детишкам подарки.
-
Квартира (1960)
Романтическая трагикомедия Билли Уайлдера о нью-йоркском бухгалтере, который, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, время от времени одалживает своим коллегам и начальнику ключи от своей холостяцкой квартиры для встреч с женщинами. Проблемы начинаются, когда герой влюбляется в любовницу босса. Запутанные отношения в конечном итоге обретут свою определенность в канун Нового года.
-
Праздничный роман (1949)
Мать-одиночка Конни работает тайным покупателем и под Рождество покупает игрушечную железную дорогу. В магазине она знакомится с обаятельным продавцом, встреча с которым может изменить ее жизнь.
-
Эта замечательная жизнь (1946)
Провинциальный банкир Джордж Бейли хочет покончить с собой в канун Рождества, но спасение приходит в лице его ангела-хранителя. Для ангела спасти жизнь подопечного – не просто важная миссия, но и способ прийти к желаемой цели, ведь тогда он, наконец, сможет получить крылья. Ангел решает показать Джорджу что было бы, если бы того никогда не существовало.