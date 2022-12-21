12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества

Легкий романтический фильм Netflix – триумфальный камбэк звезды комедий нулевых Линдси Лохан, которая из-за своих зависимостей долго не снималась. Однако сейчас актриса намерена вновь покорить индустрию и начала с жанра, в котором чувствует себя как рыба в воде. Романтическая комедия «Незабываемое Рождество» рассказывает об избалованной и стервозной наследнице Сиерре, которой когда-нибудь достанутся престижные горнолыжные курорты. Праздники героиня, как обычно, проводит на склоне, но из-за неудачного столкновения с деревом девушка теряет память. Ей на помощь приходит обаятельный незнакомец, и эта встреча в канун Рождества кардинально изменит жизнь Сиерры. Комедию точно оценят все неравнодушные к банальным, но таким трогательным зимним ромкомам и все поклонники Линдси Лохан.

Незабываемое Рождество

Если традиция каждый год пересматривать «Иронию судьбы» на Новый год уже успела приесться, то советуем познакомиться с американской версией советского праздничного хита хотя бы ради интереса и смеха. Стоит отметить, что фильм не целиком цитирует оригинал, а лишь вдохновляется некоторыми сюжетными твистами. Да, баня, тяжелое похмелье, путаница с домами и судьбоносная встреча с будущей второй половинкой здесь тоже присутствуют, но решающим событием, которое расставит все точки над i, в итоге становится свадьба сестры главной героини, которую играет Эмма Робертс, а не только канун Нового года. Не нужно принимать голливудскую версию «Иронии судьбы» слишком близко к сердцу – это просто веселая, припорошенная снегом романтическая комедия, которая если и не сможет вас удивить, то хотя бы гарантированно поднимет настроение после трудного рабочего дня.

Ирония судьбы в Голливуде

Итальянский ремейк норвежского сериала «Домой на Рождество» рассказывает о девушке Джанни, которая на семейном ужине наврала, что у нее есть бойфренд, и теперь она обязана привести его в гости на праздники. У героини 24 дня, чтобы найти достойного мужчину, которого не стыдно познакомить с родственниками. Неудивительно, что перед Рождеством среди всех возможных кандидатов Джанни встретит того самого. Абсурдистский комедийный сериал не только отлично передает сумасшедшую предновогоднюю атмосферу, но и прекрасно отражает то, как неловко многие из нас чувствуют себя во время праздничного застолья, где собралась вся родня, непременно выпытывающая у вас, «когда замуж и рожать детей». Знакомо? Тогда эта обаятельная и местами романтическая комедия для вас.

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Ненавижу Рождество

Уютная и согревающая зимняя комедия, основное действие которой разворачивается в Шотландии, возможно, покажется вам слишком банальной и сопливой, но от Брук Шилдс, которая играет американскую писательницу, просто невозможно отвести взгляд, а сказочная романтическая линия, напоминающая менее токсичную версию «Красавицы и чудовища», хотя бы на время отвлечет вас от жестокой реальности. По сюжету, автор бестселлеров решает изменить свою жизнь и мечтает купить шотландский замок, который связан с историей ее семьи. Однако угрюмый и замкнутый нынешний владелец поместья герцог Майлз не в восторге от посягательств писательницы на него собственность. Несмотря на разногласия, Рождество все же примиряет героев и сводит их вместе.

Замок к Рождеству

Очень милый и праздничный подростковый мини-сериал уже считается одним из лучших современных рождественских шоу, которое легко может заменить любимые всеми, но изрядно поднадоевшие новогодние ромкомы нулевых и 1990-х. Магическая атмосфера заснеженного и украшенного разноцветными гирляндами Нью-Йорка очарует каждого, а за развитием отношений главных героев, полных противоположностей – он всегда грустит в праздники, она верит в чудеса и не может дождаться 25-го числа – вы будете наблюдать затаив дыхание. Чувства между Дэшем и Лили будут зарождаться постепенно, а герои попытаются найти друг друга в огромном городе в канун Рождества, но чудо обязательно сведет их вместе.

Дэш и Лили

В центре этого зимнего ромкома история Кортни Беннет, бывшей фигуристки, которая после завершения карьеры управляет городским катком и каждый год устраивает детский карнавал. Но под Рождество случается непредвиденное – мэр города хочет закрыть каток. И тогда случается настоящее праздничное чудо – на горизонте появляется хоккеист, который поможет Кортни отстоять ее место силы, ведь он тоже разделяет страсть героини к зимнему спорту. «Рождество на льду» придется вам по вкусу, если вы неравнодушны к незамысловатым романтическим комедиям про фигурное катание, а этот фильм точно растопит ваше сердце.

Рождество на льду

Эта очаровательная и во многом по-настоящему сказочная романтическая комедия 2019 года, возможно, поможет вам снова поверить в чудо и в то, что даже случайная встреча в канун праздников может оказаться судьбоносной. Так происходит и у Кейт (Эмилия Кларк) – уставшей, запутавшейся в себе главной героини, которая работает эльфом в магазине праздничных товаров, но на самом деле мечтает стать певицей. Помимо несложившейся карьеры у девушки натянутые отношения с семьей, и она вынуждена постоянно оставаться у друзей. Кейт уже буквально отчаялась, но перед Рождеством она случайно сталкивается с парнем по имени Том, который оказывается ее судьбой. Он поможет героине поверить в себя и настоящую любовь. Смотреть комедию стоит хотя бы ради неиссякаемой химии между Эмилией Кларк и Генри Голдингом, а еще из-за уютной атмосферы в духе песни Last Christmas.

Рождество на двоих

Анимационная хоррор-комедия Генри Селика – пожалуй, самая небанальная картина о том, как встретить свою любовь в канун Рождества. Джек Скеллингтон, управляющий города Хеллоуин, начинает испытывать симпатию к Салли, которая давно к нему неравнодушна, когда решает устроить главный зимний праздник. В итоге герои признаются другу другу в одной из самых романтических сцен в кино. «Кошмар перед Рождеством» – очень добрый и трогательный мультфильм, совместивший в себе и мистицизм Хеллоуина, и волшебство сочельника. Кино Селика и Бертона прежде всего о том, что вера в чудо и любовь может растопить сердце даже самого страшного монстра из историй, которыми пугают детей.

Кошмар перед Рождеством

Одна из самых популярных новогодних романтических комедий, которую можно пересматривать бесконечно. Сюжет вы тоже наверняка знаете наизусть: Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет), журналистка и автор свадебной колонки в Daily Telegraph, и владелица рекламного агентства Аманда Вуди (Камерон Диаз) меняются жильем на рождественские каникулы. За это время героини пересмотрят свои планы на ближайшее будущее, хорошенько отдохнут и встретят неожиданную настоящую любовь. «Отпуск по обмену» – душевное, чуткое и комфортное кино, которое учит не бояться внезапных перемен и прежде всего прислушиваться к себе, а не строить свою жизнь по чужим представлениям об успехе.

Отпуск по обмену

«Интуиция» – классический рождественский ромком, который способен растрогать кого угодно. В один из загруженных и суетливых предпраздничных дней Джонатан (Джон Кьюсак) встречает посреди заснеженного Нью-Йорка прекрасную Сару (Кейт Бекинсейл). Героев как магнитом тянет друг к другу, но они решают испытать судьбу: обмениваются телефонами, уверенные, что, несмотря ни на что, высшие силы снова сведут их вместе. Если вам нравятся мелодраматическое кино в духе «Когда Гарри встретил Салли», в котором главные герои снова и снова встречаются, несмотря на время и расстояния, но никак не могут решиться начать отношения, то «Интуиция» со сказочным зимним Нью-Йорком точно покорит ваше сердце и в финале заставит рыдать навзрыд.

Интуиция

Очень запутанная рождественская романтическая комедия, в которой героиня Сандры Буллок, служащая чикагской электрички по имени Люси, перед рождественскими праздниками в последнюю секунду спасает Питера Каллахана, упавшего на рельсы. Парень попадает в больницу и впадает в кому. По нелепой случайности его родственники принимают Люси за его невесту. Девушка не решается рассказать правду, начинает сближаться с семьей Питера и проводит много времени с его братом Джеком, в которого по уши влюбляется. Все это, разумеется, происходит накануне рождественских праздников, а значит, вас ждет много снега, домашнего уюта и неожиданных сюжетных поворотов.

Пока ты спал

Если вы не фанат рождественских ромкомов, но хотите посмотреть что-то праздничное и атмосферное, предлагаем альтернативный вариант – старый добрый антипраздничный хоррор «Гремлины». В культовом ужастике помимо черного юмора, противостояния очаровательных могваев и их обезумевших противников есть хорошая романтическая линия. Отношения главного героя Билли Пельтцера и Кейт Беринджер (его будущей жены) разворачиваются на фоне предрождественского апокалипсиса, устроенного гремлинами. Химия между подростками просто невероятная, а их чувства еще больше обостряются в самую страшную ночь в году, которую они должны пережить во что бы то ни стало. «Гремлины» – идеальное кино для тех, кто устал от новогодних банальностей и просто хочет насладиться качественной сатирой на праздничную агонию.