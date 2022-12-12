С атмосферой праздника: 11 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет

Добрые и сказочные ленты, которые создадут праздничное настроение уже сейчас.

Самый трогательный праздничный фильм этого года снял норвежский режиссер Андреа Экебром. «Приключения Тедди» — сказочная история о девочке по имени Марианна, которая на рождественской ярмарке встретила ожившую игрушку — маленького плюшевого медвежонка Тедди, который сразу захотел стать ее другом. Но мишку выигрывает и забирает с собой другой человек. Однако Тедди не собирается сдаваться и вместе с ежиком Боллой отправляется на поиски Марианны.

«Приключения Тедди» — доброе кино с волшебной атмосферой для всей семьи, которое понравится даже взрослым, ведь оно не только вернет их в детство, но и напомнит о том, что мечтам свойственно сбываться, главное — в это верить. Кроме того, фильм про приключения мишки можно посмотреть на большом экране — что это, если не чудо?

Приключения Тедди

В последние годы Netflix с завидной регулярностью поставляет рождественский контент. Конечно, значительная часть фильмов и сериалов оказываются посредственными, но бывают и яркие исключения. Особенно если на роль Санта Клауса берут идеально подходящего Курта Рассела.

Сюжет посвящён юным Кейт и Тедди Пирс, которые не слишком-то ладят друг с другом. В канун Рождества они случайно снимают на видео самого Санту, но при этом ненароком ломают его сани. Теперь детям нужно помочь старику доставить всем подарки. Вот только окружающие взрослые никак не могут поверить, что добрый волшебник реален.

«Рождественские хроники» — типичное доброе семейное кино с обилием шуток и простой моралью. А в 2020 году ожидаемо вышел и сиквел, снятый лично Крисом Коламбусом, продюсировавшим первую часть. Там к Расселу присоединилась и его жена Голди Хоун в роли миссис Клаус.

Рождественские хроники

Один из бывших аниматоров студии Disney Серхио Паблос, придумавший для Illumination Entertainment франшизу «Гадкий Я», создал, возможно, самый запоминающийся и трогательный рождественский мультфильм последних лет.

Он рассказывает историю заносчивого сына богача Джаспера. После очередной выходки отец в наказание отправляет его в захолустный северный город Смиренсбург. Там вечно серое небо, а местные семьи воюют друг с другом. Джаспер должен наладить почтовое сообщение. Вскоре он встречает нелюдимого старика по имени Клаус, который отлично мастерит игрушки.

Специально для работы над «Клаусом» Паблос организовал новую студию, куда собрал приверженцев классической рисованной анимации. На фоне однотипных 3D-мультфильмов он выглядит ярким приветом из прошлого с запоминающимся визуальным рядом. Ну а сюжет заставит плакать даже взрослых.

Клаус

Всем, кто ищет чего-то чисто комедийного и динамичного, отлично подойдёт новая работа режиссёра «Любви с уведомлением» Марка Лоуренса.

По сюжету Санта Клаус решает уйти на покой и передать все свои дела сыну Нику. Вот только тот не может справиться с обязанностями. И тогда за дело берётся энергичная дочка Санты по имени Николь. Она впервые покидает Северный полюс и отправляется в мир людей.

Чтобы заинтересоваться этим фильмом, достаточно увидеть исполнителей главных ролей. В картине собрались отличные комедианты: Николь играет Анна Кендрик («Личная жизнь»), а её брата — Билл Хейдер («Барри»).

Николь

Постеры этого фильма обещают типичную рождественскую историю о встрече двух влюблённых. Тем более что на главные роли режиссёр Пол Фиг пригласил всеобщую любимицу Эмилию Кларк и обаятельного Генри Голдинга. И тем неожиданнее будут впечатления от просмотра.

В центре сюжета замкнутая и одинокая Кейт из Лондона, которая с трудом общается с роднёй и имеет склонность к выпивке. Её жизнь меняется, когда она встречает крайне положительного мужчину по имени Том. Вот только тот кажется слишком уж идеальным.

Романтическая комедия постепенно перерастает в драму, подводя к действительно обескураживающему финалу. Ведь на самом деле это история о пути, который проходит главная героиня.

Рождество на двоих

Тем, кто страдает предрассудками на тему однополых отношений, стоит обойти этот фильм стороной. Остальные же наверняка будут в восторге от приятной романтической комедии.

Харпер приглашает свою возлюбленную Эбби на Рождество к родителям. Та считает поездку отличной возможностью сделать ей предложение. Но вскоре выясняется, что Харпер так и не сообщила своей консервативной родне, что влюблена в девушку.

«Самый счастливый сезон» удивительно совмещает в себе позитивный настрой и элементы традиционной рождественской комедии с эмоциональными драматическими моментами. Конечно, в первую очередь, за это стоит благодарить Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис, трогательно сыгравших главные роли.

Самый счастливый сезон

Марк Твен рассказал историю «Принца и нищего» ещё в конце XIX века. С тех пор сюжет многократно переделывали. Настал черёд и для платформы Netflix.

В этой версии накануне Рождества герцогиня Монтенаро по имени Маргарет встречает невероятно похожую на неё девушку из Чикаго Стейси. Они решают поменяться местами, чтобы ощутить жизнь друг друга. Разумеется, каждая из них найдёт свою любовь.

У картины есть одно главное достоинство — Ванесса Хадженс. Поклонники этой актрисы смогут насладиться сразу двумя образами звезды. А в сиквеле 2020 года «Новая жизнь» так и вовсе тремя.

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На месте принцессы

Отдельный вид рождественских сюжетов — фильмы о циничных людях, которые не любят праздники. Именно так и выглядят Слоан и Джексон. У каждого из них проблемы в личных отношениях, и каждый хочет просто веселиться. Поэтому новые знакомые и решают стать просто парой, которая будет встречаться по праздникам.

Простой и светлый фильм с Эммой Робертс и Люком Брейси вроде бы и продолжает идеи романтических комедий, но при этом отчасти деконструирует этот жанр. Герои сами понимают условности сюжетных линий и обязательных поступков.

И странным образом картина оставляет место для размышлений: ведь действительно, навязанная роднёй обязанность быть счастливым и искать себе пару может совсем уж не соответствовать личным желаниям отдельного человека.

Пара на праздники

Наверняка всем знакома история зелёного вредины, который хотел испортить праздник жителям соседнего городка. Классическую книгу Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» уже переносили на экраны как в виде анимации, так и в «живой» версии с Джимом Керри и юной Тэйлор Момсен в главных ролях.

Но в 2018 году студия Illumination, подарившая миру знаменитых «Миньонов», выпустила, возможно, самый позитивный вариант этой истории, в котором даже злодей кажется просто грустным и забавным.

Всё почти как в классике: мрачный Гринч живёт со своим псом на горе и сердится, что жители Ктотограда слишком уж веселятся. Он решает стащить все рождественские украшения и подарки, чтобы испортить горожанам праздник. Вот только девочка Синди Лу, которая мечтает поймать Санта Клауса, сможет растопить сердце даже такого ворчуна, как Гринч.

Гринч

«Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса неоднократно переносили на экраны в виде кино, сериалов или мультфильмов. Но эта картина позволяет чуть больше узнать о создании оригинального произведения.

Молодой автор Чарльз Диккенс после нескольких провалов хочет написать рождественскую историю и презентовать её прямо перед праздником. Он попадает на похороны одинокого богача, где и зарождается образ главного героя произведения.

Ну а после этого фильма, вероятно, стоит пересмотреть какую-нибудь версию «Рождественской песни». Например, 2009 года с Джимом Керри.

Необыкновенная история на Рождество

Для многих новогодние праздники ассоциируются именно с мюзиклами и песнями. К счастью, можно не ограничиваться только классикой — яркие постановки выходят и по сей день.

«Мистер Джангл и рождественское путешествие» рассказывает о гениальном изобретателе Джероникусе, лучшую игрушку которого украл завистливый ученик. Благодаря заметкам учителя он построил целую торговую империю. А в это время сам Джероникус едва сводит концы с концами. Однако энергичная внучка помогает гению восстановить справедливость.

Музыку к фильму создал номинант на «Оскар» Джон Дебни, писавший саундтреки к десяткам известных картин и часто сотрудничавший с легендарным Дэнни Эльфманом. Так что за основную составляющую точно можно не переживать.