Марго Робби томится по Джейкобу Элорди в новом трейлере «Грозового перевала»

Кинокомпания Warner Bros. представила расширенный трейлер готической драмы о страстной любви «Грозовой перевал» на основе одноименного романа Эмили Бронте. В зарубежный прокат фильм выйдет 13 февраля 2026 года. Режиссером и автором адаптированного сценария выступает Эмиральд Феннел, ранее снявшая такие картины, как «Девушка, подающая надежды» (2020) и «Солтберн» (2023).

Опубликованный в 1847 году литературный первоисточник повествует о двух семействах, Эрншо и Линтонах, а также об их бурных отношениях с Хитклиффом, который является приемным сыном Эрншо. В центре сюжета — запретная любовь, вспыхнувшая между Кэтрин Эрншо (Марго Робби) и Хитклиффом (Джекоб Элорди).

Первый тизер, вышедший пару месяцев назад, произвел большой резонанс из-за недвусмысленной эротической образности. В новом трейлере этот аспект тоже присутствует, но также обращают на себя внимание выверенные мизансцены, потрясающие пейзажи и великолепные костюмы.

В новом ролике за кадром звучит песня Charli XCX под названием Chains of Love («Цепи любви») из ее альбома Wuthering Heights, специально написанного для экранизации Феннел.