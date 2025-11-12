Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пройдет крупнейший фестиваль поп-культуры в России — Comic Con Игромир. В ходе мероприятия будут презентованы большие проекты из мира кино, сериалов, видеоигр, а также новые книги, комиксы, аниме и настольные игры.
Организаторы представили первую часть кинопрограммы, которая будет включать встречи с такими звездами, как Юрий Колокольников, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Чихачев, Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и другие.
12 декабря:
- показ культового научно-фантастического фильм Люка Бессона «Пятый элемент»
- эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни»
13 декабря:
- презентация приключенческого экшена «Левша»
- презентация мистического фэнтези «Тайный город»
- показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
14 декабря:
- презентация супергеройского сериала «Майор Гром. Игра против правил»
- презентация драмаического сериала «Дети перемен. Новый сезон»
- презентация фильма «Чебурашка 2»
- презентация сериала «Вампиры средней полосы 3»
- презентация полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Также в кинозале Comic Con Игромир состоится зрительская премьера четырех новых серий сериала «Киберслав»
Билеты на Сomic Con Игромир уже можно приобрести на Яндекс Афише, а также на официальном сайте фестиваля.