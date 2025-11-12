Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

12 ноября 2025 16:59
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

«Вампиры средней полосы 3», «Майор Гром: Игра без правил», «Король и Шут: Навсегда» и многое другое.

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пройдет крупнейший фестиваль поп-культуры в России — Comic Con Игромир. В ходе мероприятия будут презентованы большие проекты из мира кино, сериалов, видеоигр, а также новые книги, комиксы, аниме и настольные игры.

Организаторы представили первую часть кинопрограммы, которая будет включать встречи с такими звездами, как Юрий Колокольников, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Чихачев, Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и другие.

12 декабря:

13 декабря:

14 декабря:

Также в кинозале Comic Con Игромир состоится зрительская премьера четырех новых серий сериала «Киберслав»

Билеты на Сomic Con Игромир уже можно приобрести на Яндекс Афише, а также на официальном сайте фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля Comic Con Игромир
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше