Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир

«Вампиры средней полосы 3», «Майор Гром: Игра без правил», «Король и Шут: Навсегда» и многое другое.

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пройдет крупнейший фестиваль поп-культуры в России — Comic Con Игромир. В ходе мероприятия будут презентованы большие проекты из мира кино, сериалов, видеоигр, а также новые книги, комиксы, аниме и настольные игры.

Организаторы представили первую часть кинопрограммы, которая будет включать встречи с такими звездами, как Юрий Колокольников, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Чихачев, Влад Коноплев, Константин Плотников, Дарья Мельникова и другие.

12 декабря:

показ культового научно-фантастического фильм Люка Бессона «Пятый элемент»

эксклюзивный показ финала второго сезона «Кибердеревни»

13 декабря:

презентация приключенческого экшена «Левша»

презентация мистического фэнтези «Тайный город»

показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»

14 декабря:

Также в кинозале Comic Con Игромир состоится зрительская премьера четырех новых серий сериала «Киберслав»