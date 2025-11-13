Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Люди мешают мышатам отпраздновать Рождество в трейлере фильма «Мышиный переполох»

Люди мешают мышатам отпраздновать Рождество в трейлере фильма «Мышиный переполох»

13 ноября 2025 15:22
Люди мешают мышатам отпраздновать Рождество в трейлере фильма «Мышиный переполох»

Разборки в норке в духе «Мышиной охоты» и «Одного дома».

Кинопрокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер приключенческого новогоднего фильма для всей семьи «Мышиный переполох», который стартует в кинотеатрах 4 декабря.

В центре сюжета — семейство мышей, которые уже давно обитает в нежилом особняке. Зверьки наслаждаются свободой и уединением, готовясь уютно отпраздновать наступающее Рождество. Однако эти планы нарушает появление в доме человеческого семейства в лице супружеской пары и их детей-подростков. Мышата не намерены делить жилплощадь с незваными гостями, поэтому запускают в действие давно разработанный план. Они начинают всячески вредить людям, устраивая ловушки в лучших традициях франшизы «Один дома».

В ответ двуногие применяют в основном грубую силу, поскольку не могут ответить ничем другим на выходки миниатюрных животных. Доходит даже до того, что люди приглашают профессионального охотника на грызунов. Мышата, впрочем, оказываются проворнее всех. Со временем, однако, люди и звери осознают, что хотят одного — спокойно отметить наступающий праздник.

Фильм был произведен норвежскими и немецкими кинематографистами. Режиссером выступает Хенрик Мартин Дальсбаккен. Автор сценария — Сюзанна Скогстад.

Фото: Capella Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Читать дальше 12 декабря 2025
Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Читать дальше 11 декабря 2025
Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Читать дальше 11 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Читать дальше 12 декабря 2025
Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Читать дальше 12 декабря 2025
ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 Читать дальше 12 декабря 2025
Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Читать дальше 12 декабря 2025
Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Читать дальше 11 декабря 2025
ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше