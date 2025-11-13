Люди мешают мышатам отпраздновать Рождество в трейлере фильма «Мышиный переполох»

Кинопрокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер приключенческого новогоднего фильма для всей семьи «Мышиный переполох», который стартует в кинотеатрах 4 декабря.

В центре сюжета — семейство мышей, которые уже давно обитает в нежилом особняке. Зверьки наслаждаются свободой и уединением, готовясь уютно отпраздновать наступающее Рождество. Однако эти планы нарушает появление в доме человеческого семейства в лице супружеской пары и их детей-подростков. Мышата не намерены делить жилплощадь с незваными гостями, поэтому запускают в действие давно разработанный план. Они начинают всячески вредить людям, устраивая ловушки в лучших традициях франшизы «Один дома».

В ответ двуногие применяют в основном грубую силу, поскольку не могут ответить ничем другим на выходки миниатюрных животных. Доходит даже до того, что люди приглашают профессионального охотника на грызунов. Мышата, впрочем, оказываются проворнее всех. Со временем, однако, люди и звери осознают, что хотят одного — спокойно отметить наступающий праздник.

Фильм был произведен норвежскими и немецкими кинематографистами. Режиссером выступает Хенрик Мартин Дальсбаккен. Автор сценария — Сюзанна Скогстад.