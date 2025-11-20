Меню
Елки-убийцы, безумный Кассель и апокалипсис на Рождество: 8 новогодних хорроров

20 ноября 2025 21:29
Традиционно в новогодний период принято пересматривать кино с атмосферой чуда и волшебства. Тем же, кто ищет альтернативу привычным семейным фильмам, предлагаем ознакомиться со списком ужастиков, действие которых разворачивается на Рождество.

День зверя

Однажды заурядный священник выясняет, что в канун Рождества случится пришествие Антихриста на землю. Рассчитывая подобраться к дьяволу и нанести ему смертельный удар, кюре направляется в Мадрид. Там он пускается во все тяжкие в компании туповатого металхэда и звезды эзотерического телешоу. Сообща они ставят на уши весь мегаполис.

«День зверя» — второй полнометражный фильм Алекса де ла Иглесиа, современного классика испанского кино, наиболее известного по «Печальной балладе для трубы». Используя атрибуты оккультного хоррора, режиссер создает искрометную черную комедию, где святой отец слушает Napalm Death, употребляет ЛСД и промышляет массовыми убийствами.

Черное Рождество

Незнакомец терроризирует студенток анонимными звонками, выкрикивая непристойности и угрозы. Изначально девушки не относились к анониму серьезно, но с наступлением Рождества психопат переходит от слов к действиям, под покровом ночи проникая в женское общежитие.

«Черное Рождество» — один из влиятельнейших хорроров первой половины 1970-х, где предвосхищаются многие элементы поджанра слэшер. Подобно «Хэллоуину», вышедшему спустя четыре года, в фильме ужасов Боба Кларка ставка делается на жуткую атмосферу, тогда как кровавые убийства оказываются скорее приятным дополнением.

Шайтан

Утомившись на клубной вечеринке, городские кутилы отправляются в сельскую глушь, надеясь развлечься с местными девушками. Свернув «не туда», друзья обнаруживают себя за праздничным столом в лачуге у безумного садовника.

«Шайтан» — выбор для крайне странного Рождества. В этом хулиганском творении Кима Шапирона клише американского слэшера встречаются с приемами молодежной комедии начала нулевых. Под маской усатого дегенерата Жозефа, наделенного всеми качествами маньяка из киновселенной Тоуба ХупераТехасская резня бензопилой»), еле угадывается Венсан Кассель, сыгравший здесь одну из своих самых неординарных ролей в карьере.

Месть нерожденному

Недавно Сара потеряла в автокатастрофе мужа. В сочельник, будучи на девятом месяце беременности, вдова сталкивается с таинственной незнакомкой, намеренной любой ценой добраться до ее малыша.

«Месть нерожденному» — еще один яркий представитель волны французских хорроров нулевых. Взяв за основу фобию беременной подруги, боящейся оставаться дома в одиночестве, Александр Бустильо и Жюльен Мори создали брутальный аттракцион, прочно обосновавшийся во всевозможных топах самых шокирующих фильмов всех времен. Однако дебют творческого тандема поражает не только бьющей через край жестокостью, но и завораживающим визуальным рядом, а также яркими актерскими работами Элиссон Паради и Беатрис Даль.

Возница

Несколько минут до Нового года. Один из трех бедняков-алкоголиков, выпивавших на кладбище, погибает под бой курантов. Согласно легенде, тот, кто умрет последним в году, обречен стать возницей и в течение двенадцати месяцев сопровождать души умерших в загробный мир.

Виктор Шестрем – один из пионеров шведского кинематографа, знакомый некоторым зрителям по центральной роли в «Земляничной поляне» Ингмара Бергмана. В 1910-е годы он был один из ведущих постановщиков Европы, а его самое знаковое кинопроизведение — немая философская притча «Возница», которая подойдет для депрессивного Нового года.

Ужасающий 3 (2024)

Если в первых двух частях этой слэшер-франшизы немой клоун Арт выходит чинить ультранасилие на Хэллоуин, то в триквеле он решает навести страх на жителей тихого американского пригорода в канун Рождества. Кроме того, теперь ему помогает Вики — сошедшая с ума девушка, ставшая жертвой потустороннего зла в оригинальном «Ужасающем». Противостоит Арту девушка Сиенна — лишь она способна положить конец творящейся кровавой бане.

Начавшись как малобюджетный трансгрессивный ужастик, к третьей части «Ужасающий» превратился в поп-культурный феномен, принесший своим создателям внушительную прибыль.

Гремлины

Изобретатель Рендалл Пельцер покупает в антикварном магазине причудливого зверька могвая, получившего имя Гизмо. Он приносит существо домой и дарит сыну-подростку Билли на Рождество. Под покровом ночи идиллическую провинцию заполоняют другие, куда более злые магваи.

«Гремлины» — самый милый хоррор 1980-х, поставленный видным хоррормейкером Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса (режиссер «Одного дома» и первых «Гарри Поттеров») и спродюсированный самим Спилбергом. Редкий пример качественного ужастика для всей семьи.

Месть елок

В качестве бонуса — короткометражный фильм Джейсона Айзенера, создателя популярного треш-боевика «Бомж с дробовиком».

В 16-минутном ролике предлагается взглянуть на зимнее торжество с точки зрения рождественских елей. Вы когда-нибудь задумались, что чувствует вырубленное дерево, когда его увозят из родного леса, выставляют на продажу, наряжают всякой чепухой, а затем выбрасывают на помойку? Когда терпению елок наступает конец, они восстают против людей.

Максим Федоров
