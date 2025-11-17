Наперекор несчастьям: 9 персонажей, воплощающих стойкость перед лицом испытаний

Эна, королева Испании (2024–2025)
Оставив дом и родной язык, она не лишилась собственного голоса. Сериал рассказывает об Эне — принцессе Виктории Евгении Баттенбергской, которая стала королевой Испании и женским лицом властной монархии. Несмотря на теракт в день свадьбы, измены мужа и интриги за спиной среди придворных и новой родни, Эна смогла сохранить в себе свет, добро и веру в лучшее. И причем не только сохранить, но и подарить их другим, взявшись за медицинские реформы, реорганизацию Красного Креста и благотворительную помощь простым людям. Чтобы в подробностях узнать о перипетиях жизни Виктории Евгении Баттенбергской смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju.
Сират (2025)
Новый фильм Оливера Лаше, взорвавший Каннский кинофестиваль, показывает путь не столько праведника, сколько простого человека в несчастьях. Луис, ищущий свою дочь на диких рейвах среди марокканской пустыни, отправляется не просто в путешествие, способное изменить его судьбу. Это путешествие в рай сквозь преисподнюю. И даже потеряв абсолютно все, герою удается преодолеть отчаяние и спасти самое главное — себя. Ведь даже на краю пропасти кому-то другому может понадобиться рука помощи, которую протянет лишь тот, кто сам устоял в агониях и горестных бурях.
Анора (2024)
История современной Золушки, которая оборачивается кошмаром похлеще, чем в фильмах ужасов. Нет ничего страшнее, чем разбитые мечты и надежды — даже разбитое сердце рано или поздно заживает. Стриптизерша Анора выходит замуж за богатого Иванушку и думает, что ухватила свой счастливый билет в жизнь. Однако для Ивана чувства и обещания оказываются всего лишь развлечением на пару недель. Вернувшись в точку ноль и даже ниже, Анора выходит из ситуации достойно, оказываясь порядочнее и своего фиктивного мужа, и его родителей. В конце концов, на признание своих ошибок нужна сила и смелость. Просто саму боль поражения важно отгоревать на чьем-нибудь крепком плече.
Вечная зима (2024)
Владимир и Елена — супружеская пара, которая в один зимний вечер теряет своего единственного сына по какой-то большой и глупой случайности. Каждый проживает горе по-своему. И если Елена находит утешение в перечитывании дневников сына и посещении школьных дискотек, на которые мальчик не попал и никогда уже не попадет, то Владимир — в поиске нового смысла жизни. После вечной зимы обязательно наступает оттепель, во время которой так и хочется выйти поиграть с юными мальчишками в футбол и, может быть, в этом ребячестве найти силы жить дальше.
Мелочи жизни (2024)
Билл Ферлонг — обычный угольщик и преданный семьянин. Накануне Рождества он становится свидетелем издевательств, которые творятся в стенах местного женского монастыря. Весь фильм зритель наблюдает, вероятно, за самым главным и сложным решением в жизни героя: помочь и спасти хотя бы одну несчастную душу или закрыть глаза и пройти мимо. Ситуация усугубляется тем, что весь мир против шага навстречу милосердию, потому что настоятельница монастыря — негласная власть в городе. Но порой, даже когда на кону оказывается репутация и благополучие, голос справедливости и простого человеколюбия все равно становится громче.
Чики (2020)
Жанна, Света, Марина и Люда — секс-работницы в маленьком городке на юге России. Однажды они решают начать свой бизнес и открыть фитнес-клуб, чтобы навсегда покончить с прошлым. Но насмешки местных — лишь малая часть тех испытаний, что подкидывает им жизнь. Каждой из девушек предстоит пройти свои собственные круги ада: кому-то придется признаться в роковой лжи, кому-то обрести и потерять любовь, кому-то вырваться из рабства, кому-то поладить с родными и не только. Но их дружба и умение поддерживать друг друга в самых горьких ситуациях помогает оставаться им на плаву даже тогда, когда руки совсем опускаются.
Человек, который удивил всех (2018)
Простой егерь по имени Егор узнает, что ему осталось жить два месяца. Радость от совместного с женой ожидания второго ребенка быстро улетучивается, и герой пробует обмануть смерть. Погрузившись в древний сибирский эпос, Егор хочет стать совсем другим человеком. Рискуя быть осмеянным соседями и даже собственной семьей, он все равно совершает поистине отчаянный шаг, чтобы во что бы то ни стало выжить.
Дрянь (2016–2019)
Легендарное драмеди Фиби Уоллер-Бридж в двух сезонах показывает приключения автобиографичной для сценаристки и исполнительницы главной роли героини. Она забывается в сексуальных партнерах, вечно влипает в дурацкие ситуации и всегда держится отстраненно. Внутри же у нее так и не пережитая утрата матери и подруги, неудачи в бизнесе, неразделенная любовь и гнетущая ненависть со стороны членов семьи. В этих обаятельных эпизодах Уоллер-Бридж гармонично балансирует между трагедией и фарсом, доказывая, что из любой беды можно выйти с достоинством и улыбкой, чтобы еще утереть недоброжелателям нос.
Жена ушла (1979)
В каком-то смысле революционная для СССР лента Динары Асановой отказывается от привычного тропа, согласно которому жена уходит из семьи к другому — к тому, кого любит. У Асановой героиня уходит не к кому-то, а к себе счастливой, так как просто устала быть удобным приложением для своего успешного мужа. Закрыв глаза на трудности и дурацкое «а что люди скажут», сильная героиня впервые в жизни выбирает себя. Она предлагает зрителю оглянуться на свою судьбу и, если в ней что-то пошло не так, сделать то же самое — рискнуть, но уйти к себе настоящему и счастливому, даже если будет очень непросто.
