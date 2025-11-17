Наперекор несчастьям: 9 персонажей, воплощающих стойкость перед лицом испытаний

Если день, неделя или даже месяц не заладились — это повод посмотреть жизнеутверждающее, хотя и не всегда простое кино, которое докажет, что сдаться ты всегда успеешь. А вот побороться с тяготами жизни всегда стоит попробовать. В этой подборке показываем примеры смелых, отчаянных и рьяно идущих вперед героев.

Оставив дом и родной язык, она не лишилась собственного голоса. Сериал рассказывает об Эне — принцессе Виктории Евгении Баттенбергской, которая стала королевой Испании и женским лицом властной монархии. Несмотря на теракт в день свадьбы, измены мужа и интриги за спиной среди придворных и новой родни, Эна смогла сохранить в себе свет, добро и веру в лучшее. И причем не только сохранить, но и подарить их другим, взявшись за медицинские реформы, реорганизацию Красного Креста и благотворительную помощь простым людям. Чтобы в подробностях узнать о перипетиях жизни Виктории Евгении Баттенбергской смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju.

Новый фильм Оливера Лаше, взорвавший Каннский кинофестиваль, показывает путь не столько праведника, сколько простого человека в несчастьях. Луис, ищущий свою дочь на диких рейвах среди марокканской пустыни, отправляется не просто в путешествие, способное изменить его судьбу. Это путешествие в рай сквозь преисподнюю. И даже потеряв абсолютно все, герою удается преодолеть отчаяние и спасти самое главное — себя. Ведь даже на краю пропасти кому-то другому может понадобиться рука помощи, которую протянет лишь тот, кто сам устоял в агониях и горестных бурях.

История современной Золушки, которая оборачивается кошмаром похлеще, чем в фильмах ужасов. Нет ничего страшнее, чем разбитые мечты и надежды — даже разбитое сердце рано или поздно заживает. Стриптизерша Анора выходит замуж за богатого Иванушку и думает, что ухватила свой счастливый билет в жизнь. Однако для Ивана чувства и обещания оказываются всего лишь развлечением на пару недель. Вернувшись в точку ноль и даже ниже, Анора выходит из ситуации достойно, оказываясь порядочнее и своего фиктивного мужа, и его родителей. В конце концов, на признание своих ошибок нужна сила и смелость. Просто саму боль поражения важно отгоревать на чьем-нибудь крепком плече.

Владимир и Елена — супружеская пара, которая в один зимний вечер теряет своего единственного сына по какой-то большой и глупой случайности. Каждый проживает горе по-своему. И если Елена находит утешение в перечитывании дневников сына и посещении школьных дискотек, на которые мальчик не попал и никогда уже не попадет, то Владимир — в поиске нового смысла жизни. После вечной зимы обязательно наступает оттепель, во время которой так и хочется выйти поиграть с юными мальчишками в футбол и, может быть, в этом ребячестве найти силы жить дальше.

Билл Ферлонг — обычный угольщик и преданный семьянин. Накануне Рождества он становится свидетелем издевательств, которые творятся в стенах местного женского монастыря. Весь фильм зритель наблюдает, вероятно, за самым главным и сложным решением в жизни героя: помочь и спасти хотя бы одну несчастную душу или закрыть глаза и пройти мимо. Ситуация усугубляется тем, что весь мир против шага навстречу милосердию, потому что настоятельница монастыря — негласная власть в городе. Но порой, даже когда на кону оказывается репутация и благополучие, голос справедливости и простого человеколюбия все равно становится громче.

Жанна, Света, Марина и Люда — секс-работницы в маленьком городке на юге России. Однажды они решают начать свой бизнес и открыть фитнес-клуб, чтобы навсегда покончить с прошлым. Но насмешки местных — лишь малая часть тех испытаний, что подкидывает им жизнь. Каждой из девушек предстоит пройти свои собственные круги ада: кому-то придется признаться в роковой лжи, кому-то обрести и потерять любовь, кому-то вырваться из рабства, кому-то поладить с родными и не только. Но их дружба и умение поддерживать друг друга в самых горьких ситуациях помогает оставаться им на плаву даже тогда, когда руки совсем опускаются.

Простой егерь по имени Егор узнает, что ему осталось жить два месяца. Радость от совместного с женой ожидания второго ребенка быстро улетучивается, и герой пробует обмануть смерть. Погрузившись в древний сибирский эпос, Егор хочет стать совсем другим человеком. Рискуя быть осмеянным соседями и даже собственной семьей, он все равно совершает поистине отчаянный шаг, чтобы во что бы то ни стало выжить.

Легендарное драмеди Фиби Уоллер-Бридж в двух сезонах показывает приключения автобиографичной для сценаристки и исполнительницы главной роли героини. Она забывается в сексуальных партнерах, вечно влипает в дурацкие ситуации и всегда держится отстраненно. Внутри же у нее так и не пережитая утрата матери и подруги, неудачи в бизнесе, неразделенная любовь и гнетущая ненависть со стороны членов семьи. В этих обаятельных эпизодах Уоллер-Бридж гармонично балансирует между трагедией и фарсом, доказывая, что из любой беды можно выйти с достоинством и улыбкой, чтобы еще утереть недоброжелателям нос.

В каком-то смысле революционная для СССР лента Динары Асановой отказывается от привычного тропа, согласно которому жена уходит из семьи к другому — к тому, кого любит. У Асановой героиня уходит не к кому-то, а к себе счастливой, так как просто устала быть удобным приложением для своего успешного мужа. Закрыв глаза на трудности и дурацкое «а что люди скажут», сильная героиня впервые в жизни выбирает себя. Она предлагает зрителю оглянуться на свою судьбу и, если в ней что-то пошло не так, сделать то же самое — рискнуть, но уйти к себе настоящему и счастливому, даже если будет очень непросто.

