От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год

Очаровательный праздничный ромком с Зои Дойч в главной роли рассказывает о паре, которая, несмотря на недавнюю ссору, все же планирует встречать Новый год вместе. Гэри, желая загладить вину после очередной размолвки с Рейчел, собирается подарить ей сережки от известного ювелирного бренда Tiffany, о которых девушка давно мечтала. Но по совершенной случайности в бутике парню выдают чужую коробочку с украшением – кольцом с бриллиантом, которое герой по имени Итан должен был подарить своей возлюбленной Ванессе. Эта неожиданная путаница с подарками навсегда изменит жизнь обоих пар и позволит им найти настоящую любовь в канун праздников. Фильм понравится всем неравнодушным к предновогодней атмосфере Нью-Йорка и классическим романтическим историям о том, что случайности не случайны. Идеальное кино, чтобы отвлечься от тяжелых будней.

Что-то от Тиффани

Создатели новой анимационной адаптации «Рождественской песни» много времени уделяют прошлому Эбенезера Скруджа, поэтому их история получилась по-настоящему сложной и трогательной. В этом мультфильме, вышедшем на Netflix, объясняется, как главный герой стал таким злым и почему он ненавидит Рождество, а это как минимум интересная интерпретация произведения Диккенса. Анимационная картина рассказывает о том, как Эбенезер потерял сестру в сочельник и о том, как он работал с детства, чтобы помочь своему отцу. «Скрудж: Рождественская песнь» – не самая выдающаяся экранизация повести, но она точно цепляет своей честностью, мистическим визуалом и по-настоящему праздничной атмосферой.

Скрудж: Рождественская песнь

Легендарное возвращение Линдси Лохан на экраны. В «Незабываемом Рождестве» звезда комедий нулевых играет богатую наследницу отельного бизнеса. После неудачного падения во время катания на лыжах девушка теряет память, но ей на помощь приходит владелец охотничьего домика. В канун праздника они проводят много времени вместе и постепенно влюбляются друг в друга. «Незабываемое Рождество» – банальная и немного наивная комедия, которая тем не менее гарантирует вам новогоднее настроение и немного развеселит.

Незабываемое Рождество

Еще одно своеобразное переосмысление «Рождественской песни», которое стоит посмотреть хотя бы ради необычной формы – это яркий и динамичный мюзикл про богатого и успешного бизнесмена, которого попытаются изменить Духи Рождества. Однако современного Скруджа в исполнении Райана Рейнольдса не так просто провести. Герой не только не хочет работать над собой, но и, используя свою хитрость, сбивает с пути Духа Настоящего, который, оказывается, очень устал от своих обязанностей и не прочь оторваться по полной. Эта адаптация вовсе не пытается стать остроумной сатирой на одно из главных праздничных произведений, но тем не менее она вышла очень веселой и энергичной, поэтому точно порадует вас в преддверии праздников.

В духе Рождества

Кино для тех, кто на дух не переносит тривиальные рождественские фильмы и вообще больше тяготеет к ужасам и триллерам. «Жестокая ночь» – очень напряженный и кровавый хоррор-боевик со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором в главной роли. В канун праздника группа вооруженных грабителей проникает на территорию роскошного поместья и берет в заложники богатую семью Лайтстоунов. Санта-Клаус в исполнении Харбора, разочаровавшийся в Рождестве, больше не верящий в чудо и ушедший в запой, попытается спасти невинных (или же нет?) людей и заодно выместить весь свой гнев на опасных преступниках. Вас ждет много жестоких и страшных сцен, поэтому этот фильм точно не для слабонервных, но «Жестокую ночь» стоит увидеть хотя бы из-за интересного подхода к праздничной тематике, ну и если вы любите пощекотать нервишки.

Жестокая ночь

Самый милый и сказочный рождественский фильм этого года нам подарил норвежский режиссер Андреа Экебром. «Приключения Тедди» – волшебная история о девочке по имени Марианна, которая на праздничной ярмарке встречает ожившего плюшевого медвежонка. Но, к несчастью, мишку выигрывает и уносит с собой другой человек. Медвежонок отправится в долгое путешествие, чтобы вернуться к своей новой подруге Марианне. «Приключения Тедди» – очень атмосферное, уютное и сказочное кино для всей семьи, перед очарованием которого просто невозможно устоять. Добрую рождественскую сказку все еще можно посмотреть в кинотеатрах.

Приключения Тедди

Новогодний подарок от Джеймса Ганна, созданный с любовью и заботой, уже покорил многих фанатов Marvel, но наверняка приятно удивит всех, кто видел хотя бы один фильм про Стражей. 40-минутный эпизод, в котором Мантис и Дракс пытаются устроить незабываемое Рождество для Питера Квилла, который совсем упал духом. Спецвыпуск получился милым, трогательным и обаятельным, а главное, очень праздничным и веселым, поэтому строго рекомендуем к просмотру всем, кому в жизни не хватает веры в чудо.

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

Если традиция каждый Новый год пересматривать «Иронию судьбы», нарезая салаты, успела вам порядком надоесть, советуем ради эксперимента посмотреть ее американскую версию. Не стоит, конечно же, относиться к ромкому, вдохновленному нашей новогодней классикой, слишком серьезно – это просто забавное развлекательное кино с похожим сюжетом про баню, перепутанные адреса и судьбоносную встречу в канун праздника. Великолепные Эмма Робертс и Мэделин Петш («Ривердэйл») спасают «Иронию судьбы в Голливуде», поэтому немного нелепый, но все же веселый ремейк наверняка скрасит ваш вечер и подарит новогоднее настроение.

Ирония судьбы в Голливуде

Твое Рождество или мое?

Британский ромком с Эйсой Баттерфилдом из «Сексуального просвещения» рассказывает о двух юных влюбленных, Джеймсе и Хейли, которые должны расстаться на время праздников, чтобы провести каникулы вместе со своими семьями. Однако в последний момент герои решают поменяться домами и встретить Рождество в компании родственников своей половинки. Так Хейли оказывается в величественном особняке родителей Джеймса в Глостере, а он сам останавливается у милого и приветливого семейства своей девушки в Маклсфилде. Этот рискованный эксперимент позволит партнерам лучше узнать друг друга, а вам – насладиться теплой и домашней комедией с чисто английским юмором. Если вам понравился праздничный сериал «Дэш и Лили», то «Твое Рождество или мое?» точно придется вам по душе!

Твое Рождество или мое?

Фильм для настоящих ценителей страшных праздничных фильмов в духе «Черного Рождества» и «Тихой ночи, кровавой ночи». По сюжету, вдова пытается вернуть покойного мужа, серийного убийцу, в сочельник. Женщина прибегает к темному ритуалу, и он срабатывает: дух маньяка вселяется в елку, дерево «оживает» и начинает убивать людей. Параллели с «Детскими играми» и «Местью елок» очевидны, а сам хоррор – отчасти трешовая черная комедия со множеством мерзких моментов, проходная, но довольно любопытная лента, которая по-своему шутит над предрождественским ажиотажем и вообще культом праздников, а значит, должно быть интересно.