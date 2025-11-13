Бремя короны: 7 величественных фильмов и сериалов о монархах

Где еще как не в исторических событиях и личностях черпать вдохновение для кино. А уж короли, королевы и дворцовые интриги и подавно являют добротный материал для увлекательных сюжетов. В конце концов, зритель может убить двух зайцев сразу: и интересное кино посмотреть, и углубиться в детали истории. В этом материале советуем наиболее интересные фильмы и сериалы о монархах.

Виктория Евгения Баттенбергская была одной из самых прогрессивных королев Испании. Однако непростое начало XX века и притеснения в семье мужа заставили Эну, как ее прозвали родные, пролить немало слез. Тем не менее ее это не сломило, и она нашла призвание в благотворительности и важных общественных делах.

Испания в последнее время показывает невероятные успехи в киноиндустрии. Команда популярного сериала «Министерство времени» в этот раз приложила руку к исторической драме. На Эну удалось взглянуть не только как на государственного деятеля, но и как на простую женщину со своими успехами и невзгодами. Эффектная атмосфера и детальное погружение в эпоху прилагается! Смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju.

История обычной простолюдинки, которая своей непокорностью и дерзким характером смогла завоевать сердце короля Людовика XV. Но ее натура стала как счастьем, так и проклятием. Она смогла проложить путь к сердцу любвеобильного короля, но так и не смогла стать любимицей при дворе.

Удивительная история любви, сопряженная с желанием вскарабкаться по социальной лестнице как можно выше. Однако романтический дуэт Майвенн и Джонни Деппа в этом фильме все-таки на первом плане. Химия между героями — это главное, что не позволяет пройти мимо этой картины.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза никогда не был идеальным, а теперь и вовсе трещит по швам. Слухи об изменах принца просочились в каждый уголок общества, однако королевская семья несмотря ни на что должна изображать идиллию. Как долго леди Ди сможет не снимать эту маску благополучия?

Принцесса Диана стала важнейшей героиней поп-культуры, чья слава не угасает и по сей день. Кто-то считает, что она заняла свое место незаконно, а для кого-то она была несправедливой жертвой. Так или иначе лента Пабло Ларраина, умеющего детально всматриваться в женские портреты, позволяет Диане просто быть — сложной и противоречивой. Более того, это один из лучших перфомансов в карьере Кристен Стюарт.

Дочь обедневшего немецкого князя Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую выдают замуж за российского императора Петра III. Новоиспеченная жена быстро разочаровывается в замужестве. И пока император устраивает во дворце бесконечные приемы и балы, в девушке зарождается властная натура и планы по обустройству России. Все это прославит ее как Екатерину II Великую.

Исторический сериал, погружающий в события XVIII века, смещает акцент на жизнь и личные характеры героев, а не на дела государственные. Хотя и без дворцовых интриг, конечно же, не обошлось. Однако во многом у сериала не столько драматичный, сколько комедийный тон. И задает его одна из самых узнаваемых актрис современности — Эль Фаннинг.

Начало XVIII века, война между Англией и Францией, на троне королева Анна, больная подагрой. Из-за ее бед со здоровьем страной фактически руководит близкая подруга королевы леди Сара Мальборо. Однажды она приводит во дворец свою родственницу Эбигейл. Для последней это шанс восстановить свой статус и аристократические корни.

Йоргос Лантимос — один из представителей странной греческой волны, для которого браться за исторические сюжеты не то чтобы в привычке. Однако в руках режиссера этот сюжет обретает актуальный уклон в фем-тематику и неповторимый художественный стиль с голландскими углами, откровенными отношениями и запоминающимися костюмами. В главных ролях у Лантимоса жемчужины мирового кинематографа — Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Николас Холт.

Елизавета II — пожалуй, самый известный монарх в мире, пробывшая у британского престола 70 лет. Этот биографический сериал охватывает события из жизни королевы, начиная с 1947 года.

Роскошная обстановка, наряды, отсутствие лишних сцен, достоверность и точность в каждом жесте — детальная проработка сериала поистине впечатляет. Каждая серия обошлась стриминговому сервису Netflix в 5 миллионов долларов, поэтому эстетическое удовольствие от просмотра зрителям обеспечено.

В 1936 году герцог Йоркский соглашается на английский трон и становится Георгом VI. Но у нового короля есть серьезный изъян, мешающий государственной должности — он заикается. Единственный, кто может ему помочь — это логопед по имени Лайонел Лог.

Оскароносная драма Тома Хупера не пытается охватить огромный исторический промежуток, а фокусируется на переломном моменте в жизни монарха, которому еще только предстоит обрести собственный голос. Фильм украшает и прекрасный актерский состав — Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс и другие.

