Бремя короны: 7 величественных фильмов и сериалов о монархах

Эна, королева Испании (2024–2025)
Виктория Евгения Баттенбергская была одной из самых прогрессивных королев Испании. Однако непростое начало XX века и притеснения в семье мужа заставили Эну, как ее прозвали родные, пролить немало слез. Тем не менее ее это не сломило, и она нашла призвание в благотворительности и важных общественных делах.
Испания в последнее время показывает невероятные успехи в киноиндустрии. Команда популярного сериала «Министерство времени» в этот раз приложила руку к исторической драме. На Эну удалось взглянуть не только как на государственного деятеля, но и как на простую женщину со своими успехами и невзгодами. Эффектная атмосфера и детальное погружение в эпоху прилагается! Смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju.
Жанна Дюбарри (2023)
История обычной простолюдинки, которая своей непокорностью и дерзким характером смогла завоевать сердце короля Людовика XV. Но ее натура стала как счастьем, так и проклятием. Она смогла проложить путь к сердцу любвеобильного короля, но так и не смогла стать любимицей при дворе.
Удивительная история любви, сопряженная с желанием вскарабкаться по социальной лестнице как можно выше. Однако романтический дуэт Майвенн и Джонни Деппа в этом фильме все-таки на первом плане. Химия между героями — это главное, что не позволяет пройти мимо этой картины.
Спенсер (2021)
Брак принцессы Дианы и принца Чарльза никогда не был идеальным, а теперь и вовсе трещит по швам. Слухи об изменах принца просочились в каждый уголок общества, однако королевская семья несмотря ни на что должна изображать идиллию. Как долго леди Ди сможет не снимать эту маску благополучия?
Принцесса Диана стала важнейшей героиней поп-культуры, чья слава не угасает и по сей день. Кто-то считает, что она заняла свое место незаконно, а для кого-то она была несправедливой жертвой. Так или иначе лента Пабло Ларраина, умеющего детально всматриваться в женские портреты, позволяет Диане просто быть — сложной и противоречивой. Более того, это один из лучших перфомансов в карьере Кристен Стюарт.
Великая (2020)
Дочь обедневшего немецкого князя Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую выдают замуж за российского императора Петра III. Новоиспеченная жена быстро разочаровывается в замужестве. И пока император устраивает во дворце бесконечные приемы и балы, в девушке зарождается властная натура и планы по обустройству России. Все это прославит ее как Екатерину II Великую.
Исторический сериал, погружающий в события XVIII века, смещает акцент на жизнь и личные характеры героев, а не на дела государственные. Хотя и без дворцовых интриг, конечно же, не обошлось. Однако во многом у сериала не столько драматичный, сколько комедийный тон. И задает его одна из самых узнаваемых актрис современности — Эль Фаннинг.
Фаворитка (2018)
Начало XVIII века, война между Англией и Францией, на троне королева Анна, больная подагрой. Из-за ее бед со здоровьем страной фактически руководит близкая подруга королевы леди Сара Мальборо. Однажды она приводит во дворец свою родственницу Эбигейл. Для последней это шанс восстановить свой статус и аристократические корни.
Йоргос Лантимос — один из представителей странной греческой волны, для которого браться за исторические сюжеты не то чтобы в привычке. Однако в руках режиссера этот сюжет обретает актуальный уклон в фем-тематику и неповторимый художественный стиль с голландскими углами, откровенными отношениями и запоминающимися костюмами. В главных ролях у Лантимоса жемчужины мирового кинематографа — Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Николас Холт.
Корона (2016)
Елизавета II — пожалуй, самый известный монарх в мире, пробывшая у британского престола 70 лет. Этот биографический сериал охватывает события из жизни королевы, начиная с 1947 года.
Роскошная обстановка, наряды, отсутствие лишних сцен, достоверность и точность в каждом жесте — детальная проработка сериала поистине впечатляет. Каждая серия обошлась стриминговому сервису Netflix в 5 миллионов долларов, поэтому эстетическое удовольствие от просмотра зрителям обеспечено.
Король говорит! (2010)
В 1936 году герцог Йоркский соглашается на английский трон и становится Георгом VI. Но у нового короля есть серьезный изъян, мешающий государственной должности — он заикается. Единственный, кто может ему помочь — это логопед по имени Лайонел Лог.
Оскароносная драма Тома Хупера не пытается охватить огромный исторический промежуток, а фокусируется на переломном моменте в жизни монарха, которому еще только предстоит обрести собственный голос. Фильм украшает и прекрасный актерский состав — Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс и другие.
