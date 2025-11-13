Сэм Рокуэлл призывает спасти будущее в трейлере фантастического фильма «Удачи, веселитесь, не умрите»

Кинокомпания Briarcliff Entertainment представила трейлер научно-фантастической черной комедии «Удачи, веселитесь, не умрите», которую снял именитый постановщик Гор Вербински. На его счету несколько частей «Пиратов Карибского моря», ремейк «Звонка», а также другие известные картины. Вербински вернулся к режиссуре спустя несколько лет творческого отпуска.

Официальный синопсис «Удачи, веселитесь, не умрите» гласит:

«“Человек из будущего” (Сэм Рокуэлл) прибывает в закусочную в Лос-Анджелесе, где ему предстоит собрать точную комбинацию недовольных посетителей, чтобы они присоединились к нему в однодневном походе по спасению мира от смертельной угрозы, исходящей от вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта. Фильм представляет собой научно-фантастическое приключение, сочетающее в себе черный юмор и едкий комментарий о современных технологиях».

В актерский состав также вошли Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Джуно Темпл, Зази Битц, Дино Фечер, Анна Эктон, Азим Чодри, Дэниэл Барнетт и Доминик Мехер. Вербински снял картину по сценарию Мэттью Робинсона.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 13 февраля 2026 года. Мировая премьера состоялась на фестивале Beyond Fest. На Rotten Tomatoes проект на данный момент имеет 94% «свежести» на основе 16 рецензий.