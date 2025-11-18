Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

Телевизионную версию этого события можно будет увидеть на канале Music Box Russia.

8 ноября глянцевый журнал FB провел крупный съемочный проект, призванный стать манифестацией уникальности и самовыражения. В мероприятии поучаствовали именитые артисты, телезвезды и эксперты. Все они рассказали о своем опыте в связи с тем, как реализовать свою подлинную красоту.

Это событие собрало в одном месте самых колоритных и влиятельных персон, которые готовы поведать о своем пути к успеху и исключительности. В проекте приняли участие Алла Довлатова, Екатерина Гусева, Иван Кокорин, Тамара Глоба.

Журнал FB — одно из ведущих глянцевых изданий. Это медиа служит проводником по важнейшим светским новостям, а также содержит бьюти-рекомендации, репортажи с модных показов, экспертные статьи о моде и здоровье — как физическом, так и духовном. Этот журнал знает, как привить индивидуальность. С этой же целью был запущен новый фотопроект.

В центре внимания — откровенная беседа о том, как реализовать свой потенциал и выделиться из толпы. Участники проекта расскажут о своем опыте на пути к успеху, что поможет читателям журнала выработать собственный неповторимый стиль.

Главная мысль проекта была продемонстрирована посредством визуального языка фотографии. Концепция заключается в том, что главный персонаж выделяется на фоне однообразной массовки. Таким образом, замысел сводится к тому, что уникальность заметна даже среди десятков фигур.