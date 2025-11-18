Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

18 ноября 2025 15:31
Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

Телевизионную версию этого события можно будет увидеть на канале Music Box Russia.

8 ноября глянцевый журнал FB провел крупный съемочный проект, призванный стать манифестацией уникальности и самовыражения. В мероприятии поучаствовали именитые артисты, телезвезды и эксперты. Все они рассказали о своем опыте в связи с тем, как реализовать свою подлинную красоту.

Это событие собрало в одном месте самых колоритных и влиятельных персон, которые готовы поведать о своем пути к успеху и исключительности. В проекте приняли участие Алла Довлатова, Екатерина Гусева, Иван Кокорин, Тамара Глоба.

Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

Журнал FB — одно из ведущих глянцевых изданий. Это медиа служит проводником по важнейшим светским новостям, а также содержит бьюти-рекомендации, репортажи с модных показов, экспертные статьи о моде и здоровье — как физическом, так и духовном. Этот журнал знает, как привить индивидуальность. С этой же целью был запущен новый фотопроект.

Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами

В центре внимания — откровенная беседа о том, как реализовать свой потенциал и выделиться из толпы. Участники проекта расскажут о своем опыте на пути к успеху, что поможет читателям журнала выработать собственный неповторимый стиль.

Главная мысль проекта была продемонстрирована посредством визуального языка фотографии. Концепция заключается в том, что главный персонаж выделяется на фоне однообразной массовки. Таким образом, замысел сводится к тому, что уникальность заметна даже среди десятков фигур.

Фото: Журнал FB
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года Читать дальше 5 декабря 2025
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Читать дальше 1 декабря 2025
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Читать дальше 1 декабря 2025
Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах Читать дальше 30 ноября 2025
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем Читать дальше 27 ноября 2025
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании Читать дальше 27 ноября 2025
Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше