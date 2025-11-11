Максим Дрозд спасает попавшую в плен дочь в трейлере фильма «Тропа гнева»

Меню
11 ноября 2025 17:26
Картина выйдет в прокат 11 декабря.

Кинопрокатная компания Ray of Sun Pictures представила трейлер остросюжетного триллера «Тропа гнева». Главные роли исполнили Максим Дрозд, Павел Чинарев, Артем Ткаченко, Анфиса Черных, Алена Бабенко и Артур Ваха. Режиссер — Олег Фомин.

Главный герой — ушедший в отставку пограничник Сергей Марков (Дрозд), который спустя много лет вынужден вернуться в те края, где он служил в молодости. Дело в том, что его дочь (Черных) была похищена местным криминальным авторитетом, у которого с Марковым давние счеты. Чтобы спасти дочь, протагонисту предстоит распутать клубок вопросов и лицом к лицу столкнуться с призраками прошлого.

Антагонистов сыграли Сослан Фидаров, на тот момент занимавший должность министра культуры Северной Осетии, и Махмадсаид Шохиен, директор киностудии «Таджикфильм».

Съемки прошли среди суровых гор Танджикистана. Этот опыт стал для творческой команды большим испытанием из-за постоянного перепада температур: если днем бывало до +20 градусов, то ночью холодало до –10 градусов. Также примечательно, что на съемках использовалось боевое оружие, предоставленное Министерством обороны республики.

Фото: Ray of Sun Pictures
