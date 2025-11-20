Меню
Яркие роли Светланы Камыниной

20 ноября 2025 11:53
Светлана Камынина — актриса, создавшая в отечественном сериальном пространстве настоящую галерею сильных женских образов. Прямо сейчас в этом можно убедиться в новом проекте «Нейровася» на ТНТ, где она играет полковника Галину. От грозной Кисегач до внутреннего голоса совести — все ее героини объединены волей, харизмой и властью, за которой скрывается сложная внутренняя драма.

Интерны

Главный врач больницы Анастасия Константиновна Кисегач разрывается между ответственностью за огромную больницу, попытками построить личное счастье с коллегой и вечной борьбой с выходками взрослого, но несамостоятельного сына-интерна.

Нейровася

Полковник Галина, начальница и давняя напарница главного героя Васи. Требовательная женщина-трудоголик, чей характер сформирован ответственной должностью. При этом за служебной суровостью в ней угадывается женственность и желание понять своего коллегу, который изо дня в день борется с нейросетью в голове и скрывает это от остальных.

Два холма

Вера Надеждовна — властная и хитрая мать города, в котором живут только женщины. Обладает сильным характером и безусловной харизмой, что позволяет ей манипулировать окружающими и добиваться своих целей. Мэрка умело пользуется властью, чтобы контролировать ситуацию в городе, всегда находясь на шаг впереди своих оппонентов.

Настя, соберись!

Алла Кирилловна — голос разума в голове главной героини Насти. Именно эта субличность помогает ей справляться с трудностями и не терять фокус на своих целях. Алла Кирилловна олицетворяет собирательный образ мам, учителей и начальниц, которые требуют от окружающих строгости, порядка и выполнения обязанностей. Она — символ внутреннего контроля и ответственности, который постоянно напоминает Насте о необходимости следовать правилам.

Ира

Глубоко верующая, но при этом грубая и строгая мать главной героини Иры. Персонаж Светланы Камыниной представляет собой сложный и многогранный образ, который сочетает в себе традиционные ценности и жесткие требования к окружающим. Подход к взаимодействию с Ирой часто оказывается слишком жестким, что создает напряжение в их отношениях.

Виктория Аморина
