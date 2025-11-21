Наконец-то дождались: все, что нужно знать о «Зверополисе 2»

Играя на особенностях разных видов животных, вышедший в 2016 году «Зверополис» подарил множество остроумных шуток, полюбившихся и детям, и взрослым. При этом увлекательно в анимационном жанре он смог поднять важные темы дискриминации и стереотипов. Картина стала кассовым хитом, получила «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Стратегия студии, делающей ставку на развитие франшиз, быстро набрала обороты, и компания Disney вскоре приступила к работе над сиквелом. В США премьеру назначили на выходные Дня благодарения — лучшее время для семейного похода в кино. При этом аналитики ожидают огромный кассовый успех не только дома, но и по всему миру.

О чем был первый фильм

Крольчиха Джуди Хопс с детства мечтала работать в полиции. Она становится лучшей на своем курсе в академии, но после выпуска девушке все равно не доверяют серьезной работы из-за предубеждения о трусливых маленьких кроликах и отправляют выписывать штрафы. Джуди не готова с этим мириться и рвется в дело. Когда в городе пропадает хищник, а другие офицеры не справляются, она выбивает себе шанс расследовать это исчезновение под угрозой увольнения. Крольчиха объединяется с лисом Ником Уайлдом — мошенником, которого шантажом заставляет помогать из-за его широкого круга знакомств в городе.

Во время расследования выясняется, что жители не просто пропали, а стали жертвами эксперимента. Им вводили зелье из ядовитых цветков, которое вызывает у хищников вспышки неконтролируемой агрессии. За преступлением стояла заместительница мэра мисс Барашкис, которая надеялась настроить травоядных против хищников, решив отомстить за пренебрежительное отношение к ней со стороны мэра-льва. Всех зараженных удается быстро вылечить. Раскрыв дело, Джуди заслуживает уважение в коллективе, а Ник решает поступить в полицейскую академию и, успешно ее окончив, получает значок. Джуди и Ник становятся официальными напарниками.

Актеры

К ролям Джуди и Ника возвращаются Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман. За исполнение заглавной песни вновь отвечает Шакира, озвучившая поп-звезду Зверополиса Газелле. Главной приглашенной звездой стал оскароносный Ке Хюи Куан — змей Гэри Де'Снейк. Также в эпизодической роли полицейского появится Жан Рено.

Сюжет второй части

В первой части нам рассказали, что в прекрасном Зверополисе воцарился мир между хищниками и их добычей. Теперь они сосуществуют и могут работать бок о бок. Но за пределами этой гармонии остаются рептилии.

По сюжету герои узнают, что на гала-вечере (наша парочка выглядит обворожительно в вечерних нарядах) змей Гэри Де'Снейк собирается украсть важную реликвию — историческую книгу. Это повергает жителей Зверополиса в ужас: несмотря на прогресс, рептилии никогда не селятся в их городе. Джуди и Ник отправляются в погоню за Гэри и узнают о притеснении вида, чей район был отрезан от города.

Каких поворотов стоит ожидать

В трейлере нам показали, что у напарников возникли проблемы в работе и их принудительно отправили на парную терапию. Курс будет вести милашка-квокка Фаззби, специализирующая на партнерстве представителей разных видов.

У Зверополиса будет новый мэр. Льва на экране заменит конь. Раньше он был актером, но решил уйти в политику.

Гэри Де'Снейк оказывается хорошим парнем, и наши герои вынуждены пуститься в бега, чтобы помочь ему. Злодеем оказывается другой персонаж, стоящий за масштабным заговором. Одним из антагонистов скорее всего станет канадская рысь Повберт Линксли, которого озвучивает комик Энди Сэмберг. Его предки были архитекторами Зверополиса, а дед — автором украденной книги. Все персонажи династии Линксли (у Повберта есть отец, сестра и брат) указаны в разных источниках как антагонисты. Возможно, в книге содержится информация о намеренной дискриминации рептилий.

У сиквела, как и у оригинала, большие амбиции в разговоре о социальных проблемах. Создатель фильма Джаред Буш говорит, что кролик и лис должны показать, как важно желание разных людей говорить друг с другом и пытаться понять — это то, что «позволит нам вместе починить наш сломанный мир».