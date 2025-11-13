Меню
13 ноября 2025 14:10
Еще больше хайпа: вселенная «Звезд Хайпа» дополнится масштабным фестивалем

Впервые мероприятие пройдет предстоящей весной.

«Русская Медиагруппа» анонсировала первый в истории отечественного шоу-бизнеса Фестиваль хайпа, который пройдет в Москве следующей весной. Это будет двухдневная «Выставка Достижений Народного Хайпа». Новость была объявлена на пре-пати фестиваля в ТРЦ «Европейский» в присутствии главных «Звезд Хайпа».

12 ноября в ТРЦ «Европейский» прошел грандиозный концерт участников премии «Звезды Хайпа». В их число вошли популярнейшие артисты и блогеры, которые знают, как взаимодействовать с публикой, вызывая у фанатов шквал эмоций. На сцене выступили Артур Пирожков, «5УТРА», ХАННА и Кирилл Мойтон, Бьянка, SERYABKINA, Мария Янковская, Юля Гаврилина, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Марьяна Локель, LIZOGUB, ELMAN, TRIDA, Alisha, Милана Хаметова.

Гвоздем программы стало известие о запуске крупного фестиваля «Выставка Достижений Народного Хайпа». Это событие станет приложением к премии «Звезды Хайпа», которая с каждым годом превращается во все более масштабное действо.

«Выставка Достижений Народного Хайпа» объединит множество активити-зон, где будет фигурировать всё, что нашло отклик у широкой публики: артисты, блогеры, ведущие, завирусившиеся танцы, питомцы, выставки, театральные постановки, телепрограммы и даже капкейки.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
