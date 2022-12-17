Дух Рождества: 10 главных экранизация истории Скруджа

«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса – одна из самых экранизируемых праздничных историй, многие из которых уже давно стали классикой. Собрали самые интересные адаптации знаменитой повести – от детской сказки до мистической драмы.

Создатели последней анимационной экранизации повести Диккенса, вышедшей на Netflix, во время работы над мультфильмом черпали вдохновение в культовом мюзикле «Скрудж» 1970 года (его номинировали на «Оскар»). В этой адаптации образ Скруджа значительно усложнили тем, что герой ненавидит Рождество, потому что потерял любимую сестру в канун праздника, а скупость и алчность стали следствием того, что Эбенезер с детства много работал, потому что его отец попал в долговую тюрьму. Эти обстоятельства меняют отношение зрителя к Скруджу, и с самого начала он сопереживает скряге с травмирующим прошлым. Новая адаптация – не самая лучшая из всех существующих, но точно красивая, достаточно трогательная и по-настоящему рождественская, а значит, наверняка найдутся те, кому она понравится.

Скрудж: Рождественская песнь

Эта современная версия «Рождественской песни» вращается вокруг истории успешного бизнесмена Клинта (Райан Рейнольдс), чью падшую и черствую душу попытаются спасти Духи Рождества. Однако все идет не по плану – герой оказывается настолько испорченным и упрямым, что не собирается меняться в лучшую сторону, да еще и подбивает Духа Настоящего заглянуть внутрь себя. Фильм не претендует на звание гениальной пародийной адаптации, это просто веселый и захватывающий мюзикл, который в два счета создаст праздничное настроение, а что еще нужно в самый загруженный месяц года?

В духе Рождества

Рождественская песнь (2019)

Мини-сериал, элегантно и со вкусом переосмысливший «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса, получился мрачным и больше напоминающим мистическую драму и временами даже готический хоррор. Если вы ждете чего-то по-настоящему страшного и глубокого от всем знакомой истории, советуем обратить внимание на эту экранизацию. Адаптацией произведения занимался сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт, а главные роли исполнили Гай Пирс, Том Харди, Энди Серкис и Джо Элвин.

Рождественская песнь

Этот фильм – лишь отчасти экранизация «Рождественской песни». На самом деле это больше байопик, рассказывающий о том, как Чарльз Диккенс (Дэн Стивенс) работал над своей знаменитой повестью. «Необыкновенная история» – праздничное семейное кино, посвященное событиями из жизни писателя, которыми он, возможно, вдохновлялся, когда придумывал биографию Скруджа и создавал образы Духов Рождества. Благодаря сказочной интонации фильм станет прекрасной альтернативой новогодней классики вроде «Один дома».

Необыкновенная история на Рождество

Режиссер Роберт Земекис, подаривший нам «Полярный экспресс» и «Смерть ей к лицу», снял анимационную версию произведения Диккенса в своем фирменном стиле – история, хоть и рассчитана на детей, получилась довольно жуткой, мистической по-настоящему зимней. Картина прекрасно воплощает характеры и предназначение Духов Рождества, а сам Скрудж, поначалу отвратительный и отталкивающий, раскрывается как глубоко несчастный и одинокий человек ближе к финалу, а за его трансформацией и «оттаиванием» очень интересно наблюдать. Во время работы над «Рождественской историей» Земекис использовал технологию захвата движения для создания трехмерного изображения – он переносил движение и мимику Джима Керри на Скруджа и Духов, а в призраке Марли сложно не узнать Гэри Олдмана. Мультфильм 2009 года все еще считается одной из самых атмосферных экранизаций Диккенса, поэтому советуем пересмотреть ее на новогодних праздниках.

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Рождественская песнь

Классическая версия новеллы Диккенса, которая полностью соблюдает каноны произведения и погружает зрителя в леденящую душу историю Скруджа, которая разворачивается в викторианской Англии. Роль несчастного скряги исполнил великий Патрик Стюарт («Люди Икс», «Звездный путь: Следующее поколение»). «Духи Рождества» – немного готическая, минималистичная и лаконичная экранизация, которая привлекает своей размеренностью и нагнетающей загадочной атмосферой. Несмотря на некоторые пугающие моменты, это очень доброе и светлое кино, которое понравится абсолютно всем и обязательно создаст праздничное настроение.

Духи Рождества

Если новогодние праздники невольно пробуждают в вас внутреннего ребенка и вы полностью отдаетесь светлому ностальгическому чувству, то эта кукольная интерпретация «Рождественской песни» точно покорит ваше сердце, особенно если вы когда-то были поклонником Маппетов. Яркая, смешная, добрая, немного наивная музыкальная версия истории Диккенса – отличный фильм, благодаря которому вы снова поверите в волшебство.

Рождественская сказка Маппетов

Осовремененная экранизация «Рождественской песни» точно не оставит равнодушными тех, кому нравятся веселые и трогательные праздничные комедии. «Новая сказка» практически отказывается от классических образов персонажей Диккенса и вместо Скруджа в качестве главного героя предлагает нам алчного, одержимого властью магната Фрэнка Кросса, которого играет неподражаемый Билл Мюррей. Этот человек жестоко шутит над людьми и ни во что их не ставит. Неудивительно, что перевоспитанием богача решают заняться сверхъестественные силы. Фильм 1988 года – буквально воплощение самого духа Рождества и невероятно обаятельный фильм, который уже давно стал новогодней классикой.

Новая рождественская сказка

Рождественская история Микки (1983)

Рождественский спешл с участием таких героев, как Микки и Минни-Маус, Пит, Скрудж Макдак, Дейзи Дак и Гуфи, вы наверняка не один раз видели в детстве – в новогодние праздники его постоянно крутили по телевизору. Ностальгический мультфильм повествует о скупердяе Эбенезере Скрудже, который трясется над своими деньгами и с ужасом ждет Рождества, которое на дух не переносит. Классическая диснеевская сказка учит не судить людей по себе и быть добрее к окружающим, ведь мы можем ничего не знать об их жизни. Рождественский спецвыпуск порадует очаровательными героями и легким подходом к адаптации произведения Диккенса.

Рождественская история Микки

Скрудж (1951)

Британский черно-белый фильм все еще считается одной из лучших адаптаций классики Диккенса, однако, в отличие от самой повести, создатели картины в своей версии уделяют особое внимание прошлому Скруджа и объясняют, как он таким стал. Якобы у Эбенезера был не менее жестокий и черствый наставник, которого он стал копировать во взрослом возрасте. В остальном же «Скрудж» полностью следует оригинальному сюжету – пугающие Духи Рождества и мистическое путешествие в прошлое, настоящее и будущее – все вполне традиционно. Несмотря на то что экранизация вышла в далеком 1951 году, она все еще выглядит довольно зловещей.