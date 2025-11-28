Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Анонсированы концерты в рамках вокального конкурса «Голос неба»

Анонсированы концерты в рамках вокального конкурса «Голос неба»

28 ноября 2025 15:11
Анонсированы концерты в рамках вокального конкурса «Голос неба»

Мероприятия пройдут в Москве.

В начале ноября столичный торгово-развлекательный центр «Небо» запустил крупный вокальный конкурс «Голос неба», в котором принимают участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. Для этого потенциальным конкурсантам нужно было отправить заявку с видеозаписью своих вокальных способностей. Заявки принимались до 17 ноября включительно.

Юные певцы и певицы поборются за звание победителя, а также ценные призы от организаторов: 100 тыс. рублей, сертификат на 100 тыс. рублей на путешествие, запись трека в профессиональной студии, а также приз зрительских симпатий в размере 30 тыс. рублей.

Курировать участников будут звездные менторы в лице Доминика Джокера, Славы Скрипки и Родиона Газманова. Ведущими выступят Артем Ковяшов (МУЗ-ТВ) и Карина Егиазарян, также известная как Е.Карина

Кастинг прошел 22 и 23 ноября. Спустя неделю, 30 ноября, состоится первый концерт. По итогам дебютного выступления юных вокалистов каждый из членов жюри составит свою команду, чтобы повести ее к финалу. В решающий раунд пробьется только тройка лучших, победивших в полуфинале.

На сцене ТРЦ «Небо» (ул. Авиаторов, 3а) пройдут три концерта. Так, 30 ноября состоятся слепые прослушивания и формирование команд, а также выступление Доминика Джокера. 6 декабря пройдет полуфинал и выступление Родиона Газманова. Наконец, на 13 декабря намечен масштабный финал и выступление Славы Скрипки.

Фото: ТРЦ «Небо»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше