Анонсированы концерты в рамках вокального конкурса «Голос неба»

В начале ноября столичный торгово-развлекательный центр «Небо» запустил крупный вокальный конкурс «Голос неба», в котором принимают участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. Для этого потенциальным конкурсантам нужно было отправить заявку с видеозаписью своих вокальных способностей. Заявки принимались до 17 ноября включительно.

Юные певцы и певицы поборются за звание победителя, а также ценные призы от организаторов: 100 тыс. рублей, сертификат на 100 тыс. рублей на путешествие, запись трека в профессиональной студии, а также приз зрительских симпатий в размере 30 тыс. рублей.

Курировать участников будут звездные менторы в лице Доминика Джокера, Славы Скрипки и Родиона Газманова. Ведущими выступят Артем Ковяшов (МУЗ-ТВ) и Карина Егиазарян, также известная как Е.Карина

Кастинг прошел 22 и 23 ноября. Спустя неделю, 30 ноября, состоится первый концерт. По итогам дебютного выступления юных вокалистов каждый из членов жюри составит свою команду, чтобы повести ее к финалу. В решающий раунд пробьется только тройка лучших, победивших в полуфинале.

На сцене ТРЦ «Небо» (ул. Авиаторов, 3а) пройдут три концерта. Так, 30 ноября состоятся слепые прослушивания и формирование команд, а также выступление Доминика Джокера. 6 декабря пройдет полуфинал и выступление Родиона Газманова. Наконец, на 13 декабря намечен масштабный финал и выступление Славы Скрипки.