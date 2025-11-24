Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий

Если вам надоели ромкомы, фэнтези и семейное кино, а душа просит чего-то страшного, то приглашаем вас ознакомиться с нашей подборкой самых жутких и пугающих фильмов ужасов, действие которых разворачивается в рождественский период.

Мелодрамы о зомби, наподобие «Тепла наших тел», мы уже видели, да и костюмированными зомби-хоррорами в духе «Гордости и предубеждения и зомби» нас уже не удивишь. А вот британский комедийный хоррор «Анна и апокалипсис» решил соединить в себе зомби-тематику с классической историей о праздновании Рождества в провинциальном городе, герои которого (о, ужас!) в предпраздничной суете даже не сразу обнаруживают, что происходит.

Анна и апокалипсис

Американо-австралийский комедийный хоррор удачно соединяет в себе атмосферу Рождества и клише классических фильмов ужасов о маньяках-преследователях. В канун Рождества двенадцатилетний мальчик Люк, страдающий шизофренией, остается со своей няней Эшли, в которую он давно влюблен. Когда в дом пытается проникнуть незнакомец в маске, Эшли прикладывает все усилия, чтобы защитить подопечного.

Смотри по сторонам

Все мы знаем, что Санта-Клаус дарит подарки только тем детям, которые примерно вели себя весь год. Но ведь должен же кто-то приходить на Рождество и к озорникам? И он действительно приходит - злобный демон Крампус, чья задача - наказать непослушных детишек.

Крампус

Некогда с родителями Билли жестоко расправился убийца в костюме Санта-Клауса. С тех пор прошли годы, и теперь сам Билли облачается в красно-белые одежды и надевает бороду, чтобы устроить кровавую бойню и добиться возмездия.

Тихая ночь, смертельная ночь

Наверняка вы не раз слышали о том, что фольклорный образ Деда Мороза и Санта-Клауса далёк от того милого старичка-волшебника, которым мы привыкли его считать. Вот и голландский мистический хоррор решает развенчать сложившийся образ старика Синтерклааса, который год от года совершает ритуальные убийства в канун праздника.

Кровавый Санта

Скандинавский комедийный хоррор о группе учёных, обнаруживший глубоко во льдах самого Санта-Клауса. Только вот старик оказался далеко не таким милым и безобидным, как его представляют, так что теперь героям необходимо остановить его кровавые бесчинства.

Санта на продажу

В канун Рождества Анжела оказывается заперта на парковке, охранник которой решил таким образом по-своему отметить праздники. Теперь девушке предстоит лицом к лицу столкнуться с маньяком, который долго готовился к этой встрече.

Парковка

Испанский фильм ужасов о группе молодых людей, отмечающих рождественские праздники в лесном домике. Однажды они обнаруживают в колодце переодетого в Санта-Клауса человека, который оказывается сбежавшей от полиции опасной преступницей. Герои сомневаются, стоит ли им помогать ей, но в конечном итоге обещают вытащить её из колодца за солидную сумму.

Новогодняя история

Самая настоящая трэш-классика из разряда «настолько плохо, что даже хорошо». Абсурдистский хоррор об опасном психопате-маньяке, который в результате аварии воплотился в снеговика и теперь ищет новые жертвы.

Снеговик

Классический слэшер о мальчике, который, навещая вместе с родителями психически нездорового дедушку, наслушался таких ужасов о Санта-Клаусе, что возненавидел его всем сердцем. А когда по возвращении домой на семью нападает преступник в костюме знаменитого старика, мальчик окончательно слетает с катушек.

Тихая ночь, смертельная ночь

Британский детективный хоррор о молодой паре Клиффе и Кейт, которые отправляются на Рождественский маскарад. Там переодетого в Санта-Клауса отца Кейт неизвестный убивает выстрелом в затылок. Убийцу нужно остановить, пока его преступления не стали ежегодной традицией.

Не открывай до наступления Рождества

Один из первых слэшеров в мировом кинематографе рассказывает о маньяке-убийце, орудующем в университетском городке в канун рождественских праздников. Немногие из студенток, проживающих в общежитии, смогут пережить это Рождество.