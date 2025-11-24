Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий

24 ноября 2025 11:16
Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий

Если вам надоели ромкомы, фэнтези и семейное кино, а душа просит чего-то страшного, то приглашаем вас ознакомиться с нашей подборкой самых жутких и пугающих фильмов ужасов, действие которых разворачивается в рождественский период.

  1. Анна и апокалипсис (2017)

Мелодрамы о зомби, наподобие «Тепла наших тел», мы уже видели, да и костюмированными зомби-хоррорами в духе «Гордости и предубеждения и зомби» нас уже не удивишь. А вот британский комедийный хоррор «Анна и апокалипсис» решил соединить в себе зомби-тематику с классической историей о праздновании Рождества в провинциальном городе, герои которого (о, ужас!) в предпраздничной суете даже не сразу обнаруживают, что происходит.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Анна и апокалипсис

  1. Смотри по сторонам (2016)

Американо-австралийский комедийный хоррор удачно соединяет в себе атмосферу Рождества и клише классических фильмов ужасов о маньяках-преследователях. В канун Рождества двенадцатилетний мальчик Люк, страдающий шизофренией, остается со своей няней Эшли, в которую он давно влюблен. Когда в дом пытается проникнуть незнакомец в маске, Эшли прикладывает все усилия, чтобы защитить подопечного.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Смотри по сторонам

  1. Крампус (2015)

Все мы знаем, что Санта-Клаус дарит подарки только тем детям, которые примерно вели себя весь год. Но ведь должен же кто-то приходить на Рождество и к озорникам? И он действительно приходит - злобный демон Крампус, чья задача - наказать непослушных детишек.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Крампус

  1. Тихая ночь, смертельная ночь (2025)

Некогда с родителями Билли жестоко расправился убийца в костюме Санта-Клауса. С тех пор прошли годы, и теперь сам Билли облачается в красно-белые одежды и надевает бороду, чтобы устроить кровавую бойню и добиться возмездия.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Тихая ночь, смертельная ночь

  1. Кровавый Санта (2010)

Наверняка вы не раз слышали о том, что фольклорный образ Деда Мороза и Санта-Клауса далёк от того милого старичка-волшебника, которым мы привыкли его считать. Вот и голландский мистический хоррор решает развенчать сложившийся образ старика Синтерклааса, который год от года совершает ритуальные убийства в канун праздника.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Кровавый Санта

  1. Санта на продажу (2010)

Скандинавский комедийный хоррор о группе учёных, обнаруживший глубоко во льдах самого Санта-Клауса. Только вот старик оказался далеко не таким милым и безобидным, как его представляют, так что теперь героям необходимо остановить его кровавые бесчинства.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Санта на продажу

  1. Парковка (2006)

В канун Рождества Анжела оказывается заперта на парковке, охранник которой решил таким образом по-своему отметить праздники. Теперь девушке предстоит лицом к лицу столкнуться с маньяком, который долго готовился к этой встрече.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Парковка

  1. Новогодняя история (2005)

Испанский фильм ужасов о группе молодых людей, отмечающих рождественские праздники в лесном домике. Однажды они обнаруживают в колодце переодетого в Санта-Клауса человека, который оказывается сбежавшей от полиции опасной преступницей. Герои сомневаются, стоит ли им помогать ей, но в конечном итоге обещают вытащить её из колодца за солидную сумму.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Новогодняя история

  1. Снеговик (1997)

Самая настоящая трэш-классика из разряда «настолько плохо, что даже хорошо». Абсурдистский хоррор об опасном психопате-маньяке, который в результате аварии воплотился в снеговика и теперь ищет новые жертвы.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Снеговик

  1. Тихая ночь, смертельная ночь (1984)

Классический слэшер о мальчике, который, навещая вместе с родителями психически нездорового дедушку, наслушался таких ужасов о Санта-Клаусе, что возненавидел его всем сердцем. А когда по возвращении домой на семью нападает преступник в костюме знаменитого старика, мальчик окончательно слетает с катушек.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Тихая ночь, смертельная ночь

  1. Не открывай до наступления Рождества (1984)

Британский детективный хоррор о молодой паре Клиффе и Кейт, которые отправляются на Рождественский маскарад. Там переодетого в Санта-Клауса отца Кейт неизвестный убивает выстрелом в затылок. Убийцу нужно остановить, пока его преступления не стали ежегодной традицией.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Не открывай до наступления Рождества

  1. Чёрное Рождество (1974)

Один из первых слэшеров в мировом кинематографе рассказывает о маньяке-убийце, орудующем в университетском городке в канун рождественских праздников. Немногие из студенток, проживающих в общежитии, смогут пережить это Рождество.

Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Чёрное Рождество
Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше