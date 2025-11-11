Актриса, продюсер и просто красавица: 9 выдающихся ролей Сидни Суини

Она продает воду из собственной ванны, хвалится своими генами (или джинсами?) и продюсирует фильмы, в которых сама играет. Сидни Суини — мастер эпатажа, но прежде всего — одна из самых разноплановых актрис своего поколения. Всего за несколько лет она прошла путь от эпизодов до главных ролей, с легкостью перевоплощаясь из хрупкой жертвы в циничную манипуляторшу, из травмированной школьницы в бунтующую монахиню. И вот новый вызов: в прокат выходит байопик «Кристи», ради которого Суини набрала почти 14 килограммов, чтобы перевоплотиться в боксершу Кристи Мартин. По случаю премьеры вспоминаем лучшие проекты с участием молодой звезды.

В этом байопике Сидни Суини предстает в образе Кристи Мартин — американской боксерши, которую прозвали «Рокки в юбке». Именно Мартин в 1996 году стала первой женщиной-боксером на обложке Sports Illustrated, бросив вызов стереотипам сугубо мужского мира спорта.

Суини подошла к роли с максимальной самоотдачей. Не ограничившись диетой и тренировками, она настояла на полностью реалистичных съемках боев с профессиональными боксерами. Результатом стали настоящие травмы, включая разбитый нос и сотрясение мозга. Фильм, представленный на фестивале в Торонто, уже вышел в мировой прокат, став наглядным свидетельством готовности актрисы идти до конца ради искусства.

Обычный день дома, и вдруг — агенты ФБР. Именно так начинается кошмар Реалити Ли Уиннер, бывшей переводчицы разведки США. Повод — утечка секретных документов, к которым у нее был доступ. Весь фильм — это один непрерывный, удушающий допрос в тесной кладовой, где стены буквально смыкаются от нарастающих паранойи и давления.

Здесь Сидни Суини совершает настоящую творческую революцию. Полностью смыв с себя голливудский глянец, она создает пронзительный психологический портрет хрупкой, но несгибаемой женщины, чей мир рушится за один вечер. Фильм, впервые показанный на Берлинском кинофестивале, был высоко оценен критиками (94% на Rotten Tomatoes).

Именно роль Кэсси Ховард сделала Сидни Суини звездой мирового масштаба. В культовом сериале Сэма Левинсона ее героиня, сначала кажущаяся стереотипной красоткой-тусовщицей, постепенно раскрывается как глубокая и травмированная личность. Лишенная отцовской заботы, она отчаянно ищет любовь, которую недополучила в семье, что приводит к череде драматичных и шокирующих событий.

Изначально второстепенная сюжетная линия Кэсси ко второму сезону вышла на первый план, и именно Суини достались некоторые из самых запоминающихся сцен сериала. Эта работа не только принесла актрисе популярность и номинацию на «Эмми», но стала поводом для спекуляций на тему откровенных сцен, за которыми многие зрители не разглядели глубины и драматического таланта исполнительницы.

В сатирической антологии Майка Уайта, в первом гавайском сезоне, Суини блестяще сыграла Оливию Моссбахер — язвительную и надменную студентку, отдыхающую на роскошном курорте с семьей. Вооружившись трудами Ницше и Фрейда (книги на съемках, по признанию актрисы, были с пустыми страницами), ее героиня мастерски разрушает самооценку всех вокруг, включая собственную лучшую подругу.

После успешной «Эйфории» роль в «Белом лотосе» показала, что Суини может быть не только драматической, но и комедийной актрисой. За создание сложного и отталкивающе-притягательного образа Оливии Сидни получила свою вторую номинацию на «Эмми».

Хоррор «Омен. Непорочная» (впрочем, с тем самым «Оменом» связи нет никакой) — проект, за который Суини боролась годами. Она пробовалась на главную роль еще в 17 лет, но производство тогда заморозили. Спустя десятилетие она сама выкупила сценарий и выступила продюсером ленты, пригласив режиссера Майкла Мохана.

В фильме она сыграла молодую послушницу Сесилию, которая, оказавшись в мрачном итальянском монастыре, переживает непорочное зачатие. Суини великолепно передает трансформацию своей героини — от невинной девушки до женщины, вынужденной сражаться с ужасающими обстоятельствами. «Омен. Непорочная» — это не просто фильм ужасов, а мощная история о контроле над женским телом, где личная увлеченность актрисы в гендерных вопросах чувствуется в каждой сцене.

В этом основанном на реальных событиях триллере Сидни Суини вошла в поистине звездный ансамбль, разделив экран с Джудом Лоу, Аной де Армас и Ванессой Кирби. «Эдем» Рона Ховарда («Игры разума») рассказывает о группе людей, которые бежали от цивилизации на отдаленный остров, чтобы построить утопическое общество, но вместо этого столкнулись с убийствами и борьбой за власть в духе «Повелителя мух» или «Пляжа».

Хотя мнения критиков о фильме разделились, именно мощный актерский состав удерживает внимание зрителей. Суини в роли одной из участниц этой рискованной авантюры — еще один пример осознанного выбора сложных, неоднозначных проектов, которые расширяют ее творческий диапазон.

Одной из самых ранних и уже тогда показательных работ Суини стала роль Элис в мини-сериале HBO «Острые предметы» по роману автора «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн. Персонаж Суини — девушка, проходящая лечение в психиатрической клинике вместе с главной героиней-журналисткой (Эми Адамс).

Интересно, что в книге история Элис занимает всего один абзац, но для экранизации ее линию значительно расширили. И благодаря сильному, пронзительному перформансу Суини эта хрупкая и склонная к саморазрушению героиня стала одной из самых запоминающихся второстепенных ролей сериала. Актриса с большой ответственностью подошла к подготовке, посещая клиники и изучая истории болезней, чтобы добиться максимальной достоверности.

Задолго до всеобщего признания Сидни Суини осветила мрачный мир Галаада. Второй сезон «Рассказа служанки» познакомил зрителей с Иден Спенсер — пятнадцатилетней девушкой, чья юная вера в любовь и романтику столкнулась с механической жестокостью тоталитарного режима. В этом образе Суини удалось создать не просто жертву обстоятельств, а живой символ недостижимой нормальности.

Находясь на одной площадке с Элизабет Мосс — актрисой, которая параллельно выступала и продюсером, и режиссером сериала, — Суини увидела для себя новый путь. Этот опыт стал для нее творческим катализатором, наглядно показав, что можно не просто играть чужие истории, но и создавать свои. И в 2020 году она основала продюсерскую компанию Fifty-Fifty Films, что позволило ей выбирать интересные проекты и влиять на творческий процесс.

В этом психологическом триллере Суини встретилась в дуэте с Джулианной Мур, сыграв ее проблемную дочь Клэр. Сюжет закручивается вокруг того, как героиня Суини появляется на пороге дома матери вся в крови. Это пугающее обстоятельство запускает детективную историю, в которой главной героине предстоит выяснить, что же случилось.

Несмотря на то, что фильм в целом получил прохладные отзывы, игра Суини была единодушно признана выдающейся. Критики отметили, что ей удалось не затеряться на фоне Мур, и выложиться на полную, создав по-настоящему отчаянный и тревожный образ.