Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга

Обделить вниманием главную рождественскую новинку от Netflix и не включить ее в наш список было бы близко к кощунству, ведь именно «Незабываемое Рождество» возвращает на территорию семейного кино Линдси Лохан . С «Ловушкой для родителей» и «Чумовой пятницей» выросло не одно поколение, и львиная доля шарма нового праздничного ромкома от Netflix заключается в ностальгии по той самой Линдси – забавной, улыбчивой и обаятельной.

На этот раз Лохан играет избалованную папину дочурку Сиерру Бельмонт, которой отец надеется передать свой роскошный отель на горнолыжном курорте. Хотя она и не в восторге от этой перспективы, отказать ему не решается. Жизнь ее идет по накатанной, пока в результате несчастного случая Сиерра не теряет память. Никто ее не ищет, и потому приютить эту особу соглашается Джейк Расселл – ее спаситель и по совместительству владелец уютного семейного отеля, находящегося на грани банкротства. Забывшая всю свою прошлую жизнь Сиерра не только перевоспитывается, но и пытается помочь Джейку и его семье спасти бизнес.

Незабываемое Рождество

Домой на Рождество (2019)

Норвежский комедийный сериал «Домой на Рождество» – это как если бы объединили какой-нибудь из чикфликов нулевых и множество похожих друг на друга сюжетов о фиктивных отношениях. Разница их в том, что, во-первых, сериал чуть более остроумный, а во-вторых, до ужаса жизненный – особенно для женщин. «Когда выйдешь замуж? А когда детки? Как же ты живешь одна?» – для незамужних девушек любые семейные посиделки в 9 из 10 случаев заканчиваются этими вопросами. «Домой на Рождество» стоит посмотреть хотя бы потому, что он уморительно показывает, до чего могут довести подобные расспросы.

Незадолго до Рождества главная героиня Джоанна приезжает к своим родителям на семейный ужин: дом кишит отпрысками ее родни и друзей, и каждый считает своим долгом дать комментарий касательно ее жизни. Ей нужно меньше работать и больше времени уделять поискам «того самого». Не справляясь с давлением, Джоанна выпаливает, что уже встречается с кем-то, и настойчивая семья принимает за нее решение: Джоанна привезет своего парня на смотрины в Рождество. Теперь у нее есть чуть больше 3 недель на то, чтобы найти хоть кого-нибудь на роль ухажера.

Домой на Рождество

се рождественские и новогодние фильмы максимально клишированные – этот не исключение. В этом, пожалуй, и заключается их прелесть: все всегда заканчивается хорошо и главные герои в конце обязательно окажутся в тепле, уюте и окружении своих близких. Но у «Рождественских хроник» есть то, чего нет у других: феноменально крутой Санта в исполнении Курта Рассела . Он и тачки угоняет, и поет блюз-рок за решеткой, а его эльфы могут дать фору любым преступникам. Но если и это не убедит вас посмотреть «Рождественские хроники», то знайте, что продюсировал их Крис Коламбус – режиссер, подаривший миру дилогию «Один дома» , первые два фильма о Гарри Поттере и «Миссис Даутфайр» . Он же, к слову, снял и сиквел «Рождественских хроник».

Все события разворачиваются вокруг детей семейства Пирсов: старший Тедди потерял свой праздничный настрой после смерти отца и связался с дурной компанией, но его младшая сестра Кейт не теряет духа Рождества. Однажды, просматривая старые семейные видеозаписи, Кейт замечает чью-то руку – она уверена, что это Санта. Тогда дети вместе решают поймать старика за работой. Увы, их затея заканчивается плачевно: сани Клауса сломаны, олени разбежались, а подарки потеряны. Тогда Кейт и Тедди берутся помочь Санте все исправить и спасти Рождество.

Рождественские хроники

Джек Уайтхолл: Рождество с отцом (2019)

Это, пожалуй, самый неожиданный пункт в нашем списке – что-то среднее между стендапом и разговорным шоу. Библиотека Netflix вообще довольно богата на выступления комиков: Рики Джервэйса , Кевина Харта , Бо Бёрнема. Британский комик Джек Уайтхолл тоже периодически делает спешелы для стриминга, среди которых было и «Рождество с отцом».

На протяжении часа Уайтхолл-младший общается со своим консервативным отцом Майклом о том, как их семья справляла Рождество последние 30 лет: они пересматривают семейные видео, вспоминают глупые шутки Майкла за праздничным столом, пока Джек пытается просвещать отца на тему гендерных норм и веганства. На самом деле это смотрится как соревнование отца и сына в том, кто кого остроумнее подколет, а заодно и вызовет больший восторг у публики.

Джек Уайтхолл: Рождество с отцом

Что случилось в Рождество (2020)

Этот микросериал – в нем всего-то 3 серии – из Германии словно сделали для тех, кому пестрота и кукольность большинства рождественского и новогоднего контента уже надоела. В этом смысле «Что случилось в Рождество» – максимально реалистичный и приземленный, без «уродливых» свитеров и запредельной сентиментальности, граничащей с приторностью. Это сериал из разряда «такое могло бы произойти с каждым», хотя нечто волшебное в нем все-таки происходит, пусть и не в буквальном смысле.

Когда-то Бастиан покинул свой родной городок и отправился в Берлин строить музыкальную карьеру. Тем не менее прошло несколько лет, а он все еще вынужден работать в кол-центре, выступать в качестве уличного музыканта, да и девушка его бросила. Но скоро его любимый праздник Рождество, который он проведет в родительском доме. Все бы ничего, вот только сюда же приезжает брат Бастиана – куда более успешный и с недавних пор встречающийся с его бывшей, которую он привозит с собой…

Что случилось в Рождество

«Об ужасах современного дейтинга в канун Рождества» – примерно так в двух словах можно описать «Неуловимый аромат любви». Эта история про условного «неудачника», пытающегося заполучить условную «красотку», настолько идет по шаблону, что в целом у вас есть шансы угадать каждое следующее событие. По правде сказать, фильм этот больше подходит для создания шума на фоне, пока занимаешься подготовкой к праздникам: упаковываешь подарки, наряжаешь елку или готовишь глинтвейн. Но это и не плохо – в конце концов, он может скрасить вам выполнение монотонных предновогодних дел.

Натали живет в Лос-Анджелесе, где существование ей обеспечивают бесконечные отвратительные свидания, на которые она ходит с парнями из приложения для дейтинга, – про них она пишет свою колонку «Вечная подружка невесты». Читатели в восторге, но сама Натали в отчаянии и уже готова навеки отказаться от дейтинговых алгоритмов. Но тут ей подворачивается отличный парень – вот только живет он на другом конце страны. Тогда Натали решает сделать ему сюрприз на Рождество, появившись у него на пороге, однако он оказывается совсем не таким, как она себе представляла.

Неуловимый аромат любви

Кто не любит рождественские спешлы сериалов? По качеству они часто оказываются лучше многих стандартных серий – такими, например, были «Эпизод с рождественским броненосцем» в «Друзьях» или «Дух Рождества» в «Теде Лассо» . А теперь представим, что весь сериал – это один большой спешел, – и получим «Дэша и Лили». Эта праздничная комедия в духе фильмов Вуди Аллена способна обаять даже самого законченного циника.

После того как с Дэшем рассталась его девушка в канун Рождества, он возненавидел все, что связано с этим праздником. Поэтому теперь он бродит по Нью-Йорку с кислой миной, презирая всех встречающихся ему влюбленных. Заглянув в любимый книжный магазин, Дэш обнаруживает на одной из полок записную книжку, в которой ее владелица сочинила несколько испытаний для любого, кто пожелает их пройти: разгадать загадку, выступить на публику экспромтом или украсть колпак Санты на спор. Дэш и затеявшая эту игру Лили начинают передавать друг другу записную книжку, не встречаясь, и заинтригованный парень следует всем указаниям из блокнота в надежде однажды встретить свою загадочную подругу по переписке.

Дэш и Лили

Рождественские дни (2019)

Еще один абсолютно нетипичный праздничный сериал в нашем списке – кстати, тоже крошечный. Испанские «Рождественские дни» – это жгучая семейная драма, для которой главный декабрьский праздник – всего лишь бэкграунд. Большая часть хронометража вызовет скорее тревогу, чем волнующее ожидание Рождества или Нового года. Но этим сериал и любопытен: на фоне однотипных приторных историй он выгодно выделяется, хотя также имеет по-своему счастливый конец. Так что если есть желание поэкспериментировать, стоит однозначно выбрать «Рождественские дни».

Каждая из трех серий повествует о жизни четырех сестер в канун Рождества в три разные периода – в детстве, средних годах и старости. В первое из показанных семейных торжеств у героев по воле случая появляется чудовищный секрет, который четырем сестрам предстоит пронести сквозь всю жизнь. Он неизбежно повлияет на их отношения друг с другом, с остальными членами семьи и с их возлюбленными, пока в последнее Рождество их общая тайна не будет раскрыта.

Рождественские дни

Самое интересное мы оставили напоследок. Если вы еще ежегодно не пересматриваете «Клауса» в преддверии зимних праздников, то вы многое теряете. Да, этой испанской анимации всего лишь три года, но даже после одного просмотра становится ясно, что «Клаусу» место среди классики вроде фильмов «Один дома» или «Гринч: Похититель Рождества» . По сути, сюжет фильма призван объяснить существование Санты с рациональной точки зрения, но не стоит думать, что «Клаус» лишен всякого волшебства. Просто в этом мультфильме волшебство – это не летающие сани, эльфы и старик, живущий на отшибе, а чувства, способные толкать людей на грандиозные поступки.

Все начинается с одного заигравшегося баловня судьбы по имени Джеспер, которого отец – большая шишка в почтовом бизнесе – отправляет в несусветную даль в качестве обычного почтальона на перевоспитание. Его задача – за год возродить там отделение и организовать отправку 6 тысяч писем. Только вот город находится в разрухе, его жители нелюдимы, да и вообще давно разделились на два враждующих клана. Однажды Джеспер знакомится с мистером Клаусом – отшельником, некогда делавшим детские игрушки. Тогда юноша придумывает схему: дети будут писать Клаусу письма с просьбами о подарках, а сам Джеспер таким образом будет приближаться к своей цели. Однако этот план кардинальным образом меняет город, его жителей, Джеспера и Клауса и преображает их. Тем не менее кучка местных ретроградов не собирается мириться с новым уклада жизни городка.

Клаус

Фильмы, на которых мы выросли (1 сезон, 2 эпизод; 3 сезон, 7 эпизод) (2019)

Как Тим Бертон превратился из диснеевского аутсайдера в одного из авторов классической кукольной анимации «Кошмар перед Рождеством» ? Почему существовала вероятность того, что фильм «Один дома» никогда не снимут? На эти и многие другие вопросы о новогодней киноклассике отвечает документальный сериал «Фильмы, на которых мы выросли». Даже если вы не любитель документалок, этот проект от Netflix вас наверняка заинтересует, потому что даже знатокам традиционных праздничных фильмов может рассказать о них что-то новое. Но его можно смотреть и в отрыве от грядущих праздников: тут есть серии, посвященные и классическим хоррорам, и главному сай-фаю всех времен и народов – «Назад в будущее» .