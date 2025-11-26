Главные премьеры декабря: что смотреть в кинотеатрах

4 декабря

Измученный битвами охотник на дьяволов Дэндзи находит утешение в нежной Резе. Однако счастье рушится, когда выясвается, что его возлюбленная — смертельно опасный Дьявол-Бомба. Теперь Дэндзи предстоит ужасный выбор между чувствами к ней и инстинктом выживания.

Полнометражное продолжение аниме-сериала, ставшего хитом во всем мире. История сохранила мрачный тон, а визуальный ряд стал еще насыщеннее, чем прежде. Поклонники оригинала вряд ли останутся разочарованными.

6 декабря

Появление в Зверополисе таинственной рептилии полностью нарушает привычный порядок в городе. Чтобы раскрыть это запутанное дело, напарники Джуди и Ник отправляются на операцию под прикрытием, рассредоточившись по разным районам мегаполиса.

«Зверополис 2» — долгожданный сиквел, которого зрителям пришлось ждать почти 10 лет. Первая часть успела стать современной классикой анимации и прочно вошла в мировую поп-культуру, породив немало мемов. Учитывая прошлогодний триумф второй «Головоломки», созданной той же студией Pixar, нет сомнений, что продолжение «Зверополиса» ждет успех.

13 декабря

Спустя год после ужасов в Freddy Fazbear's Pizza произошедшее стало городской легендой и даже породило тематический фестиваль. Майк и Ванесса скрывают от его младшей сестры Эбби правду об аниматрониках, но когда девочка сбегает, чтобы найти своих стальных друзей, она невольно выпускает на волю новый кошмар.

«Пять ночей с Фредди 2» — продолжение одного из самых успешных фильмов ужасов последних лет. В основе сюжета вновь лежит одноименная серия игр, ставшая культовой. Это идеальный вариант для тех, кому приглянулась первая часть.

25 декабря

События вновь переносятся на волшебную планету Пандора. Семья Джейка Салли и Нейтири, все еще оплакивающая гибель Нетейама, сталкивается с новой угрозой. Пока конфликт с людьми обостряется, им приходится противостоять враждебному племени на'ви, ведомому воинственным Варангом, что заставляет их сражаться на два фронта.

«Аватар: Пламя и пепел» — третья часть эпической кинофраншизы Джеймса Кемерона, ставшей вехой в истории мирового кино. Фильм вновь удивит публику новаторскими спецэффектами и существенно расширит киновселенную, которая станет еще масштабнее.

11 декабря

Подобно Форресту Гампу, Шурик рассказывает о своей великой любви к Нине — очаровательной студентке и комсомолке. Он поведает о невероятных и комических ситуациях, в которые они попадали. Эта искренняя и забавная история навсегда осталась в его сердце как самое яркое воспоминание.

«Невероятные приключения Шурика» — очередное творение канала ТНТ, основанное на общеизвестной советской классике. На сей раз фильм будет демонстрироваться в прокате и почти наверняка станет зрительским хитом. В его создании поучаствовали Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты, не нуждающиеся в представлении.

18 декабря

Узнав в новогоднюю ночь, что родители расстаются, девятилетний Ваня из Кирова сбегает из дома. Он отправляется в далекий Великий Устюг с одной целью — найти Деда Мороза и попросить его вернуть все как было. Так начинается его полное надежды путешествие за чудом.

В преддверии праздников на экраны по традиции вернутся «Ёлки». Как и прежде, фильм состоит из нескольких новелл, события которых развернутся в канун Нового года, а в касте задействованы отечественные суперзвезды.

25 декабря

Пока богатыри готовились к пополнению, отечеству снова потребовалась их помощь: загадочная туша грозила затмить солнце, а хитрый Колыван воспользовался моментом для нападения. Оставив семейные дела, витязи бросились навстречу опасности, чтобы дать отпор врагу и защитить княжество от любых напастей.

С наступлением зимы в кинотеатры вернется еще одна знаковая кинофраншиза — «Три богатыря». Новая часть выдержана в духе предыдущих мультфильмов серии и отлично подойдет для просмотра всей семьей.

4 декабря

Неожиданное приглашение на уикенд от малознакомого Малкольма оборачивается для Лиз кошмаром, когда хозяин пропадает, а его роскошный дом превращается в лабиринт. Теперь ей предстоит столкнуться с населяющими его ужасами и разгадать загадку этого места, иначе она навсегда останется частью его жуткой коллекции.

«Крипер» — новая режиссерская работа Осгуда Перкинса, сына Энтони Перкинса из «Психо». Благодаря вирусной популярности «Собирателя душ» постановщик вырвался из андерграунда и вошел в число главных хоррормейкеров современности. «Крипер» сохранил тягучую атмосферу его прошлых работ, а сюжет преподнесет немало сюрпризов.