Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» открыл прием заявок на IV Питчинг региональных киностартапов и питчинг микродрам

12 ноября 2025 13:51
Приглашаются участники с оригинальными идеями.

Продюсерский центр MovieStart при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявил о начале приема заявок на IV Питчинг региональных киностартапов. Это событие пройдет в ходе образовательной программы международного кинофестиваля «Дни Короткометражного кино» (Short Film Days) 2025.

До 1 декабря 2025 года разработчики инновационных технологий для киноиндустрии со всей России могут подать свои проекты для участия в одном из самых значимых событий в области кинотехнологий. Список финалистов из 5–10 наименований будет объявлен 10 декабря. Финал состоится в период с 14 по 21 декабря 2025 года в Москве. Для участия требуется зарегистрироваться на сайте https://script.moviestart.ru, заполнив анкету в разделе «Мои проекты» и прикрепив свои материалы, в том числе презентацию проекта (до 10 страниц). Затем следует подать заявку в разделе «Конкурсы».

К участию приглашаются проекты по четырем основным направлениям: программные решения в области производства контента и медиапотребления, новое оборудование для киноиндустрии, а также иные технологии для кинематографа. Приоритет отдается проектам с применением технологий ИИ, машинного обучения и компьютерного зрения, а также решениям для оптимизации и автоматизации всех процессов кинопроизводства.

Вместе с тем продюсерский центр MovieStart при содействии компании «Лайм Эйч Ди» анонсировал прием заявок на питчинг микродрам, который состоится 14 декабря 2025 года. Микродрама — короткий вертикальный сериал, снятый специально под формат экрана смартфона (9:16). В рамках Питчинга микродрам рассматриваются проекты, имеющие сценарий не менее 5 серий, синопсис сезона и презентацию. Приоритет при отборе дается проектам с отснятыми 5–10 сериями. Хронометраж одной серии — до 3 минут. Прием заявок завершится 5 декабря. Для участия в Питчинге необходимо подать заявку на сайте https://script.moviestart.ru/competition/single/163.

Виктория Аморина
