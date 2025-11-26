«Русская Медиагруппа» научит журналистике антропоморфного робота

Радио DFM, входящее в медиахолдинг «Русская Медиагруппа», а также редакция «Молодежи Москвы» при содействии компании «Неропродакшн» анонсировали научный эксперимент, цель которого — обучение робота-журналиста. Проект получил название «Ник: робот-первооткрыватель».

Ник — антропоморфный робот, работающий на базе искусственного интеллекта. Он обладает системами распознавания речи, компьютерным зрением и синтезом голоса. Благодаря этому Ник будет способен коммуницировать с людьми, анализировать обстановку и записывать репортажи. Робот будет разгуливать по Москве, посещая разные публичные места и проверять городские сервисы, среди которых метро и каршеринг. Свои выводы Ник будет излагать в формате видеорепортажей. Публика же получит возможность увидеть, как робот собирает информацию, а также разбирается в эмоциях, контексте и городской обстановке. Кроме того, Ник будет взаимодействовать с окружающими людьми.

Этим проектом «Русская Медиагруппа» стремится продемонстрировать, что ИИ может раздвинуть границы журналистики, став новым методом познания города. На основе полученных сведений Ник будет генерировать интерактивный контент и анализировать городскую среду, дополняя человека в тех аспектах, где необходимы скорость, точность и технологичность.