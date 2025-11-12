Этот триллер нулевых Тарантино считает настоящим шедевром кино: а россияне его ругают за «унылую концовку»

Когда Квентин Тарантино в 2024 году составлял свой личный топ-20 фильмов, вышедших после «Бешеных псов», поклонники ожидали увидеть там привычных фаворитов режиссера – старые боевики и прочий артхаус. Но место среди избранных внезапно занял триллер М. Найта Шьямалана «Неуязвимый» – мрачный боевик о человеке, который не знал, что он супергерой.

Сам Тарантино назвал ее «лучшей ролью Брюса Уиллиса за всю карьеру, даже круче, чем в “Криминальном чтиве”», но обычные зрители с ним явно не согласны.

Тихий супергерой

Шьямалан снял фильм, будто намеренно отвернувшись от комиксных штампов. Здесь нет костюмов, взрывов и пафосных монологов – вместо них усталый мужчина средних лет, который каждый день пробирается через турникет в жизнь, где нет смысла.

Дэвид Данн – охранник, муж, отец, человек, уставший от всего. И только железнодорожная катастрофа, где он единственный выживает, заставляет задуматься: может, дело не в удаче?

Шедевр по-тарантиновски

Тарантино называет «Неуязвимого» блестящим пересказом мифа о Супермене – только без плаща и крепких подбородков.

«Что если Супермен живет на Земле, но не знает, что он Супермен?» – эта идея, по словам режиссера, могла бы стать идеальной рекламной фразой фильма.

Шьямалан не делает из героя мессию, он превращает его в человека, который ищет смысл своего выживания, как любой смертный.

Мнения зрителей разделились

На «Кинопоиске» у фильма 7,1 балла – не провал, но и не восторг. Если смотреть на свежие отзывы, то «удивительно глубокий» соседствует с «скучный и затянутый».

Многим не хватает привычной динамики и катарсиса. Шьямалан медлит, строит повествование на молчании, полутонах и едва ощутимом саспенсе. А финальный твист, сделавший бы честь любому нуару, часть зрителей называет «унылым».

Тарантино считает, что зрители просто не были готовы. «Неуязвимый» вышел слишком рано – в эпоху, когда супергерои должны были спасать Нью-Йорк, а не себя. Сегодня же, когда герои устали быть героями, фильм Шьямалана смотрится почти пророчески.

