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Постер фильма Соломон и Гейнор
6.8
Киноафиша Фильмы Соломон и Гейнор
6.8

Соломон и Гейнор

, 1999
Solomon and Gaenor
Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Соломон и Гейнор
6.8

О фильме

Сентиментальная лента о любви еврейского коммивояжера и уэльсской девушки. У уэльсцев свое местное вероисповедание. Сплоченная секта, они не любят еврейских торговцев даже не ха то, что они евреи, а за то, что они из Англии, называют их англичанами, не особо разбираясь в тонкостях. Соломон торгует тканями. Гаенор – дочь покупателя. В любовь с первого взгляда, конечно, верится мало. Чего, однако, не бывает с темпераментными еврейскими юношами, чьи здоровые натуры не вмещаются в регламентированный мир семейных молитв.

В ролях

Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Соломон Левински
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Crad Rees
Морин Липман
Rezl
Джулиан Льюис Джонс
Джулиан Льюис Джонс
Ниа Робертс
Gaenor Rees
Сью Джонс-Дэвис
Gwen
Уильям Томас
Idris Rees
Дэвид Хорович
Isaac
Бетан Эллис Оуэн
Bronwen
Adam Jenkins
Thomas
Сирил Шэпс
Ephraim
Режиссер Пол Мориссон
Сценарист Пол Мориссон
Композитор Илона Секаш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 30 апреля 1999
Дата выхода
30 апреля 1999 Великобритания 15
25 августа 2000 США R
Сборы в мире $165 485
Производство APT Films, APT Productions, Arts Council of England
Другие названия
Solomon and Gaenor, Solomon & Gaenor, Solomon i Gaenor, Solomon a Gaenor, Solomon és Gaenor, Solomon y Gaenor, Соломон и Гейнор, Соломон и Генор, 悲怜大地的情人, Solomon es Gaenor

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 11 августа 2023

Отзывы о фильме

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