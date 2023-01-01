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Соломон и Гейнор Соломон и Гейнор
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Solomon and Gaenor

Соломон и Гейнор, 1999

1999 / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Сентиментальная лента о любви еврейского коммивояжера и уэльсской девушки. У уэльсцев свое местное вероисповедание. Сплоченная секта, они не любят еврейских торговцев даже не ха то, что они евреи, а за то, что они из Англии, называют их англичанами, не особо разбираясь в тонкостях. Соломон торгует тканями. Гаенор – дочь покупателя. В любовь с первого взгляда, конечно, верится мало. Чего, однако, не бывает с темпераментными еврейскими юношами, чьи здоровые натуры не вмещаются в регламентированный мир семейных молитв.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1999
Возраст 18+
Режиссер
Пол Мориссон
В ролях
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Морин Липман
Джулиан Льюис Джонс
Ниа Робертс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соломон и Гейнор 2 постера
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