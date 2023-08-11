Соломон и Гейнор, 1999

Сентиментальная лента о любви еврейского коммивояжера и уэльсской девушки. У уэльсцев свое местное вероисповедание. Сплоченная секта, они не любят еврейских торговцев даже не ха то, что они евреи, а за то, что они из Англии, называют их англичанами, не особо разбираясь в тонкостях. Соломон торгует тканями. Гаенор – дочь покупателя. В любовь с первого взгляда, конечно, верится мало. Чего, однако, не бывает с темпераментными еврейскими юношами, чьи здоровые натуры не вмещаются в регламентированный мир семейных молитв.