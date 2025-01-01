Жители маленькой тибетской деревушки добывают соль и отвозят ее, через заснеженные горы в «Страну Зерна». Старый вождь, потерявший сына во время последнего перехода, не желает уступать первенство новому лидеру. Суровая природа и такие же нравы. Величественные горы молчаливо следят за двумя караванами. Молодые мужчины с дерзким молодым вожаком, отправляются в путь, не дождавшись благоприятного дня, предсказанного гаданием. Старики, под предводительством седого вождя выступают в «назначенный богами день». Яркий фильм, снятый в Гималаях, очень живо передает атмосферу напряженного перехода через горы, усталость и страхи людей. Узкая тропинка вьется среди скалистых лабиринтов. Камни, вырываясь из-под копыт косматых яков, осыпаются в бездонное ущелье. Приближается зима, время холодов и снежных бурь...