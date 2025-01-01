Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда

«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны

Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон

«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте

Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины