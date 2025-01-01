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Киноафиша Фильмы Гималаи

Гималаи

Himalaya 18+
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О фильме

Жители маленькой тибетской деревушки добывают соль и отвозят ее, через заснеженные горы в «Страну Зерна». Старый вождь, потерявший сына во время последнего перехода, не желает уступать первенство новому лидеру. Суровая природа и такие же нравы. Величественные горы молчаливо следят за двумя караванами. Молодые мужчины с дерзким молодым вожаком, отправляются в путь, не дождавшись благоприятного дня, предсказанного гаданием. Старики, под предводительством седого вождя выступают в «назначенный богами день». Яркий фильм, снятый в Гималаях, очень живо передает атмосферу напряженного перехода через горы, усталость и страхи людей. Узкая тропинка вьется среди скалистых лабиринтов. Камни, вырываясь из-под копыт косматых яков, осыпаются в бездонное ущелье. Приближается зима, время холодов и снежных бурь...

Страна Франция / Непал / Швейцария
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1999
Сборы в мире $21 069 306
Производство Galatée Films, France 2 Cinéma, Les Productions de la Guéville
Другие названия
Himalaya - l'enfance d'un chef, Himalaya, Caravan, Himalaia, Himaláj - Karavana, Himalaja, Himalája - Az élet sója, Himalaji, Himalaya - Die Kindheit eines Karawanenführers, Himalaya - L'infanzia di un capo, Himalaya - La infancia de un jefe, Himalaya : L'Enfance d'un chef, Himalaya-Bir şefin çocukluğu, Himalaya, l'enfance d'un chef, Himalaya: The Making of a Leader, Imalaia, Imalaia - I paidiki ilikia enos arhigou, Ιμαλάια, Гималаи, Гімалаї, Хималая, детството на един вожд, キャラバン, 喜馬拉雅
В ролях
Тилен Лондуп
Гургон Кяп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
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