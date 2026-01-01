Лассе Халльстрем

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Лассе Халльстрём – Биография

Лассе Халльстрём – Фильмы

Режиссер Лассе Халльстрём

Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов

Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Лассе Халльстрём – Биография

Шведский кинорежиссер, сценарист, оператор и монтажер Ларс Свен (Лассе) Халльстрём родился 2 июня 1946 года в Стокгольме, Швеция. Отец – дантист и кинолюбитель, мать – писательница. Дед по материнской линии был министром финансов Швеции. От отца Лассе перенял любовь в кинематографу: они вместе снимали семейные видео на 8-миллиметровую плёнку.

Лассе посещал музыкальную школу в Стокгольме. В 1973 году состоялся его режиссерский дебют: Халльстрём поставил комедию для шведского телевидения.

Лассе Халльстрём – Фильмы

Мировой успех режиссеру принесла картина “Моя собачья жизнь” (1985). Лента рассказывает о болезненном мальчике, которого дядя забирает из города в деревню: мальчонка растет среди странных, но чутких жителей. Фильм был удостоен премии “Золотой глобус”, а также получил две номинации на “Оскар”. После такого успеха режиссер стал работать на американский кинорынок.

Первым американским фильмом Халльстрёма стала драма “Что гложет Гилберта Грейпа” (1993) с Джонни Деппом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Это история о молодом парне, который не может осуществить свою мечту из-за ответственности перед семьей.

Картина “Правила виноделов” (1999) принесла режиссеру номинацию на “Оскар”. Экранизация романа Джона Ирвинга получила две награды: за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Майкл Кейн).

Сказочная мелодрама “Шоколад” (2000) с Жюльет Бинош и Джонни Деппом в главных ролях также получила несколько номинаций на “Оскар”. По сюжету в маленький французский городок приезжает молодая женщина, которая варит шоколад и угадывает желания своих посетителей. Для полного счастья осталось найти человека, который сможет прочесть ее желания.

В 2009 году снял мелодраму “Хатико: самый верный друг”. В основу фильма легла реальная история о собаке, которая на протяжении девяти лет каждый день приходила на вокзал ждать умершего хозяина. Главную роль сыграл Ричард Гир.

В 2018 году в прокат вышла фэнтезийная приключенческая семейная лента “Щелкунчик и четыре королевства”, основанная на сказке Гофмана “Щелкунчик и Мышиный король”. Масштабный проект собрал целую плеяду звезд: в фильме снялись Маккензи Фой, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фримен, Сергей Полунин.

Режиссер Лассе Халльстрём

Работы Халльстрёма отличает нежная и деликатная подача материала. Кроме того, режиссер прекрасно работает с актерами-детьми.

Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов

Халльстрём снял практически все клипы на песни шведской группы ABBA: среди них “Waterloo”, “Mamma Mia”, “Money, Money, Money” и другие.

Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Режиссер был дважды женат. Первой супругой Халльстрёма стала актриса и медиа-персона Малу. В браке родился сын Йохан. В 1981 году супруги развелись. В 1994 году Лассе женился на шведской актрисе Лене Олин. Лена родила дочь Тору.