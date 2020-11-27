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Лассе Халльстрем

Lasse Hallström
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем Lasse Hallström
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Дата рождения
2 июня 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Лассе Халльстрема

Содержание:

Лассе Халльстрём – Биография
Лассе Халльстрём – Фильмы
Режиссер Лассе Халльстрём
Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов
Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Лассе Халльстрём – Биография

Шведский кинорежиссер, сценарист, оператор и монтажер Ларс Свен (Лассе) Халльстрём родился 2 июня 1946 года в Стокгольме, Швеция. Отец – дантист и кинолюбитель, мать – писательница. Дед по материнской линии был министром финансов Швеции. От отца Лассе перенял любовь в кинематографу: они вместе снимали семейные видео на 8-миллиметровую плёнку.

Лассе посещал музыкальную школу в Стокгольме. В 1973 году состоялся его режиссерский дебют: Халльстрём поставил комедию для шведского телевидения.

Лассе Халльстрём – Фильмы

Мировой успех режиссеру принесла картина “Моя собачья жизнь” (1985). Лента рассказывает о болезненном мальчике, которого дядя забирает из города в деревню: мальчонка растет среди странных, но чутких жителей. Фильм был удостоен премии “Золотой глобус”, а также получил две номинации на “Оскар”. После такого успеха режиссер стал работать на американский кинорынок.

Первым американским фильмом Халльстрёма стала драма “Что гложет Гилберта Грейпа” (1993) с Джонни Деппом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Это история о молодом парне, который не может осуществить свою мечту из-за ответственности перед семьей.

Картина “Правила виноделов” (1999) принесла режиссеру номинацию на “Оскар”. Экранизация романа Джона Ирвинга получила две награды: за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Майкл Кейн).

Сказочная мелодрама “Шоколад” (2000) с Жюльет Бинош и Джонни Деппом в главных ролях также получила несколько номинаций на “Оскар”. По сюжету в маленький французский городок приезжает молодая женщина, которая варит шоколад и угадывает желания своих посетителей. Для полного счастья осталось найти человека, который сможет прочесть ее желания.

В 2009 году снял мелодраму “Хатико: самый верный друг”. В основу фильма легла реальная история о собаке, которая на протяжении девяти лет каждый день приходила на вокзал ждать умершего хозяина. Главную роль сыграл Ричард Гир.

В 2018 году в прокат вышла фэнтезийная приключенческая семейная лента “Щелкунчик и четыре королевства”, основанная на сказке Гофмана “Щелкунчик и Мышиный король”. Масштабный проект собрал целую плеяду звезд: в фильме снялись Маккензи Фой, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фримен, Сергей Полунин.

Режиссер Лассе Халльстрём

Работы Халльстрёма отличает нежная и деликатная подача материала. Кроме того, режиссер прекрасно работает с актерами-детьми.

Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов

Халльстрём снял практически все клипы на песни шведской группы ABBA: среди них “Waterloo”, “Mamma Mia”, “Money, Money, Money” и другие.

Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Режиссер был дважды женат. Первой супругой Халльстрёма стала актриса и медиа-персона Малу. В браке родился сын Йохан. В 1981 году супруги развелись. В 1994 году Лассе женился на шведской актрисе Лене Олин. Лена родила дочь Тору.

Интересные факты о Лассе Халльстреме

- Свой первый короткометражный фильм Лассе снял в 10 лет.

- Халльстрём живет в двух странах: Швеции и США.

- Лассе Халльстрём – веган.

Фильмография Лассе Халльстрема
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.0
Собачья жизнь
Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.0
Пряности и страсти
Пряности и страсти
комедия, драма 2014, США
7.0
Тихая гавань
Тихая гавань
мелодрама 2013, США
7.0
Рыба моей мечты
Рыба моей мечты
драма 2012, Великобритания
6.0
Гипнотизер
Гипнотизер
драма, криминал, триллер 2012, Швеция
5.0
Хатико: самый верный друг
Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.0
Дорогой Джон
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.0
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