Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лассе Халльстрем 8 фотографий
Лассе Халльстрем Lasse Hallström
Киноафиша Персоны Лассе Халльстрем

Лассе Халльстрем

Lasse Hallström

Дата рождения
2 июня 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
приход Святого Иоанна, Швеция

Биография Лассе Халльстрема

Содержание:

Лассе Халльстрём – Биография
Лассе Халльстрём – Фильмы
Режиссер Лассе Халльстрём
Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов
Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Лассе Халльстрём – Биография

Шведский кинорежиссер, сценарист, оператор и монтажер Ларс Свен (Лассе) Халльстрём родился 2 июня 1946 года в Стокгольме, Швеция. Отец – дантист и кинолюбитель, мать – писательница. Дед по материнской линии был министром финансов Швеции. От отца Лассе перенял любовь в кинематографу: они вместе снимали семейные видео на 8-миллиметровую плёнку.

Лассе посещал музыкальную школу в Стокгольме. В 1973 году состоялся его режиссерский дебют: Халльстрём поставил комедию для шведского телевидения.

Лассе Халльстрём – Фильмы

Мировой успех режиссеру принесла картина “Моя собачья жизнь” (1985). Лента рассказывает о болезненном мальчике, которого дядя забирает из города в деревню: мальчонка растет среди странных, но чутких жителей. Фильм был удостоен премии “Золотой глобус”, а также получил две номинации на “Оскар”. После такого успеха режиссер стал работать на американский кинорынок.

Первым американским фильмом Халльстрёма стала драма “Что гложет Гилберта Грейпа” (1993) с Джонни Деппом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Это история о молодом парне, который не может осуществить свою мечту из-за ответственности перед семьей.

Картина “Правила виноделов” (1999) принесла режиссеру номинацию на “Оскар”. Экранизация романа Джона Ирвинга получила две награды: за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Майкл Кейн).

Сказочная мелодрама “Шоколад” (2000) с Жюльет Бинош и Джонни Деппом в главных ролях также получила несколько номинаций на “Оскар”. По сюжету в маленький французский городок приезжает молодая женщина, которая варит шоколад и угадывает желания своих посетителей. Для полного счастья осталось найти человека, который сможет прочесть ее желания.

В 2009 году снял мелодраму “Хатико: самый верный друг”. В основу фильма легла реальная история о собаке, которая на протяжении девяти лет каждый день приходила на вокзал ждать умершего хозяина. Главную роль сыграл Ричард Гир.

В 2018 году в прокат вышла фэнтезийная приключенческая семейная лента “Щелкунчик и четыре королевства”, основанная на сказке Гофмана “Щелкунчик и Мышиный король”. Масштабный проект собрал целую плеяду звезд: в фильме снялись Маккензи Фой, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фримен, Сергей Полунин.

Режиссер Лассе Халльстрём

Работы Халльстрёма отличает нежная и деликатная подача материала. Кроме того, режиссер прекрасно работает с актерами-детьми.

Что создавал Лассе Халльстрём кроме фильмов

Халльстрём снял практически все клипы на песни шведской группы ABBA: среди них “Waterloo”, “Mamma Mia”, “Money, Money, Money” и другие.

Лассе Халльстрём – Личная жизнь

Режиссер был дважды женат. Первой супругой Халльстрёма стала актриса и медиа-персона Малу. В браке родился сын Йохан. В 1981 году супруги развелись. В 1994 году Лассе женился на шведской актрисе Лене Олин. Лена родила дочь Тору.

Популярные фильмы

Хатико: самый верный друг 8.5
Хатико: самый верный друг (2009)
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов (1999)
Собачья жизнь 7.8
Собачья жизнь (2017)

Фильмография Лассе Халльстрема

Карта, которая ведёт к тебе 6.3
Карта, которая ведёт к тебе The Map That Leads to You
драма, мелодрама 2025, США / Испания / Португалия
Мгла 5.9
Мгла
драма, криминал, мистика 2024, Исландия/США
Хильма 6
Хильма Hilma
биография, драма 2022, Швеция
Щелкунчик и четыре королевства 6.4
Щелкунчик и четыре королевства The Nutcracker and the Four Realms
фэнтези, семейный 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Собачья жизнь 7.8
Собачья жизнь A Dog's Purpose
драма, комедия 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пряности и страсти 7.2
Пряности и страсти The Hundred-Foot Journey
комедия, драма 2014, США
Смотреть трейлер
Тихая гавань 7.1
Тихая гавань Safe Haven
мелодрама 2013, США
Смотреть трейлер
Рыба моей мечты 6.6
Рыба моей мечты Salmon Fishing in the Yemen
драма 2012, Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Лассе Халльстреме
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий
Страх и ненависть Эмбер Херд: Как неудачный брак разрушил карьеру Джонни Деппа
Страх и ненависть Эмбер Херд: Как неудачный брак разрушил карьеру Джонни Деппа
От «Белого Бима» до «Хатико»: названы любимые фильмы россиян про собак
От «Белого Бима» до «Хатико»: названы любимые фильмы россиян про собак

Интересные факты о Лассе Халльстреме

- Свой первый короткометражный фильм Лассе снял в 10 лет.

- Халльстрём живет в двух странах: Швеции и США.

- Лассе Халльстрём – веган.

Фотографии Лассе Халльстрема

Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше