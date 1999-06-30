Южный Парк: больше, длиннее и без купюр, 1999

В кинопрокат городка Южный Парк выходит художественный фильм для взрослых “Пламенные жопы”, с канадскими суперзвездами Терренсом и Филлипом в главных ролях. Четверка друзей-младшеклассников хитростью проникает на сеанс, узнает чудовищные ругательства и начинает нести их в массы. Возмущенное правительство США арестовывает Терренса и Филлипа, намереваясь казнить их на электрическом стуле. В это же время Саддам Хуссейн и его друг Сатана готовятся напасть на планету прямо из ада...
В кинопрокате города Южный Парк появляется художественный фильм для взрослых "Пламенеющие жопы". Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы сортирного толка - Терренс и Филлип. По окончании просмотра дети "несут культуру в массы" - кроют всё и вся на свете так, что Квентин Тарантино удавился бы от зависти.
Правительство США, возмущённое аморальностью канадской кинопродукции, берет Терренса и Филлипа под арест и намерено казнить их на электрическом стуле. А в это время пребывающий в глубинах Ада Саддам Хуссейн вместе со своим дружком Сатаной готовятся выйти на поверхность и захватить Землю на всегда.