Южный Парк: больше, длиннее и без купюр, 1999

В кинопрокате города Южный Парк появляется художественный фильм для взрослых "Пламенеющие жопы". Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы сортирного толка - Терренс и Филлип. По окончании просмотра дети "несут культуру в массы" - кроют всё и вся на свете так, что Квентин Тарантино удавился бы от зависти.

Правительство США, возмущённое аморальностью канадской кинопродукции, берет Терренса и Филлипа под арест и намерено казнить их на электрическом стуле. А в это время пребывающий в глубинах Ада Саддам Хуссейн вместе со своим дружком Сатаной готовятся выйти на поверхность и захватить Землю на всегда.