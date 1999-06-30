Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
Киноафиша Фильмы Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
South Park: Bigger, Longer, & Uncut

Южный Парк: больше, длиннее и без купюр, 1999

1999 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В кинопрокат городка Южный Парк выходит художественный фильм для взрослых “Пламенные жопы”, с канадскими суперзвездами Терренсом и Филлипом в главных ролях. Четверка друзей-младшеклассников хитростью проникает на сеанс, узнает чудовищные ругательства и начинает нести их в массы. Возмущенное правительство США арестовывает Терренса и Филлипа, намереваясь казнить их на электрическом стуле. В это же время Саддам Хуссейн и его друг Сатана готовятся напасть на планету прямо из ада...

  • Мультфильм попал в Книгу рекордов Гиннеса как анимационный фильм, содержащий больше всего ненормативной лексики. 
  • Трей Паркер заявил, что является поклонником мюзикла “Отверженные”, а песня “La Resistance” основана на песне “One Day More” из “Отверженных”. 
  • В титрах Саддам Хусейн и Сатана указаны как играющие самих себя.
  • Этот фильм был самым кассовым анимационным фильмом с рейтингом R, пока “Полный расколбас” не обошел его семнадцать лет спустя.
  • Песня "Blame Canada" была номинирована на премию “Оскар”, но проиграла композиции “You Be In My Heart” из фильма “Тарзан” в исполнении Фила Коллинза. В отместку Коллинза высмеяли в четвертом сезоне “Южного парка”. 
  • Первоначально Трея Паркера и Мэтта Стоуна спросили, могут ли они снять фильм с рейтингом PG-13. Они сказали нет и не соглашались работать, пока студия не смирилась с тем, что конечному продукту будет присвоен рейтинг R.

В кинопрокате города Южный Парк появляется художественный фильм для взрослых "Пламенеющие жопы". Стэн, Кайл, Кенни и Картман хитростью проникают на просмотр и знакомятся с чудовищными ругательствами, которые изрыгают знатные канадские юмористы сортирного толка - Терренс и Филлип. По окончании просмотра дети "несут культуру в массы" - кроют всё и вся на свете так, что Квентин Тарантино удавился бы от зависти.

Правительство США, возмущённое аморальностью канадской кинопродукции, берет Терренса и Филлипа под арест и намерено казнить их на электрическом стуле. А в это время пребывающий в глубинах Ада Саддам Хуссейн вместе со своим дружком Сатаной готовятся выйти на поверхность и захватить Землю на всегда.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1999
Премьера в России 30 июня 1999
Премьера в мире 30 июня 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $21 000 000
Режиссер
Трей Паркер
Трей Паркер
В ролях
Трей Паркер
Трей Паркер
Мэтт Стоун
Мэтт Стоун
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Брент Спинер
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
Симпсоны в кино
Симпсоны в кино (2007)
7.4
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку (1996)
7.3333335
Придурки (Чудаки 2)
Придурки (Чудаки 2) (2006)
6.9375
Выбор судьбы
Выбор судьбы (2006)
8
Чудаки
Чудаки (2002)
6.1666665
Остин Пауэрс: Голдмембер
Остин Пауэрс: Голдмембер (2002)
6.9473686
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил (1999)
8.9
Бейскетбол
Бейскетбол (1998)
6.5
Отряд Америка: Всемирная полиция
Отряд Америка: Всемирная полиция (1998)
5.7
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба (1997)
7.714286
Мир Уэйна
Мир Уэйна (1992)
7
Безумный спецназ
Безумный спецназ (2009)
5.6181817
Постер мультфильма Южный Парк: больше, длиннее и без купюр 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше