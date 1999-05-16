Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999

Лиам Нисон так хотел сняться в фильме, что подписал контракт, не прочитав сценарий.

Во время съемок Юэн МакГрегор издавал звуки светового меча во время сражений. Джордж Лукас объяснял ему, что звуковые эффекты будут добавлены специалистами по спецэффектам позже. Юэн объяснил: “Я увлекся”.

Декорации были построены только до уровня макушек актеров, а все остальное заполняли компьютерной графикой. Лиам Нисон оказался выше остальных и обошелся съемочной группе в дополнительные 150 тысяч долларов.

После того, как завершаются титры фильма, можно услышать звуковой эффект дыхания Дарта Вейдера.

Коммуникатор Квай-Гон Джинна — это переделанная бритва “Gillette Sensor Excel” для женщин.

Согласно канону “Звездных войн”, коса Оби-Вана — это традиция джедаев, общая для всех учеников-падаванов. Когда Учитель чувствует, что падаван достиг надлежащей зрелости, он устраивает для него ряд испытаний, при успешном завершении которых коса перерезается световым мечом учителя, показывая, что ученик теперь является рыцарем-джедаем.

Полностью одетые и загримированные Натали Портман и Кира Найтли были так похожи друг на друга, что даже мать Найтли, Шарман Макдональд, которая приходила на съемочную площадку, с трудом узнавала свою собственную дочь.

Юэн МакГрегор вспоминал, что его игра в фильме состояла из “вхождений в комнаты и взглядов вверх”.

Натали Портман пропустила премьерную вечеринку в Нью-Йорке, потому что ей нужно было ехать домой, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам в средней школе.

“Студия Двадцатый век” выпустила первый трейлер со строгой инструкцией не показывать его раньше определенной даты. Когда один канадский кинотеатр случайно показал его на день раньше, его владельцы потеряли права на показ.

В течение недели после выхода первого трейлера многие кинотеатры сообщали, что до 75 процентов зрителей платят полную цену за билет, чтобы посмотреть трейлер “Звездных войн: Эпизод I”. После его показа они просто уходили с сеанса.

Родители Киры Найтли пытались убедить ее не идти на прослушивание, но двенадцатилетняя актриса все равно отправилась на него и получила роль.

Готовясь к роли, Юэн Макгрегор изучал многие фильмы с участием сэра Алека Гиннесса, который сыграл Оби-Вана Кеноби в оригинальной трилогии. Он хотел быть точным во всем, начиная с его акцента и заканчивая ритмом его слов.

Чтобы создать звуки болельщиков для сцены гонок, звукорежиссер Бен Бертт взял диктофон на игру команды по американскому футболу “San Francisco 49ers” и записал реакцию публики.