Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999

В Галактике неспокойно: правящая Галактическая Республика переживает кризис в отношениях с набирающей влияние Торговой Федерацией. Главной точкой противостояния становится небольшая планета Набу: в ответ на повышение налогов, Федерация берет планету в осаду. Разрешить спор направляются рыцарь-джедай Квай-Гон Джин и его юный падаван Оби-Ван Кеноби. Оказавшись на Набу они подвергаются нападению и понимают, что за Торговой Федерацией стоит повелитель ситхов Дарт Сидиус.Джедаям удается спасти королеву Набу Амидалу и сбежать, но на полпути их корабль ломается и они совершают вынужденную посадку на Татуине — пустынной планете на окраине Галактики, управляемой преступным картелем.
Чтобы заполучить необходимые для ремонта детали и добраться до безопасного Корусанта джедаям придется довериться мальчику по имени Энакин Скайуокер. Квай-Гон Джин чувствует в нем Силу и уверен, что Энакин — именно тот, кому суждено стать Избранным и восстановить равновесие Добра и Зла в Галактике. Помешать их планам отправляется ученик Дарта Сидиуса, темный владыка ситх Дарт Мол.
Лиам Нисон так хотел сняться в фильме, что подписал контракт, не прочитав сценарий.
Во время съемок Юэн МакГрегор издавал звуки светового меча во время сражений. Джордж Лукас объяснял ему, что звуковые эффекты будут добавлены специалистами по спецэффектам позже. Юэн объяснил: “Я увлекся”.
Декорации были построены только до уровня макушек актеров, а все остальное заполняли компьютерной графикой. Лиам Нисон оказался выше остальных и обошелся съемочной группе в дополнительные 150 тысяч долларов.
После того, как завершаются титры фильма, можно услышать звуковой эффект дыхания Дарта Вейдера.
Коммуникатор Квай-Гон Джинна — это переделанная бритва “Gillette Sensor Excel” для женщин.
Согласно канону “Звездных войн”, коса Оби-Вана — это традиция джедаев, общая для всех учеников-падаванов. Когда Учитель чувствует, что падаван достиг надлежащей зрелости, он устраивает для него ряд испытаний, при успешном завершении которых коса перерезается световым мечом учителя, показывая, что ученик теперь является рыцарем-джедаем.
Полностью одетые и загримированные Натали Портман и Кира Найтли были так похожи друг на друга, что даже мать Найтли, Шарман Макдональд, которая приходила на съемочную площадку, с трудом узнавала свою собственную дочь.
Юэн МакГрегор вспоминал, что его игра в фильме состояла из “вхождений в комнаты и взглядов вверх”.
Натали Портман пропустила премьерную вечеринку в Нью-Йорке, потому что ей нужно было ехать домой, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам в средней школе.
“Студия Двадцатый век” выпустила первый трейлер со строгой инструкцией не показывать его раньше определенной даты. Когда один канадский кинотеатр случайно показал его на день раньше, его владельцы потеряли права на показ.
В течение недели после выхода первого трейлера многие кинотеатры сообщали, что до 75 процентов зрителей платят полную цену за билет, чтобы посмотреть трейлер “Звездных войн: Эпизод I”. После его показа они просто уходили с сеанса.
Родители Киры Найтли пытались убедить ее не идти на прослушивание, но двенадцатилетняя актриса все равно отправилась на него и получила роль.
Готовясь к роли, Юэн Макгрегор изучал многие фильмы с участием сэра Алека Гиннесса, который сыграл Оби-Вана Кеноби в оригинальной трилогии. Он хотел быть точным во всем, начиная с его акцента и заканчивая ритмом его слов.
Чтобы создать звуки болельщиков для сцены гонок, звукорежиссер Бен Бертт взял диктофон на игру команды по американскому футболу “San Francisco 49ers” и записал реакцию публики.
Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Ки-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби...