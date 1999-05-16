Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Киноафиша Фильмы Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace

Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999

1999 / США
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В Галактике неспокойно: правящая Галактическая Республика переживает кризис в отношениях с набирающей влияние Торговой Федерацией. Главной точкой противостояния становится небольшая планета Набу: в ответ на повышение налогов, Федерация берет планету в осаду. Разрешить спор направляются рыцарь-джедай Квай-Гон Джин и его юный падаван Оби-Ван Кеноби. Оказавшись на Набу они подвергаются нападению и понимают, что за Торговой Федерацией стоит повелитель ситхов Дарт Сидиус.Джедаям удается спасти королеву Набу Амидалу и сбежать, но на полпути их корабль ломается и они совершают вынужденную посадку на Татуине — пустынной планете на окраине Галактики, управляемой преступным картелем.

Чтобы заполучить необходимые для ремонта детали и добраться до безопасного Корусанта джедаям придется довериться мальчику по имени Энакин Скайуокер. Квай-Гон Джин чувствует в нем Силу и уверен, что Энакин — именно тот, кому суждено стать Избранным и восстановить равновесие Добра и Зла в Галактике. Помешать их планам отправляется ученик Дарта Сидиуса, темный владыка ситх Дарт Мол.

Лиам Нисон так хотел сняться в фильме, что подписал контракт, не прочитав сценарий.

Во время съемок Юэн МакГрегор издавал звуки светового меча во время сражений. Джордж Лукас объяснял ему, что звуковые эффекты будут добавлены специалистами по спецэффектам позже. Юэн объяснил: “Я увлекся”.

Декорации были построены только до уровня макушек актеров, а все остальное заполняли компьютерной графикой. Лиам Нисон оказался выше остальных и обошелся съемочной группе в дополнительные 150 тысяч долларов.

После того, как завершаются титры фильма, можно услышать звуковой эффект дыхания Дарта Вейдера.

Коммуникатор Квай-Гон Джинна — это переделанная бритва “Gillette Sensor Excel” для женщин.

Согласно канону “Звездных войн”, коса Оби-Вана — это традиция джедаев, общая для всех учеников-падаванов. Когда Учитель чувствует, что падаван достиг надлежащей зрелости, он устраивает для него ряд испытаний, при успешном завершении которых коса перерезается световым мечом учителя, показывая, что ученик теперь является рыцарем-джедаем.

Полностью одетые и загримированные Натали Портман и Кира Найтли были так похожи друг на друга, что даже мать Найтли, Шарман Макдональд, которая приходила на съемочную площадку, с трудом узнавала свою собственную дочь.

Юэн МакГрегор вспоминал, что его игра в фильме состояла из “вхождений в комнаты и взглядов вверх”.

Натали Портман пропустила премьерную вечеринку в Нью-Йорке, потому что ей нужно было ехать домой, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам в средней школе.

“Студия Двадцатый век” выпустила первый трейлер со строгой инструкцией не показывать его раньше определенной даты. Когда один канадский кинотеатр случайно показал его на день раньше, его владельцы потеряли права на показ.

В течение недели после выхода первого трейлера многие кинотеатры сообщали, что до 75 процентов зрителей платят полную цену за билет, чтобы посмотреть трейлер “Звездных войн: Эпизод I”. После его показа они просто уходили с сеанса.

Родители Киры Найтли пытались убедить ее не идти на прослушивание, но двенадцатилетняя актриса все равно отправилась на него и получила роль.

Готовясь к роли, Юэн Макгрегор изучал многие фильмы с участием сэра Алека Гиннесса, который сыграл Оби-Вана Кеноби в оригинальной трилогии. Он хотел быть точным во всем, начиная с его акцента и заканчивая ритмом его слов.

Чтобы создать звуки болельщиков для сцены гонок, звукорежиссер Бен Бертт взял диктофон на игру команды по американскому футболу “San Francisco 49ers” и записал реакцию публики.

Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Ки-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби...

7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 29 июля 1999
Премьера в мире 16 мая 1999
Возраст 0+
Режиссер
Джордж Лукас
Джордж Лукас
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Натали Портман
Натали Портман
Джейк Ллойд
Джейк Ллойд
Ахмед Бест
Пернилла Огаст
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (2019)
6.8761063
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы (2015)
6.898876
Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную
Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную (2010)
6.8
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов (2005)
8.075472
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда (1977)
7.4
Фильм находится в подборках
Лучшие блокбастеры Лучшие блокбастеры
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фильмы про другие планеты Фильмы про другие планеты
Космические оперы Космические оперы
Фильмы с Кирой Найтли Фильмы с Кирой Найтли
Все части «Звездных войн» Все части «Звездных войн»
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Фильмы про космос Фильмы про космос
Фильмы про нло и инопланетян Фильмы про нло и инопланетян
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер фильма Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза смотреть онлайн

Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
 
Звездные войны: Пробуждение силы
 
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.
Написать
26 мая 2022 12:23
Лиам Нисон согласился бы вновь сыграть в «Звездных войнах», но только в полнометражном фильме Актер признался, что он предвзято относится к телесериалам.
Написать
20 апреля 2022 13:14
В сериале «Оби-Ван Кеноби» должен был появиться Дарт Мол, но его удалили из сценария Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас появилось подтверждение из авторитетного источника.
Написать
15 марта 2022 15:28
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши