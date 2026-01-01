Содержание:

М. Найт Шьямалан - Фильмы

- М. Найт Шьямалан - «Шестое чувство»

- М. Найт Шьямалан - «Таинственный лес»

- М. Найт Шьямалан - «Визит»

М. Найт Шьямалан - Личная жизнь

М. Найт Шьямалан родился 6 августа 1970 года в Пондишери, Индия, но вскоре вся его семья переехала в США. Режиссер окончил киношколу при Нью-Йоркском университете, где увлекся творчеством Хичкока.



М. Найт Шьямалан - Фильмы

Свой первый фильм «Яростная молитва» Шьямалан снял в Индии в 1992 году. Спустя три года Disney купил у него сценарий картины «Стюарт Литтл», которую ждал коммерческий успех. Признание пришло к режиссеру в 1999 году, когда на экраны вышло «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом, а через год этот актер также исполнил главную роль в супергеройском триллере Шьямалана «Неуязвимый». В 2002 году режиссер выпустил фильм «Знаки» о фермере Грэме Хессе, на поле которого появились огромные непостижимые знаки из примятых кукурузных стеблей. Через два года на экраны вышел «Таинственный лес», который был номинирован на премию «Империя» за лучшую режиссуру. Шьямалан претендовал на роль режиссера фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», но из-за провала фильма «Девушка из воды» 2006 года, который был номинирован на «Золотую малину», режиссеру было категорически отказано. Еще менее удачным стал фильм «Повелитель стихий» 2010 года, который получил сразу пять премий «Золотая малина». Однако малобюджетные картины, которые были выпущены позже, помогли режиссеру восстановить репутацию и добиться впечатляющих кассовых сборов. В их числе «Дьявол» 2010 года, «Визит» 2015 года и «Сплит» 2016, который был номинирован на премию «Сатурн».



М. Найт Шьямалан - «Шестое чувство»

Мистический триллер 1999 года о детском психологе Малкольме Кроу (Брюс Уиллис), в дом к которому врывается его бывший пациент Винсент Грей, потерявший контроль психопат. Он стреляет в Кроу и совершает самоубийство. После этого Кроу погружается в работу, пытаясь разобраться в причинах срыва Грея, но вскоре переключается на нового пациента, 9-летнего аутичного мальчика Коула Сиэра, симптоматика которого напоминает Грея в том же возрасте. Коул видит призраки умерших людей, которые не дают ему покоя.



М. Найт Шьямалан - «Таинственный лес»

В 2004 году Шьямалан выпустил фильм о вымышленном поселке Ковингтон в штате Пенсильвания, окруженном дремучими лесами. В поселке живет протестантская община, которая верит в страшных монстров, населяющих окружающие леса. Люций Хант (Хоакин Феникс), молодой житель поселка, просит у старейшин разрешения пойти через лес во внешний мир, чтобы принести лекарства и предотвратить болезни и смерти, но ему отказывают. Они уверены, что находящиеся за лесом города погрязли в грехах, и необходимо держаться от них подальше. Вскоре деревенский дурачок Ной Перси (Эдриан Броуди) возвращается из леса невредимым, и Люций, решив, что чудовища не нападут на него, если их не провоцировать, снова просит старейшин отпустить его. Но затем существа из леса нападают на поселок.



М. Найт Шьямалан - «Визит»

Фильм ужасов 2015 года о 15-летней Бекке (Оливия Деджонж) и ее младшем брате Тайлере (Эд Оксенбульд), которые отправляются в гости к своим бабушке (Динна Даннаган) и дедушке (Питер Макробби). Дети никогда их прежде не видели, потому что их мама была очень много лет в ссоре со своими родителями. Бекка хочет стать кинорежиссером, поэтому снимает все происходящее на камеру. Вскоре они замечают, что бабушка по ночам ведет себя странно - царапает стены, бессмысленно бродит по дому и бегает на четвереньках, но дедушка говорит, что она страдает сумеречной спутанностью, и это распространено среди стариков. Однако дети не успокаиваются и устанавливают скрытую камеру. То, что запечатлелось на ней, окончательно приводит их в ужас.





М. Найт Шьямалан - Личная жизнь



В 1993 году Шьямалан женился на Бхавне Васвани, с которой у него родились две дочери Салика и Ишани.