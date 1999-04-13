Пожизненно!, 1999

Нью-Йорк, 1932 год. Сухой закон загнал добропорядочных, но страстно желающих выпить граждан в подпольные питейные заведения. В одном из таких притонов и пересеклись дорожки мелкого воришки Рэя Гибсона и незадачливого банковского служащего Клода Бэнкса.По роковому стечению обстоятельств Рэй и Клод не угодили местному боссу мафии и влипли в большие неприятности. Чтобы реабилитироваться перед разгневанным бандитом, приятели согласились перегнать набитый спиртным грузовик из штата Миссисипи в Нью — Йорк. Но по дороге их арестовали, незаконно обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению в местной колонии строгого режима.Теперь товарищам по несчастью предстоит провести свою жизнь в компании уголовников, не потеряв при этом, однако, надежду совершить побег и отомстить своим обидчикам…