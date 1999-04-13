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Пожизненно!, 1999

1999 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Нью-Йорк, 1932 год. Сухой закон загнал добропорядочных, но страстно желающих выпить граждан в подпольные питейные заведения. В одном из таких притонов и пересеклись дорожки мелкого воришки Рэя Гибсона и незадачливого банковского служащего Клода Бэнкса.По роковому стечению обстоятельств Рэй и Клод не угодили местному боссу мафии и влипли в большие неприятности. Чтобы реабилитироваться перед разгневанным бандитом, приятели согласились перегнать набитый спиртным грузовик из штата Миссисипи в Нью — Йорк. Но по дороге их арестовали, незаконно обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению в местной колонии строгого режима.Теперь товарищам по несчастью предстоит провести свою жизнь в компании уголовников, не потеряв при этом, однако, надежду совершить побег и отомстить своим обидчикам…

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 13 апреля 1999
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 13 апреля 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Тед Демме
В ролях
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Обба Бабатунде
Обба Бабатунде
Нед Битти
Берни Мак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пожизненно! 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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