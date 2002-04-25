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Штрихи огня
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Chihwaseon

Штрихи огня, 2002

2002 / Южная Корея
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть О фильме
«Лучшая режиссёрская работа» на Кинофестивале в Канне-1998
Кинобиография загадочного корейского художника XIX века О Вона, так же известного как Чон Сын Оп. Он рос сиротой, но за тягу к живописи был взят слугой в богатый дом. Там его обогрели, вырастили, показали ему китайские и корейские эталонные шедевры. Зараженный искусством уже всерьез Сын Оп пошел в художественную школу. Он оттачивал мастерство, копируя картины древних мастеров, но со временем выработал собственный стиль и взял псевдоним О Вон. Эксцентричный художник-простолюдин искал вдохновение, странствуя как бродяга. Но больше всего в творчестве ему помогали красивые женщины и ведра выпивки. Композицию фильма режиссер Им Квон Тэк выстроил тоже своеобразными штрихами. Он выбрал только яркие, основные события жизни О Вона и соединил их стилизованными живописными кадрами.
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 25 апреля 2002
Возраст 18+
Режиссер
Им Квон Тэк
В ролях
Ю Хо Чжон
Ким Ю Чжин
Ан Сон-ги
Ан Сон-ги
Чхве Мин-сик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Штрихи огня 2 постера
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