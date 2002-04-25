Штрихи огня, 2002

Кинобиография загадочного корейского художника XIX века О Вона, так же известного как Чон Сын Оп. Он рос сиротой, но за тягу к живописи был взят слугой в богатый дом. Там его обогрели, вырастили, показали ему китайские и корейские эталонные шедевры. Зараженный искусством уже всерьез Сын Оп пошел в художественную школу. Он оттачивал мастерство, копируя картины древних мастеров, но со временем выработал собственный стиль и взял псевдоним О Вон. Эксцентричный художник-простолюдин искал вдохновение, странствуя как бродяга. Но больше всего в творчестве ему помогали красивые женщины и ведра выпивки. Композицию фильма режиссер Им Квон Тэк выстроил тоже своеобразными штрихами. Он выбрал только яркие, основные события жизни О Вона и соединил их стилизованными живописными кадрами.

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