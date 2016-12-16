Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 2002

All nominated films "Cannes Film Festival" in 2002

Site France
Date 15 May 2002 - 26 May 2002
Palme d'Or
The Pianist 7.8
The Pianist
Roman Polanski
Winner
Palme d'Or
Sweet Sixteen 7.4
Sweet Sixteen
Ken Loach
Marie-Jo and Her 2 Lovers Marie-Jo et ses 2 amours
Robert Guédiguian
Bowling for Columbine 7.8
Bowling for Columbine
Michael Moore
All or Nothing All or Nothing
Mike Leigh
24 Hour Party People 6.9
24 Hour Party People
Michael Winterbottom
Russian Ark 5.8
Russian Ark Russkiy kovcheg
Alexander Sokurov
Unknown Pleasures Ren xiao yao
Jia Zhangke
The Son 7.6
The Son Le fils
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
The Man Without a Past 6.9
The Man Without a Past Mies vailla menneisyytta
Aki Kaurismäki
The Adversary L'adversaire
Nicole Garcia
Ten Dah
Abbas Kiarostami
About Schmidt 7.1
About Schmidt
Alexander Payne
The Uncertainty Principle O Princípio da Incerteza
Manoel de Oliveira
Divine Intervention 6.6
Divine Intervention Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Elia Suleiman
Spider 6.8
Spider
David Cronenberg
Chi-hwa-seon 6.9
Chi-hwa-seon Chihwaseon
Im Kvon Tek
My Mother's Smile L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Marco Bellocchio
Kedma 5.9
Kedma
Amos Gitai
Irréversible - Inversion Intégrale 7.3
Irréversible - Inversion Intégrale
Gaspar Noé
Punch-Drunk Love 7.2
Punch-Drunk Love
Paul Thomas Anderson
Demonlover 4.3
Demonlover
Olivier Assayas
FIPRESCI Prize / Competition
Divine Intervention 6.6
Divine Intervention Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Elia Suleiman For its sensitive, amusing and innovative vision of a complex and topical situation and the tragic consequences that result from it.
Winner
FIPRESCI Prize / Directors' Fortnight
Tareque Masud
The Clay Bird For its authentic, moving and delicate portrayal of a country struggling for its democratic rights.
Winner
FIPRESCI Prize / Un Certain Regard
Waiting for Happiness Heremakono
Abderrahmane Sissako For its exquisite poetic depiction of the emotional and humorous complications that can arise in the midst of a simple life.
Winner
Grand Prize of the Jury
The Man Without a Past 6.9
The Man Without a Past Mies vailla menneisyytta
Aki Kaurismäki
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
After Rain Esö után
Péter Mészáros
Winner
All nominees
Daughter Daughter
Eduardo Rodrigez
Tai Tai Tai Tai
Nicholas Chin
The Stone of Folly The Stone of Folly
Jesse Rosensweet
Flying Flying
Bruce Terris
Little Black Riding Hood Mavroscoufitsa
Yannis Yapanis
Yoake: A Chewing Gum Story Yoake: A Chewing Gum Story
Roland Zumbühl
Tango de olvido Tango de olvido
Alexis Mital Toledo
Play with Me Speel met me
Esther Rots
Holding Your Breath Holding Your Breath
Anthony Lucas
A Very Very Silent Film A Very Very Silent Film
Manish Jha
Technical Grand Prize
Award of the Youth / Foreign Film
Morvern Callar Morvern Callar
Lynne Ramsay
Winner
Award of the Youth / French Film
Carnages 6.0
Carnages
Delphine Gleize
Winner
Best Actor
The Son 7.6
The Son Le fils
Olivier Gourmet
Winner
Best Actress
The Man Without a Past 6.9
The Man Without a Past Mies vailla menneisyytta
Kati Outinen
Winner
Best Director
Punch-Drunk Love 7.2
Punch-Drunk Love
Paul Thomas Anderson Tied with Im Kwon-taek for Chihwaseon (2002).
Winner
Chi-hwa-seon 6.9
Chi-hwa-seon Chihwaseon
Im Kvon Tek Tied with Paul Thomas Anderson for Punch-Drunk Love (2002).
Winner
Best Screenplay
Sweet Sixteen 7.4
Sweet Sixteen
Paul Laverty
Winner
Canal+ Award
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Winner
Cinefondation Award
Um Sol Alaranjado Um Sol Alaranjado
Eduardo Valente Unanimously.
Winner
All nominees
17 Minutes Late 17 minute întârziere
Cătălin Mitulescu
K-G for Better or for Worse K-G i nöd och lust
Jens Jønsson Unanimously. Tied with Seule maman a les yeux bleus (2002).
Questions of a Dead Worker She'elot Shel Po'el Met
Aya Somech
Seule maman a les yeux bleus Seule maman a les yeux bleus
Eric Forestier Unanimously. Tied with K-G i nöd och lust (2002).
Shearing Shearing
Eicke Bettinga
Critics Week Grand Prize
Respiro Respiro
Emanuele Crialese
Winner
Golden Camera
Seaside Bord de mer
Dzhyuli Lopes-Kyurval
Winner
Golden Camera
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
Madame Satã Madame Satã
Karim Aïnouz
Raising Victor Vargas 6.4
Raising Victor Vargas
Peter Sollett
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Searching for Debra Winger Searching for Debra Winger
Rosanna Arquette
Spirit: Stallion of the Cimarron 7.7
Spirit: Stallion of the Cimarron
Kelly Asbury, Lorna Cook
Rachida Rachida
Yamina Bachir
A Piece of Sky 4.9
A Piece of Sky Une part du ciel
Bénédicte Liénard
Marie's Sons Les fils de Marie
Carole Laure
16 December 16 December
Mani Shankar
Too Young to Die Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Kabala Kabala
Assane Kouyaté
Japón Japón
Carlos Reygadas
Occident Occident
Cristian Mungiu
Jury Prize / Best Short Film
A Very Very Silent Film A Very Very Silent Film
Manish Jha Tied with The Stone of Folly (2002).
Winner
The Stone of Folly The Stone of Folly
Jesse Rosensweet Tied with _A Very Very Silent Film (2001)_.
Winner
Jury Prize
Divine Intervention 6.6
Divine Intervention Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Elia Suleiman
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
The Man Without a Past 6.9
The Man Without a Past Mies vailla menneisyytta
Aki Kaurismäki
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
My Mother's Smile L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)
Marco Bellocchio
Winner
The Son 7.6
The Son Le fils
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Winner
Un Certain Regard Award
Blissfully Yours Sud sanaeha
Apichatpong Weerasethakul
Winner
All nominees
Fate Yazgi
Zeki Demirkubuz
Ten Minutes Older: Trumpet 7.1
Ten Minutes Older: Trumpet
Jim Jarmusch, Spike Lee, Wim Wenders, Werner Herzog, Chen Kaige, Víctor Erice, Aki Kaurismäki
Double Vision Shuang tong
Kuo-Fu Chen
Angel on the Right Fararishtay kifti rost
Jamshed Usmonov
Porn Theatre La chatte à deux têtes
Jacques Nolot
Terra incognita Terra incognita
Ghassan Salhab
Rachida Rachida
Yamina Bachir
Madame Satã Madame Satã
Karim Aïnouz
To Stay Alive Bemani
Dariush Mehrjui
The Box of Life Sunduq al-dunyâ
Ossama Mohammed
Tomorrow La Scala! Tomorrow La Scala!
Francesca Joseph
Seventeen Times Cécile Cassard 17 fois Cécile Cassard
Christophe Honoré
Waiting for Happiness Heremakono
Abderrahmane Sissako
El bonaerense El bonaerense
Pablo Trapero
Balzac and the Little Chinese Seamstress 5.1
Balzac and the Little Chinese Seamstress Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng
Dai Sijie
Marooned in Iraq Gomgashtei dar Aragh
Bahman Ghobadi
A Piece of Sky 4.9
A Piece of Sky Une part du ciel
Bénédicte Liénard
Ten Minutes Older: Trumpet 7.1
Ten Minutes Older: Trumpet
Jim Jarmusch, Spike Lee, Wim Wenders, Werner Herzog, Chen Kaige, Víctor Erice, Aki Kaurismäki
The Confession Itiraf
Zeki Demirkubuz
Ku qi de nü ren Ku qi de nü ren
Bingjian Liu
Raising Victor Vargas 6.4
Raising Victor Vargas
Peter Sollett
Carnages 6.0
Carnages
Delphine Gleize
Young Critics Award / Best Feature
Respiro Respiro
Emanuele Crialese
Winner
Young Critics Award / Best Short
Meeting Evil Möte med ondskan
Reza Parsa
Winner
55th Anniversary Prize
Bowling for Columbine 7.8
Bowling for Columbine
Michael Moore Unanimously.
Winner
Golden Camera - Special Mention
Japón Japón
Carlos Reygadas
Winner
Grand Golden Rail
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Winner
Small Golden Rail
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Winner
France Culture Award / Foreign Cineaste of the Year
Mischka Mischka
Jean-François Stévenin
Winner
In Vanda's Room No Quarto da Vanda
Pedro Costa
Winner
François Chalais Award
Marooned in Iraq Gomgashtei dar Aragh
Bahman Ghobadi
Winner
Honorary Golden Palm
Woody Allen
Woody Allen
Winner
Kodak Short Film Award
From Mesmer, with Love or Tea for Two De Mesmer, con amor o Té para dos
Salvador Aguirre, Alejandro Lubezki
Winner
C.I.C.A.E. Award
Morvern Callar Morvern Callar
Lynne Ramsay
Winner
C.I.C.A.E. Award
Laurel Canyon 6.9
Laurel Canyon
Lisa Cholodenko
Occident Occident
Cristian Mungiu
L'imbalsamatore 5.7
L'imbalsamatore The Embalmer
Matteo Garrone
Our Father Abouna
Mahamat-Saleh Harun
Sex Is Comedy Sex Is Comedy
Catherine Breillat
Only the Strong Survive Only the Strong Survive
Chris Hegedus, D. A. Pennebeyker
Welcome to Collinwood 6.9
Welcome to Collinwood
Anthony Russo, Joe Russo
Only the Strong Survive Only the Strong Survive
Chris Hegedus, D. A. Pennebeyker
Once Upon a Time in the Midlands Once Upon a Time in the Midlands
Sheyn Medouz
Angela Angela
Roberta Torre
Gras Savoye Award
Mémoires incertaines Mémoires incertaines
Michale Boganim
Winner
Chopard Trophy / Female Revelation
Paz Vega
Paz Vega
Winner
Ludivine Sagnier
Ludivine Sagnier
Winner
Chopard Trophy / Male Revelation
Hayden Christensen
Hayden Christensen
Winner
Palm Dog
The Man Without a Past 6.9
The Man Without a Past Mies vailla menneisyytta
Tähti
Winner
Palm Dog - Special Mention
Mystics Mystics
Sonny
Winner
Critics' Week Grand Prize
Respiro Respiro
Emanuele Crialese
Winner
All nominees
Kabala Kabala
Assane Kouyaté
Rana's Wedding Al qods fee yom akhar
Hany Abu-Assad
Hypnotized and Hysterical (Hairstylist Wanted) Filles perdues, cheveux gras
Claude Duty
Marie's Sons Les fils de Marie
Carole Laure
Too Young to Die Jukeodo joha
Park Jin-Pyo
Year
Nominations

