Божественное вмешательство

, 2002
Divine Intervention / Yadon ilaheyya
Франция, Марокко, Германия, Палестина / мелодрама, комедия, драма / 18+
- Участник официальной программы Каннского кинофестиваля
- Приз жюри Каннского  кинофестиваля (2002)
- Премия Европейской киноакадемии «Феликс» - «Лучший неевропейский фильм»

Назарет, наши дни, город охвачен безумием. Любовная история палестинца из Иерусалима и палестинки из Рамаллаха. Парень мечется между больным отцом и любимой женщиной, пытаясь сохранить их жизнь. Из-за политической ситуации два города оказываются разделены контрольно-пропускным пунктом израильской армии. Влюбленные обязаны подчиняться правилам военного времени. Они не способны сохранить свою близость перед лицом осады…

Элиа Сулейман
Элиа Сулейман
Манал Хадер
Амер Дахер
Джамель Дахер
Найеф Фахум Дахер
Назира Сулейман
Режиссер Элиа Сулейман
Сценарист Элиа Сулейман
Страна Франция / Марокко / Германия / Палестина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 17 января 2003
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
11 апреля 2003 Греция
1 января 2002 США
13 марта 2003 Чехия 12+
Сборы в мире $1 679 544
Производство Arte France Cinéma, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Gimages
Другие названия
Yadon ilaheyya, Divine Intervention, Intervención divina, D.I., Intervenção Divina, A szerelem és fájdalom krónikája, Boska interwencja, Bozje posredovanje: kronika ljubezni in bolecine, Chronicle of Love and Pain, Deus ex machina, Divine Intervention - A Chronicle of Love and Pain, En gång i Israel, Göttliche Intervention - Eine Chronik von Liebe und Schmerz, Gud griper inn, Guddommelig indgriben, Gudomligt ingripande, Hit'arvut Elohit, Intervention divine, Intervention divine - Une chronique d'amour et de douleur, Intervento divino, Kutsal direniş, Rakkauden ja kärsimyksen kroniikka, Tapahtuipa kerran Israelissa, Θεϊκή παρέμβαση, Божественное вмешательство

6.6 IMDb
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
