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Постер фильма Демон-любовник
4.3
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4.3

Демон-любовник

, 2002
Demonlover
Франция / эротика, триллер / 18+
Постер фильма Демон-любовник
4.3

О фильме

Диана работает в мега-компании, которая занимается различными видами деятельности. Среди прочих — дистрибуция порнографических мультфильмов "манга". Чтобы усилить свое влияние, компания пытается приобрести японскую фирму, производящую порно-манги. За право размещать в Интернете анимацию, правообладателем которой становится "Volf Group", борются две компании: "Mangatronics" и "Demonlover". Первой удалось заручиться поддержкой Дианы — влиятельной сотрудницы "Volf Group". Задача опытной интриганки — не допустить подписания договора с "Demonlover", используя информацию о связи этой фирмы с нелегальными сайтами. Однако вскоре Диана понимает, что на работе ее саму окружают шпионы "Demonlover" — ее коллеги, работающие на конкурентов. Диана в западне. Удастся ли ей выбраться?

В ролях

Конни Нильсен
Конни Нильсен
Diane
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Hervé
Джина Гершон
Джина Гершон
Elaine
Жан-Баптист Малартр
Volf
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Elise
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Karen
Edwin Gerard
Edward Gomez
Томас М. Поллард
Avocat américain
Эби Сакамото
Kaori
Наоко Ямадзаки
Directrice TokyoAnime
Режиссер Оливье Ассайас
Сценарист Оливье Ассайас
Композитор Джим О’Рурк, Sonic Youth
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 6 ноября 2002
Премьера в мире 19 мая 2002
Дата выхода
6 ноября 2002 Бразилия
14 ноября 2003 Мексика
19 сентября 2003 США
6 ноября 2002 Франция

Где посмотреть фильм

Wink
MPAA R
Бюджет €7 032 000
Сборы в мире $462 976
Производство Citizen Films, Cofimage, Elizabeth Films
Другие названия
Demonlover, Agente Infiltrada, Démoni szerető, Demonlover.com, Espionagem na Rede, L'amant diabolique, Sangre de inocentes, Демон-коханець, Демон-любовник, デーモンラヴァー, 虐欲禁区, 魔鬼情人

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Каннский кинофестиваль — все награды и номинации (1)
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Эрвэ Ле Милинек Я видел, как ты двигалась. Я видел тебя с Вольфом.
Диана де Монкс Что ты увидела?
Эрвэ Ле Милинек Как ты действовала. Я восхищаюсь тобой.
Диана де Монкс Ты ничего не видела. Никто ничего не видит. Никогда. Они смотрят... Но не понимают.

Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Демон-любовник»

Когда премьера фильма «Демон-любовник»?

Мировая премьера фильма «Демон-любовник» — 19 мая 2002.

Какой рейтинг у фильма «Демон-любовник»?

Рейтинг фильма «Демон-любовник» на Киноафише — 4,3 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,9 из 10.

Сколько длится фильм «Демон-любовник»?

Продолжительность фильма «Демон-любовник» — 2 часа 9 минут.

Кто режиссёр фильма «Демон-любовник»?

Режиссёр фильма «Демон-любовник» — Оливье Ассайас.

Какой бюджет у фильма «Демон-любовник»?

Бюджет фильма «Демон-любовник» — €7 032 000.

Сколько собрал фильм «Демон-любовник»?

Сборы фильма «Демон-любовник» в мире — $462 976.

Кто написал музыку к фильму «Демон-любовник»?

Композиторы фильма «Демон-любовник» — Джим О’Рурк и Sonic Youth.

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Демон-любовник - смотреть в онлайн-кинотеатре

Демон-любовник

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