4.3Demonlover
Демон-любовник, 2002
Франция / эротика, триллер / 18+
О фильме
Диана работает в мега-компании, которая занимается различными видами деятельности. Среди прочих — дистрибуция порнографических мультфильмов "манга". Чтобы усилить свое влияние, компания пытается приобрести японскую фирму, производящую порно-манги. За право размещать в Интернете анимацию, правообладателем которой становится "Volf Group", борются две компании: "Mangatronics" и "Demonlover". Первой удалось заручиться поддержкой Дианы — влиятельной сотрудницы "Volf Group". Задача опытной интриганки — не допустить подписания договора с "Demonlover", используя информацию о связи этой фирмы с нелегальными сайтами. Однако вскоре Диана понимает, что на работе ее саму окружают шпионы "Demonlover" — ее коллеги, работающие на конкурентов. Диана в западне. Удастся ли ей выбраться?
В ролях
Edwin Gerard
Edward Gomez
Эби Сакамото
Kaori
Наоко Ямадзаки
Directrice TokyoAnime
Режиссер Оливье Ассайас
Сценарист Оливье Ассайас
Композитор Джим О’Рурк, Sonic Youth
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 6 ноября 2002
Премьера в мире 19 мая 2002
Дата выхода
|6 ноября 2002
|Бразилия
|14 ноября 2003
|Мексика
|19 сентября 2003
|США
|6 ноября 2002
|Франция
Где посмотреть фильмWink
MPAA R
Бюджет €7 032 000
Сборы в мире $462 976
Производство Citizen Films, Cofimage, Elizabeth Films
Другие названия
Demonlover, Agente Infiltrada, Démoni szerető, Demonlover.com, Espionagem na Rede, L'amant diabolique, Sangre de inocentes, Демон-коханець, Демон-любовник, デーモンラヴァー, 虐欲禁区, 魔鬼情人
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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Частые вопросы о фильме «Демон-любовник»
Когда премьера фильма «Демон-любовник»?
Мировая премьера фильма «Демон-любовник» — 19 мая 2002.
Какой рейтинг у фильма «Демон-любовник»?
Рейтинг фильма «Демон-любовник» на Киноафише — 4,3 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,9 из 10.
Сколько длится фильм «Демон-любовник»?
Продолжительность фильма «Демон-любовник» — 2 часа 9 минут.
Кто режиссёр фильма «Демон-любовник»?
Режиссёр фильма «Демон-любовник» — Оливье Ассайас.
Какой бюджет у фильма «Демон-любовник»?
Бюджет фильма «Демон-любовник» — €7 032 000.
Сколько собрал фильм «Демон-любовник»?
Сборы фильма «Демон-любовник» в мире — $462 976.
Кто написал музыку к фильму «Демон-любовник»?
Композиторы фильма «Демон-любовник» — Джим О’Рурк и Sonic Youth.
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Интересные факты
Хлоя Севиньи изначально выучила роль полностью на французском языке, произнося текст фонетически, прежде чем её утвердили в роли двуязычной ассистентки руководителя.
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