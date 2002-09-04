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Кусочек неба
Une part du ciel
Кусочек неба, 2002
2002 / Франция
4.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
драма
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4.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
4 сентября 2002
Режиссер
Бенедикт Льенар
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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