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Континенталь - фильм, в котором нет ружья
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Continental, un film sans fusil

Континенталь - фильм, в котором нет ружья, 2007

2007 / Канада
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Ночь. В темноте медленно едет автобус. В нем – единственный пассажир. Он спит. Пассажир просыпается и обнаруживает себя на опушке леса. Вокруг – ни души. Растерянный пассажир, выходит из автобуса и идет в темноту – куда-то, в неизвестность. Больше его никто и никогда не видел. Это исчезновение странным образом связывает воедино жизни четырех персонажей. Люсетт, жена пропавшего бизнесмена, все еще ждет его возвращения. «Мужчины часто пропадают, когда хотят начать все заново», - спокойно объясняют ей в полиции. Мучаясь от безызвестности, она не знает, следует ли ей оплакивать мужа или планировать свое будущее без него, но в любом случае не так-то просто забыть о тридцать годах брака. Луи – отец троих дочерей, которого наняли вместо пропавшего бизнесмена. Ему приходится снять комнату в небольшом отеле, где он привлекает внимание хорошенькой служащей Шанталь, которая давно лелеет мечту найти идеального мужчину, который изменил бы ее жизнь к лучшему. Есть и еще один герой, Марсель, в прошлом – одержимый игрок, которому срочно необходимо найти крупную сумму на медицинские расходы, и поэтому он решает снова попробовать свои силы в игре.
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 31 августа 2007
Режиссер
Стефан Лафлёр
В ролях
Гилберт Сикотт
Мари-Жинетт Гуаи
Фани Маллетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Континенталь - фильм, в котором нет ружья 1 постер
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