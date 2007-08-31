Континенталь - фильм, в котором нет ружья, 2007

Ночь. В темноте медленно едет автобус. В нем – единственный пассажир. Он спит. Пассажир просыпается и обнаруживает себя на опушке леса. Вокруг – ни души. Растерянный пассажир, выходит из автобуса и идет в темноту – куда-то, в неизвестность. Больше его никто и никогда не видел. Это исчезновение странным образом связывает воедино жизни четырех персонажей. Люсетт, жена пропавшего бизнесмена, все еще ждет его возвращения. «Мужчины часто пропадают, когда хотят начать все заново», - спокойно объясняют ей в полиции. Мучаясь от безызвестности, она не знает, следует ли ей оплакивать мужа или планировать свое будущее без него, но в любом случае не так-то просто забыть о тридцать годах брака. Луи – отец троих дочерей, которого наняли вместо пропавшего бизнесмена. Ему приходится снять комнату в небольшом отеле, где он привлекает внимание хорошенькой служащей Шанталь, которая давно лелеет мечту найти идеального мужчину, который изменил бы ее жизнь к лучшему. Есть и еще один герой, Марсель, в прошлом – одержимый игрок, которому срочно необходимо найти крупную сумму на медицинские расходы, и поэтому он решает снова попробовать свои силы в игре.

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