Содержание:
- Бернардо Бертолуччи – Фильмы
- Бернардо Бертолуччи – «Последнее танго в Париже»
- Бернардо Бертолуччи – «Последний император»
- «Ускользающая красота» – Бернардо Бертолуччи
- «Мечтатели» – Бернардо Бертолуччи
- Бернардо Бертолуччи – Личная жизнь
Режиссёр Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в Парме. Его отцом был известный критик, поэт и профессор Аттилио Бертолуччи, который поощрял интерес сына к кинематографу и ещё с раннего возраста стал брать его на съёмочные площадки. Мать мальчика, Нинетта, работала учителем.
В 1957-1958-ых годах Бертолуччи делает свои первые попытки создать собственные картины. Это были любительские короткометражки, снятые на камеру 16мм, которые назывались «Канатная дорога» и «Смерть свиньи». В то же время юный Бернардо обнаружил в себе страсть к писательству и стал студентом Римского университета по направлению философии и литературы. Однако в 1962 году он бросил его, чтобы снять свою первую игровую картину «Костлявая смерть».
В 1964 году выходит фильм «Перед революцией», где режиссёр впервые затрагивает тему инцеста. Затем он снимает такие картины, как «Любовь и ярость», «Партнёр», «Стратегия паука» и телевизионную документалку «Нефтепровод». В то время ему также удаётся стать соавтором культового вестерна «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне.
Всемирная известность настигает режиссёра после выхода картины «Конформист» в 1970 году, где в главной роли сыграл Жан-Луи Трентиньян. Фильм основан на повести Альберто Моравиа и рассказывает о докторе Марчелло Клеричи, который получает ужасный приказ от фашистов. Картина имела феноменальный успех и прославила её создателя.
Статус культового режиссёра подкрепила также следующая известная лента – Бертолуччи «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, вокруг которой спустя почти 40 лет разразился скандал. Однако во время его выхода фильм был крайне тепло принят публикой и критиками, получив номинации на престижные премии, и до сих пор считается жемчужиной мирового кинематографа.
После небольшого затишья в карьере, Бертолуччи переезжает в Англию и начинает проявлять интерес к культуре Востока. Это выливается в создание фильма «Последний император», на счету которого девять «Оскаров». Картина покорила зрителей по всему миру и считается классикой кинематографа. Экзотические мотивы присутствуют и в его следующих фильмах – «Маленький Будда» и «Под покровом небес». Однако им не удалось повторить успеха «Последнего императора».
Спустя 15 лет отсутствия в Италии, в 1995 году Бернардо Бертолуччи возвращается и снимает фильм «Ускользающая красота» в главной роли с юной Лив Тайлер. Картина вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Она повествует о молодой девушке, которая после смерти матери отправляется в Италию, где стремится разгадать волнующую её тайну.
В 2003 году на экраны выходит один из самых известных фильмов Бернардо Бертолуччи – «Мечтатели» с Евой Грин, Луи Гаррелем и Майклом Питтом. Картина рассказывает о событиях «Красного мая» 1968 года в Париже а в центре сюжета находится юный американец, который заводит нестандартное знакомство с молодой француженкой и её братом. Фильм получил восторженные отзывы критиков и стал предпоследним в фильмографии режиссёра. Спустя 9 лет он также снял ленту «Ты и я», которая осталась незамеченной.
Бернардо был женат на Адриане Асти, которая снялась в его фильме «Перед революцией», однако они развелись. В 1978 году Бертолуччи женился на сценаристке и режиссёре Клэр Пеплоэ.
- В 1961 году Бернардо Бертолуччи работал ассистентом на съёмках фильма «Аккатоне» Пьера Паоло Пазолини.
- У Бернардо Бертолуччи есть двое братьев: Джузеппе является сценаристом и режиссёром, а Джованни – продюсером.