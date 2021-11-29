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Бернардо Бертолуччи

Bernardo Bertolucci
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci
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Дата рождения
16 марта 1940
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
26 ноября 2018
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Бернардо Бертолуччи

Содержание:

- Бернардо Бертолуччи – Фильмы
  - Бернардо Бертолуччи – «Последнее танго в Париже»
  - Бернардо Бертолуччи – «Последний император»
  - «Ускользающая красота» – Бернардо Бертолуччи
  - «Мечтатели» – Бернардо Бертолуччи
- Бернардо Бертолуччи – Личная жизнь

Режиссёр Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в Парме. Его отцом был известный критик, поэт и профессор Аттилио Бертолуччи, который поощрял интерес сына к кинематографу и ещё с раннего возраста стал брать его на съёмочные площадки. Мать мальчика, Нинетта, работала учителем.

В 1957-1958-ых годах Бертолуччи делает свои первые попытки создать собственные картины. Это были любительские короткометражки, снятые на камеру 16мм, которые назывались «Канатная дорога» и «Смерть свиньи». В то же время юный Бернардо обнаружил в себе страсть к писательству и стал студентом Римского университета по направлению философии и литературы. Однако в 1962 году он бросил его, чтобы снять свою первую игровую картину «Костлявая смерть».

Бернардо Бертолуччи – Фильмы

В 1964 году выходит фильм «Перед революцией», где режиссёр впервые затрагивает тему инцеста. Затем он снимает такие картины, как «Любовь и ярость», «Партнёр», «Стратегия паука» и телевизионную документалку «Нефтепровод». В то время ему также удаётся стать соавтором культового вестерна «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне.

Всемирная известность настигает режиссёра после выхода картины «Конформист» в 1970 году, где в главной роли сыграл Жан-Луи Трентиньян. Фильм основан на повести Альберто Моравиа и рассказывает о докторе Марчелло Клеричи, который получает ужасный приказ от фашистов. Картина имела феноменальный успех и прославила её создателя.

Бернардо Бертолуччи – «Последнее танго в Париже»

Статус культового режиссёра подкрепила также следующая известная лента –  Бертолуччи «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, вокруг которой спустя почти 40 лет разразился скандал. Однако во время его выхода фильм был крайне тепло принят публикой и критиками, получив номинации на престижные премии, и до сих пор считается жемчужиной мирового кинематографа.

Бернардо Бертолуччи – «Последний император»

После небольшого затишья в карьере, Бертолуччи переезжает в Англию и начинает проявлять интерес к культуре Востока. Это выливается в создание фильма «Последний император», на счету которого девять «Оскаров». Картина покорила зрителей по всему миру и считается классикой кинематографа. Экзотические мотивы присутствуют и в его следующих фильмах – «Маленький Будда» и «Под покровом небес». Однако им не удалось повторить успеха «Последнего императора».

«Ускользающая красота» – Бернардо Бертолуччи

Спустя 15 лет отсутствия в Италии, в 1995 году Бернардо Бертолуччи возвращается и снимает фильм «Ускользающая красота» в главной роли с юной Лив Тайлер. Картина вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Она повествует о молодой девушке, которая после смерти матери отправляется в Италию, где стремится разгадать волнующую её тайну.

«Мечтатели» – Бернардо Бертолуччи

В 2003 году на экраны выходит один из самых известных фильмов Бернардо Бертолуччи – «Мечтатели» с Евой Грин, Луи Гаррелем и Майклом Питтом. Картина рассказывает о событиях «Красного мая» 1968 года в Париже а в центре сюжета находится юный американец, который заводит нестандартное знакомство с молодой француженкой и её братом. Фильм получил восторженные отзывы критиков и стал предпоследним в фильмографии режиссёра. Спустя 9 лет он также снял ленту «Ты и я», которая осталась незамеченной.

Бернардо Бертолуччи – Личная жизнь

Бернардо был женат на Адриане Асти, которая снялась в его фильме «Перед революцией», однако они развелись. В 1978 году Бертолуччи женился на сценаристке и режиссёре Клэр Пеплоэ.

Интересные факты о Бернардо Бертолуччи

- В 1961 году Бернардо Бертолуччи работал ассистентом на съёмках фильма «Аккатоне» Пьера Паоло Пазолини.

- У Бернардо Бертолуччи есть двое братьев: Джузеппе является сценаристом и режиссёром, а Джованни – продюсером.

Фильмография Бернардо Бертолуччи
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Мы были не только похитителями велосипедов...
Мы были не только похитителями велосипедов...
документальный 2013, Италия
7.0
Ты и я
Ты и я
драма 2012, Италия
5.0
Мечтатели
Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.0
На 10 минут старше: виолончель
На 10 минут старше: виолончель
драма 2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Осажденные
Осажденные
драма, мелодрама 1998, Италия / Великобритания
5.0
Ускользающая красота
Ускользающая красота
драма, мелодрама 1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Маленький Будда
Маленький Будда
исторический, драма 1993, Франция / Великобритания / Лихтенштейн
7.0
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В разработку запущен сериал о создании фильма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» Вокруг картины разразился скандал по поводу съемок одной из интимных сцен, детали которой, как оказалось, не были согласованы с актрисой.
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29 ноября 2021 16:36
Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви Французское кино, американская классика и историческая панк-драма в подборке кинокартин о городе-мечте.
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1 апреля 2021 14:55
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи, автор таких картин, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели» и «Последний император» скончался на 78
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26 ноября 2018 13:37
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