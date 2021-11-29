Содержание:

- Бернардо Бертолуччи – Фильмы

- Бернардо Бертолуччи – «Последнее танго в Париже»

- Бернардо Бертолуччи – «Последний император»

- «Ускользающая красота» – Бернардо Бертолуччи

- «Мечтатели» – Бернардо Бертолуччи

- Бернардо Бертолуччи – Личная жизнь

Режиссёр Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 года в Парме. Его отцом был известный критик, поэт и профессор Аттилио Бертолуччи, который поощрял интерес сына к кинематографу и ещё с раннего возраста стал брать его на съёмочные площадки. Мать мальчика, Нинетта, работала учителем.

В 1957-1958-ых годах Бертолуччи делает свои первые попытки создать собственные картины. Это были любительские короткометражки, снятые на камеру 16мм, которые назывались «Канатная дорога» и «Смерть свиньи». В то же время юный Бернардо обнаружил в себе страсть к писательству и стал студентом Римского университета по направлению философии и литературы. Однако в 1962 году он бросил его, чтобы снять свою первую игровую картину «Костлявая смерть».

Бернардо Бертолуччи – Фильмы

В 1964 году выходит фильм «Перед революцией», где режиссёр впервые затрагивает тему инцеста. Затем он снимает такие картины, как «Любовь и ярость», «Партнёр», «Стратегия паука» и телевизионную документалку «Нефтепровод». В то время ему также удаётся стать соавтором культового вестерна «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне.

Всемирная известность настигает режиссёра после выхода картины «Конформист» в 1970 году, где в главной роли сыграл Жан-Луи Трентиньян. Фильм основан на повести Альберто Моравиа и рассказывает о докторе Марчелло Клеричи, который получает ужасный приказ от фашистов. Картина имела феноменальный успех и прославила её создателя.

Бернардо Бертолуччи – «Последнее танго в Париже»

Статус культового режиссёра подкрепила также следующая известная лента – Бертолуччи «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, вокруг которой спустя почти 40 лет разразился скандал. Однако во время его выхода фильм был крайне тепло принят публикой и критиками, получив номинации на престижные премии, и до сих пор считается жемчужиной мирового кинематографа.

Бернардо Бертолуччи – «Последний император»

После небольшого затишья в карьере, Бертолуччи переезжает в Англию и начинает проявлять интерес к культуре Востока. Это выливается в создание фильма «Последний император», на счету которого девять «Оскаров». Картина покорила зрителей по всему миру и считается классикой кинематографа. Экзотические мотивы присутствуют и в его следующих фильмах – «Маленький Будда» и «Под покровом небес». Однако им не удалось повторить успеха «Последнего императора».

«Ускользающая красота» – Бернардо Бертолуччи

Спустя 15 лет отсутствия в Италии, в 1995 году Бернардо Бертолуччи возвращается и снимает фильм «Ускользающая красота» в главной роли с юной Лив Тайлер. Картина вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Она повествует о молодой девушке, которая после смерти матери отправляется в Италию, где стремится разгадать волнующую её тайну.

«Мечтатели» – Бернардо Бертолуччи

В 2003 году на экраны выходит один из самых известных фильмов Бернардо Бертолуччи – «Мечтатели» с Евой Грин, Луи Гаррелем и Майклом Питтом. Картина рассказывает о событиях «Красного мая» 1968 года в Париже а в центре сюжета находится юный американец, который заводит нестандартное знакомство с молодой француженкой и её братом. Фильм получил восторженные отзывы критиков и стал предпоследним в фильмографии режиссёра. Спустя 9 лет он также снял ленту «Ты и я», которая осталась незамеченной.

Бернардо Бертолуччи – Личная жизнь

Бернардо был женат на Адриане Асти, которая снялась в его фильме «Перед революцией», однако они развелись. В 1978 году Бертолуччи женился на сценаристке и режиссёре Клэр Пеплоэ.